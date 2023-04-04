«Такой же глупый вопрос, как ты». Директор «Динамо» Бувач – журналисту о будущем Йокановича

Спортивный директор «Динамо» нахамил журналисту после матча с «Акроном»

После вылета « » из Фонбет Кубка России от клуба Мелбет Первой лиги (0:0, 1:4 по пенальти) у спросили о том, что ждет главного тренера .

- Что с будущим Йокановича?

– Это такой же глупый вопрос, как ты, – сказал менеджер.

«Тебе, что ли, обещал, ###, клоун?» Смолов – журналисту на вопрос об обещании выиграть Фонбет Кубок России