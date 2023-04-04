Елена Вяльбе: «Я с первых выборов голосовала за Путина. Ни разу не усомнилась в этом человеке»

Елена Вяльбе объяснила, почему поддерживает Владимира Путина

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рассказала об отношении к президенту страны.

– Вы в высказываниях не виляете, всегда прямо говорите о поддержке президента России. Сейчас такая позиция, мягко говоря, не приветствуется за рубежом.

– Что касается вилять или не вилять, говорить или не говорить… Думаю, что люди, которые меня знают хотя бы даже из СМИ, не говоря о личном знакомстве, вряд ли усомнятся, что я – патриот. Я очень люблю свою страну, и это не просто слова, а реально так и есть.

Я с первых выборов голосовала за Владимира Владимировича (Путина), в первую предвыборную кампанию была его доверенным лицом и ни разу об этом не пожалела. Ни разу не усомнилась в этом человеке. Он, возможно, во стократ больше любит Россию и делает для нас все, что в его силах. Я не считаю нужным сейчас промолчать в плане выражения своей позиции.

– Вы сказали про патриотизм. А что такое патриотизм в вашем понимании?

– Поскольку я человек спорта, то всегда считала, что именно в спорте защищаю честь своей страны. Несмотря на очень сложную судьбу, дедушка всегда мне говорил: «Зяблик, нужно любить родину. А если потребуется – нужно ее защищать».

Вот вторую часть фразы я не понимала – ну что я, солдат, что ли, чтобы родину защищать? Но со временем осознала, что это слова человека, который очень любил свою родину. Дед был репрессирован, однако он не сказал ни одного плохого слова про Сталина, да и в целом таких разговоров не было. Но если бы была с его стороны ненависть, она все равно проявилась бы, – сказала Вяльбе.