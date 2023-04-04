Елена Вяльбе: «Нельзя допускать, чтобы о нас всю жизнь вытирали ноги. Если сейчас поехать на ОИ под нейтральным флагом, то мы вызовем ненависть наших болельщиков»

Елена Вяльбе считает, что нейтральный статус России на ОИ вызовет ненависть болельщиков

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, почему российским спортсменам не стоит участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

– Елена Валерьевна, вы уже не раз высказывали позицию, что нельзя возвращаться в международный спорт без флага и гимна. Но мы же три Олимпиады провели в таком качестве. А если бы в ваше время вам в расцвете сил сказали, что выступать придется без флага и гимна?

– Здесь должно быть абсолютное четкое понятие, причина, по которой у тебя отобрали флаг и гимн. Причину, по которой мы последние Олимпиады прошли без национальных символов, пусть эта причина и нечестна по отношению к нам, мы знаем. Сейчас совсем другая история. Глубинная история.

Мое убеждение, мое личное мнение – не знаю, согласятся ли с этим мнением руководители нашего спорта, Олимпийского комитета России или президент нашей страны, но я живу в свободной стране и имею право его высказать: если сейчас поехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом, то мы вызовем определенную ненависть, нагнетание и негодование со стороны наших болельщиков. Это приведет к расколу в обществе.

У сотен тысяч семей родственники сейчас находятся на СВО. Неважно, сколько лет этим мужикам – 23, 35 или 50. Они лежат в окопах на передовой и каждый день рискуют своей жизнью для того, чтобы мы спокойно жили, чтобы наш флаг продолжал гордо реять над нашими головами.

А мы же неплохо живем, правда? Хорошо кушаем, проживаем в хороших отелях, выступаем на соревнованиях. Для меня спортсмен – это святое, это абсолютно однозначно. Но в данной ситуации ни одному из своих спортсменов не скажу: «Несмотря ни на что, даже под белым флагом ты должен ехать на Олимпиаду».

Это глубоко мое личное мнение. Если бы я была сейчас спортсменкой, съездила в Корею без флага и гимна, съездила в Китай под флагом ОКР, и мне сейчас предложили бы поехать на Олимпиаду под белым флагом МОК, то даже если бы была абсолютным лидером и понимала, что могу выиграть как минимум пять золотых медалей, я бы отказалась.

И не потому, что мой двоюродный брат там, на СВО, и я за него очень переживаю, а просто потому, что очень люблю свою родину. Мне кажется, нельзя допускать, чтобы о нас всю жизнь вытирали ноги, – сказала Вяльбе.

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные