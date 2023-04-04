«Такой же глупый вопрос, как ты». Директор «Динамо» Бувач – журналисту о будущем Йокановича

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Спортивный директор «Динамо» нахамил журналисту после матча с «Акроном»

После вылета «Динамо» из Фонбет Кубка России от клуба Мелбет Первой лиги (0:0, 1:4 по пенальти) у Желько Бувача спросили о том, что ждет главного тренера Славишу Йокановича.

- Что с будущим Йокановича?

– Это такой же глупый вопрос, как ты, – сказал менеджер.

«Тебе, что ли, обещал, ###, клоун?» Смолов – журналисту на вопрос об обещании выиграть Фонбет Кубок России

54 комментария

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Railway/
Поплыли конкретно, неудачная серия.
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Don_Krebs
Это Динамо порвалoсь, несите новое.
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Ковид 07.10.52
С каких пор правда превратилась в хамство...
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Джиордано
Какой журналист ?
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Георгий Морозов
Мастера задавать вопросы. Как будто кто-то обещал что это решающий момент в карьера тренера.
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Игореха Веселов
Его что, Смолов покусал сегодня, что ли??
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Mixos Demid
Что - то нервишки у всех сдают !
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skorpy55
Ответ pazo
У ментов полыхает знатно.
Заполыхает тут с таким руководством....
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PinkVibe
Я спортдир команды, ### (блин)! Вот еще один такой вопрос, и я тебе в лоб дам ### (блин), понял ### (к черту, сокр.)
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Nerazzurri-88
Мусор какой(
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Дмитрий Новиков
Ответ argentina10
журналистам надо уметь и знать какие и когда вопросы задавать, такта вообще нет..
улыбаться им всегда и приклоняя голову вопросы задавать может ещё???? они получают, потому что их смотреть начали и ходить. пусть отрабатывают
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Игорь Новиков
Ответ argentina10
а где ты прочитал, что я написал о вине журналистов в проигрыше???
А что не так с вопросом? Динамо проваливает сезон. Логично спросить про будущее тренера.
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Вячеслав Пустохин
бамбалейло
+2
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argentina10
Ответ Игорь Новиков
Такие нежные. Сами провалились, а виноваты журналисты?
а где ты прочитал, что я написал о вине журналистов в проигрыше???
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-5
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argentina10
Ответ B.F.
в чем некорректность вопроса?
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-10
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napoli_14
Ответ Goldstream
Кажется, динамовцы немного расстроились.
Совсем чутка.
+1
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skorpy55
Вот и наш молчун, проявил себя. Позор не только тренеру, а всему нашему хамскому руководству Динамо.....
+3
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+3
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Илья Владимирович
Унизил сам себя
+1
0
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Anton Ovi
Позорище!
Нормальный вопрос!
+7
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Гекдениз Кардениз
Ответ avseenko
Быдло
Гавно не путать с быдлом
+2
-2
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Гекдениз Кардениз
Им это рравится от всяких отскакивать до этого от Сочи в меньшенмтве улетели тут Акрону да что там это предел мечтаний иметь такой перспективный по нашим меркам состав и безвольно сдавть игры , глупый тут не журналист , а чудила приспособленческая которая такое вот извергает
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Мукунку хороший
Мусорный ветер, дым из трубы
Плач природы, смех Сатаны
А все оттого, что они
Слили Акрону..
+8
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Юрий Кечко
Боюсь что при следующем вопросе журналист сразу получит по лицу..
+1
0
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Игорь Новиков
Ответ argentina10
журналистам надо уметь и знать какие и когда вопросы задавать, такта вообще нет..
Такие нежные. Сами провалились, а виноваты журналисты?
+12
-1
+11
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Alexander Baresi
Желько очень жалко, и он все понял...
+2
0
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