Елена Вяльбе: «Нельзя допускать, чтобы о нас всю жизнь вытирали ноги. Если сейчас поехать на ОИ под нейтральным флагом, то мы вызовем ненависть наших болельщиков»

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Елена Вяльбе считает, что нейтральный статус России на ОИ вызовет ненависть болельщиков

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, почему российским спортсменам не стоит участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

– Елена Валерьевна, вы уже не раз высказывали позицию, что нельзя возвращаться в международный спорт без флага и гимна. Но мы же три Олимпиады провели в таком качестве. А если бы в ваше время вам в расцвете сил сказали, что выступать придется без флага и гимна?

– Здесь должно быть абсолютное четкое понятие, причина, по которой у тебя отобрали флаг и гимн. Причину, по которой мы последние Олимпиады прошли без национальных символов, пусть эта причина и нечестна по отношению к нам, мы знаем. Сейчас совсем другая история. Глубинная история.

Мое убеждение, мое личное мнение – не знаю, согласятся ли с этим мнением руководители нашего спорта, Олимпийского комитета России или президент нашей страны, но я живу в свободной стране и имею право его высказать: если сейчас поехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом, то мы вызовем определенную ненависть, нагнетание и негодование со стороны наших болельщиков. Это приведет к расколу в обществе.

У сотен тысяч семей родственники сейчас находятся на СВО. Неважно, сколько лет этим мужикам – 23, 35 или 50. Они лежат в окопах на передовой и каждый день рискуют своей жизнью для того, чтобы мы спокойно жили, чтобы наш флаг продолжал гордо реять над нашими головами.

А мы же неплохо живем, правда? Хорошо кушаем, проживаем в хороших отелях, выступаем на соревнованиях. Для меня спортсмен – это святое, это абсолютно однозначно. Но в данной ситуации ни одному из своих спортсменов не скажу: «Несмотря ни на что, даже под белым флагом ты должен ехать на Олимпиаду».

Это глубоко мое личное мнение. Если бы я была сейчас спортсменкой, съездила в Корею без флага и гимна, съездила в Китай под флагом ОКР, и мне сейчас предложили бы поехать на Олимпиаду под белым флагом МОК, то даже если бы была абсолютным лидером и понимала, что могу выиграть как минимум пять золотых медалей, я бы отказалась.

И не потому, что мой двоюродный брат там, на СВО, и я за него очень переживаю, а просто потому, что очень люблю свою родину. Мне кажется, нельзя допускать, чтобы о нас всю жизнь вытирали ноги, – сказала Вяльбе.

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26 комментариев

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Tom Jerry
тогда почему раньше ездили под нейтральным флагом? или это другое?
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Melnikov1968
Ну так СВО тоже вносит раскол в общество. Ведь далеко не 100% поддерживает действия на Украине. И среди них есть весьма уважаемые, известные люди.
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PFAFF
Уважаю ее как тренера и великую спортсменку. Лена,не высказывай точку зрения чиновника,занимайся тренерской деятельностью
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belikovda.90
Я, на месте спортсмена, отказался бы от этой недоолимпиады.
Спорт и унижение, дискриминация - вещи не совместимые.
А МОК пускай сам совершает самострел.

Но для принятия решения, нужны демократические процедуры. Пускай все спортсмены - участники проголосуют и примут решение.

Если большинство будет против, то те, кто откажется - может в частном порядке за свой счет сгонять на Олимпиаду. Найти спонсора и деньги.
Может быть пользователи спортса скинутся ради какой-нибудь касаткиной.
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sla3138
есть "болельщики" которым всё равно под какими флагами поедут спортсмены и поедут ли. им главное помои выплеснуть. для них плохо всё, при любом раскладе.
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Peter Popov
На обиженных воду возят – не слышали?
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Jetter
Неужели Вяльбе не понимает, что она и есть тряпка, о которую ноги вытирают те, кто сверху. Ей что скажут, то она и делает. Сказали на выборах лицом посверкать - взяла под козырек и вперед. Сказали мандат сдать - сдала. Раньше перед королем Норвегии извинялась за допинг, а сейчас обвиняет в допинге всех вокруг, ведь в России как известно допинга нет, его выдумали недружественные страны.
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imaxim
Ответ MTZ_2022
А если нужно будет публично осудить Путина и СВО? ..а потом вернется домой, а его/ее посадят.
не поддержать это не то же самое, что осудить. Молчи и все будет нормально. Что Сергей и делает
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MTZ_2022
Ответ imaxim
Пусть она не едет. Нормальные спортсмены должны ехать, если их допустят. Устюгов тот же одну Олимпиаду уже пропустил. И что, мимо ещё одной также проехать?)
А если нужно будет публично осудить Путина и СВО? ..а потом вернется домой, а его/ее посадят.
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jay 2
И по классике: В Токио 2020 и Пекине 2022 без флага и гимна, видимо все было нормально.
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sla3138
Ответ Вероника Терюшкова
Страшно, очень страшно жить в такой стране
хорошая фраза из методички - никогда не подводит.
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BeastI666I
более того, нельзя самостоятельно решать, что о тебя вытирают ноги. Для международных конфликтов существуют международные суды и ООН
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melmi
Ты с твоими спортсменами на Олимпиаду в Пекин ездила под нейтральным флагом , до этого в Корею. И криков не было , риторики , что весь западный мир прогнил тоже ..
За год в голове произошли необратимые последствия ?
Как можно еще объяснить такое лизоблюдство
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BeastI666I
то есть по мнению Вяльбе о нас вытирают ноги :-)
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imaxim
Ответ MTZ_2022
Ну так не едьте на Олимпиаду.
Пусть она не едет. Нормальные спортсмены должны ехать, если их допустят. Устюгов тот же одну Олимпиаду уже пропустил. И что, мимо ещё одной также проехать?)
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Вечно в бане
А по поводу «раскола в обществе», как аргумента против участия в ОИ, это просто бомба.
Ну да, ведь за последний год не произошло ничего, что раскололо общество, а вот поедет условный Устюгов на Олимпиаду, и сразу все вспыхнет, бгг.
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Sarumian
Елена Вяльбе: «Нельзя допускать, чтобы о нас всю жизнь вытирали ноги».

В РФ об тебя всю жизнь вытирают ноги и ничего, нормально.
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sintenced
10:45 Елена Вяльбе: «Я с первых выборов голосовала за Путина. Ни разу не усомнилась в этом человеке»
10:55 Елена Вяльбе: «Нельзя допускать, чтобы о нас всю жизнь вытирали ноги»

nuff said
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Вечно в бане
«не знаю, согласятся ли с этим мнением руководители нашего спорта, Олимпийского комитета России или президент нашей страны, но я живу в свободной стране и имею право его высказать: если сейчас поехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом, то мы вызовем определенную ненависть, нагнетание и негодование со стороны наших болельщиков».

Ох как она рискует, высказывая такое мнение, прямо по классике: «— Ваше величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна... Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь! — добавляет: — Простите мне мою разнузданность — вы великан! Светило!».
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Вероника Терюшкова
Страшно, очень страшно жить в такой стране
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-2
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Sarumian
Ответ maks44
Лыжная м.азь.
Оригинально.. =)
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Вероника Терюшкова
Господи
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imaxim
Лукавит Вяльбе. Я думаю если бы был выбор ехать в нейтральном статусе или не ехать на ЧМ-1997 вообще, то она бы поехала.
Потому что потом будет никому не интересно, почему у тебя нет медалей. В истории останется только результат на табло
+6
-3
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Makhasamatman Buch
"Мне кажется, нельзя допускать, чтобы о нас всю жизнь вытирали ноги"
Власть так и делает с народом России всю жизнь
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maks44
Лыжная м.азь.
+28
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