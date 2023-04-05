«Вашингтон» не вышел в плей-офф НХЛ

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«Вашингтон» не вышел в розыгрыш Кубка Стэнли

«Кэпиталс» лишились шансов на выход в плей-офф НХЛ.

Об этом стало известно после победы «Флориды» над «Баффало» (2:1) в регулярном чемпионате.

«Вашингтон» набрал 77 очков в 77 играх и ни при каких раскладах не сможет обогнать идущих сейчас на 1-м и 2-м месте в зоне wild card Восточной конференции «Флориду» и «Айлендерс» (по 87 очков в 78 играх).

Даже при гипотетическом равенстве очков по итогам регулярки клуб из столицы США уступит по дополнительным показателям. 

«Кэпиталс» не вышли в плей-офф впервые с 2014 года.

В прошлом сезоне «Вашингтон» участвовал в розыгрыше Кубка Стэнли, проиграв «Флориде» в первом раунде со счетом 2-4 в серии.

В позапрошлом сезоне «Кэпиталс» также смогли выйти в плей-офф, но уступили «Бостону» в первом раунде со счетом 1-4 в серии.

8 комментариев

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Dmitriy P
Ответ Mechel**
Прекрасно. Хотя бы до конца плей-офф меньше будет слышно и видно вашингтонской легенды.
Тогда будем напоминать.
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Mechel**
Прекрасно. Хотя бы до конца плей-офф меньше будет слышно и видно вашингтонской легенды.
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-3
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Mikl_5555
ови ждем на чм
0
-2
-2
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Владимир Кувшинов
Ответ Ответ года
Ждём ребят на ЧМ!
Какой ЧМ?
+3
-5
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Владимир Кувшинов
Ну нечего страшного! Саня отдохнёт и с новыми силами за рекордом!!
+1
-6
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Ответ года
Ждём ребят на ЧМ!
+1
-7
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RBS
С 14 до 23, почти десять лет, достойно! Окно закрылось, сейчас главное рекорд, и начинать перестройку. И Орлова по возможности вернуть в межсезонье
+10
-9
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Aleks01
К Ови меньше всех претензий. Нужно менять дуболомов безинициативных в межсезонье и искать нормальных вратарей.
+6
-9
-3
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