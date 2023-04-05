«Вашингтон» не вышел в плей-офф НХЛ

«Вашингтон» не вышел в розыгрыш Кубка Стэнли

«Кэпиталс» лишились шансов на выход в плей-офф .

Об этом стало известно после победы «Флориды» над «Баффало» (2:1) в регулярном чемпионате.

« » набрал 77 очков в 77 играх и ни при каких раскладах не сможет обогнать идущих сейчас на 1-м и 2-м месте в зоне wild card Восточной конференции «Флориду» и «Айлендерс» (по 87 очков в 78 играх).

Даже при гипотетическом равенстве очков по итогам регулярки клуб из столицы США уступит по дополнительным показателям.

«Кэпиталс» не вышли в плей-офф впервые с 2014 года.

В прошлом сезоне «Вашингтон» участвовал в розыгрыше Кубка Стэнли, проиграв «Флориде» в первом раунде со счетом 2-4 в серии.

В позапрошлом сезоне «Кэпиталс» также смогли выйти в плей-офф, но уступили «Бостону» в первом раунде со счетом 1-4 в серии.