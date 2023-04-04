Елена Вяльбе: «Я с первых выборов голосовала за Путина. Ни разу не усомнилась в этом человеке»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Владимир Путин ФЛГР Елена Вяльбе Политика Лыжи

Елена Вяльбе объяснила, почему поддерживает Владимира Путина

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рассказала об отношении к президенту страны.

– Вы в высказываниях не виляете, всегда прямо говорите о поддержке президента России. Сейчас такая позиция, мягко говоря, не приветствуется за рубежом.

– Что касается вилять или не вилять, говорить или не говорить… Думаю, что люди, которые меня знают хотя бы даже из СМИ, не говоря о личном знакомстве, вряд ли усомнятся, что я – патриот. Я очень люблю свою страну, и это не просто слова, а реально так и есть.

Я с первых выборов голосовала за Владимира Владимировича (Путина), в первую предвыборную кампанию была его доверенным лицом и ни разу об этом не пожалела. Ни разу не усомнилась в этом человеке. Он, возможно, во стократ больше любит Россию и делает для нас все, что в его силах. Я не считаю нужным сейчас промолчать в плане выражения своей позиции.

– Вы сказали про патриотизм. А что такое патриотизм в вашем понимании?

– Поскольку я человек спорта, то всегда считала, что именно в спорте защищаю честь своей страны. Несмотря на очень сложную судьбу, дедушка всегда мне говорил: «Зяблик, нужно любить родину. А если потребуется – нужно ее защищать».

Вот вторую часть фразы я не понимала – ну что я, солдат, что ли, чтобы родину защищать? Но со временем осознала, что это слова человека, который очень любил свою родину. Дед был репрессирован, однако он не сказал ни одного плохого слова про Сталина, да и в целом таких разговоров не было. Но если бы была с его стороны ненависть, она все равно проявилась бы, – сказала Вяльбе.

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex the brave
Тут только ждать, пока это поколение униженных уйдёт на покой, тогда что-то может измениться в лучшую сторону.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
«Дед был репрессирован, однако он ни сказал ни одного плохого слова про Сталина»

Вот как выглядит тру патриотизм в понимании совков. Удивительные люди.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Остап Бендер
Хорошо бы это нотариально заверить. А то потом начнётся "А мы не знали! И мы не голосовали!"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savarona25
"делает для нас все, что в его силах". Хорошо бы и на остальных это тоже распространялось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Snag
Ох, срочно наливайте пустырника местным либералам)))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серж
Ответ Ноу Нейм
Надеюсь что они так залижут путина, что он растворится на их языках и мы его больше не увидим
мечтай дальше
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серж
Ответ EvGe
Лыжники никогда мозгами не блистали. Этот вид спорта к этому не располагает.
А какой располагает ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ноу Нейм
Ответ maks44
Как только путина не будет, эти "патриоты" сами растворятся без осадка.
Мечтаю дожить до этого дня
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Серж
Вряд ли она сама позвонила в редакцию и стала рассказывать об этом.. Дешевый журнаглистный хайп
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Стало быть дед тоже был уверен, что его правильно репрессировали, раз ничего плохого про Сталина не сказал? Удивительная позиция: тебя ни за что прессуют, а ты на стороне человека, который это делает. Это что должно быть в голове?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maks44
Ответ Сергей Орлов
Если ей завтра в качестве преемника представят орангутанга, она и за него проголосует.
Если выбирать между путиным и орангутангом, то я за орангутанга.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maks44
Ответ Ноу Нейм
Надеюсь что они так залижут путина, что он растворится на их языках и мы его больше не увидим
Как только путина не будет, эти "патриоты" сами растворятся без осадка.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Дайте наконец бабушке успокоительное, ну сколько можно уже.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EvGe
Лыжники никогда мозгами не блистали. Этот вид спорта к этому не располагает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kwinto88
"Кормушка и спортсмены.Е.Вяльбе". Во всех книжных магазинах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айвенго
Ответ Сергей Орлов
Если ей завтра в качестве преемника представят орангутанга, она и за него проголосует.
Если орангутанг будет выделять ей деньги, то да.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
akrets
У нас по вторникам день Вяльбе на sports?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Ни разу не усомнилась? Как хорошо наверно жить, без всяких рефлексий и размышлений) если партии надо, чтобы 2x2 стало равно пяти, то Вяльбе наверно и с этим легко согласится
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VMX1389
То есть я правильно понимаю что условно свою страну надо любить и защищать какой бы она не было, даже если она станет похожей условно на Гитлеровскую Германию? Например? И ещё что значит был репрессирован дед? Его незачто посадили, или как?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айвенго
Я ни разу не усомнилась...
Да я почти никогда и не думаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мари Хуан
Молодец какая)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Человек ради денег готов на все
Жаль они это в интервью не добавляют
Правда и истинная ценность их «любви»
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EvGe
Ну вот еще пару лет покатаешься на лыжах в Ухте или Сыктывкаре вместо Холменколлена и Фалуна. Походишь там в сортир до ветру и осознаешь всю прелесть своего выбора.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
И ни разу не усомнилась? Это говорит о невысоких умственных способностях, очень мягко говоря
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Если ей завтра в качестве преемника представят орангутанга, она и за него проголосует.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий