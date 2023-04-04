Роналду с пенальти забил «Аль-Адале». У 38-летнего форварда 6 голов в 4 последних матчах за «Аль-Наср» и Португалию

Криштиану Роналду ударом с пенальти открыл счет в матче с «Аль-Адалой»

Форвард « » реализовал одиннадцатиметровый на 40-й минуте игры 22-го тура лиги Саудовской Аравии.

Всего за последние четыре игры 38-летний игрок забил 6 голов: 4 – за сборную в отборе на Евро-2024, 2 – за клуб.

Всего у 10 голов за 9 игр в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.