Роналду с пенальти забил «Аль-Адале». У 38-летнего форварда 6 голов в 4 последних матчах за «Аль-Наср» и Португалию

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Адала Футбол

Криштиану Роналду ударом с пенальти открыл счет в матче с «Аль-Адалой»

Форвард «Аль-Насра» реализовал одиннадцатиметровый на 40-й минуте игры 22-го тура лиги Саудовской Аравии.

Всего за последние четыре игры 38-летний игрок забил 6 голов: 4 – за сборную Португалии в отборе на Евро-2024, 2 – за клуб.

Всего у Роналду 10 голов за 9 игр в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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34 комментария

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кто-то
Ответ feelthedroom@mail.ru
Надолго ли там Франция останется? В топ5. С такими результатами в Европе - не долго осталось
С какими такими результатами? Лучший по г+п - плохой результат?
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Водяра
Даже не стыдится бить пенали этим днарям-бедуинам ради статы. Когда Месси отдаёт пенальти своим друзьям.
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Lazizbek Gulyamov
Ответ feelthedroom@mail.ru
Надолго ли там Франция останется? В топ5. С такими результатами в Европе - не долго осталось
Да скоро уже Португалская лига обгонет его.
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Temp LC
Ответ OneMind
Это конечно не игра в топ-5 чемпионате, но тоже сойдет
Так он забил 4 гола и в отборе на Евро, дружок
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Футбол_это_жизнь
Ответ Artem Piatkov
Герд Мюллер - Чемпион Мира и Европы ✔️ Йохан Кройф - НЕ Чемпион Мира и Европы ❌ Кулес 🗣️: Кройф легенда! Он и есть олицетворение футбола и отсутствие титула ЧМ не показатель Он лучше замыкателя, забившего "всего лишь" победный гол в финале ЧМ Месси - Чемпион Мира ✔️ Роналду - Чемпион Европы ➖ Кулес 🗣️ Победа на ЧМ - решающий фактор Роналду никогда не станет на один пьедестал с Месси без него Скажите, где тут логика?
Я вот люблю рыбу Бранзино на гриле с оливковым маслом и лимоном и?
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Барсик Юрана
1 гол в топ 5 лиг Европы = 100 голов в верблюд-лиги
Надолго ли там Франция останется? В топ5.
С такими результатами в Европе - не долго осталось
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OneMind
Ответ Artem Piatkov
Комментарий удален пользователем
Эта логика там же где и "Месси без золота ЧМ никто и он не может являться лучшим игроком мира", а после его победы кричать, что ЧМ это второсортный турнир и он ничего не значит!
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хавбек+
Ответ Екн Лор
Ты чего, Кюрасао аж в топ-100 рейтинга ФИФА, это серьезный соперник для всех мессифанов))
ну они разбираются в сортах повидла)
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VERBLYUD
В 2018 году Багдад Бунеджа забил 58 голов(больше всех в календарном году), играя за Аль-Садд, но для всех лучшим бомбардиром календарного года был Месси с 51 голом, потому что люди понимали, что смешно считать голы в слабых лигах. Про Багдада никто ничего и не слышал, так что не стоит тут писать про позорную статистику Португальца, это дно уровень.
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Arty K.
И это в 38 лет!
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Artem Piatkov
Герд Мюллер - Чемпион Мира и Европы ✔️
Йохан Кройф - НЕ Чемпион Мира и Европы ❌

Кулес 🗣️: Кройф легенда! Он и есть олицетворение футбола и отсутствие титула ЧМ не показатель
Он лучше замыкателя, забившего "всего лишь" победный гол в финале ЧМ

Месси - Чемпион Мира ✔️
Роналду - Чемпион Европы ➖

Кулес 🗣️ Победа на ЧМ - решающий фактор
Роналду никогда не станет на один пьедестал с Месси без него

Скажите, где тут логика?
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OneMind
Ответ Кузя Гитарист
На одном уровне Кюрасао 🇨🇼
Ну то есть это целый чемпионат команд уровня Кюрасао? Тогда Роналдо удачно зашел
+1
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Artem Piatkov
Комментарий удален пользователем
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Sanan1908
Почему невозможно скачивать приложения Спортс??🤦🏻‍♂️ только в России доступно что ли?
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Екн Лор
Ответ хавбек+
это конечно не хеттрик сборной почитателей Куросавы, но тоже ничего))
Ты чего, Кюрасао аж в топ-100 рейтинга ФИФА, это серьезный соперник для всех мессифанов))
+1
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кто-то
Предпоследняя команда чемпионата уже пострадала! Это вам не в Европе играть и получать награду The Best
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Юрий Кечко
Кто нибудь помнит боянистый старый видос где Крауч забивает Бешикташу ножницами , и турецкий комментатор орет потом минуту что то на турецком
Так вот мне кажется он там перечислил название половины команд из Аравии
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Дядя Артем
Ответ Антон Bratishchev
Месси это другое
Да нет,как раз таки не другое
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-2
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Барсик Юрана
1 гол в топ 5 лиг Европы = 100 голов в верблюд-лиги
+6
-5
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Антон Bratishchev
Ответ Joel Campbell
"Пешеходу" предложили в 2 раза больше,чем Рону в лиге верблюдов,но к счастью для Рона Чемпион Мира понимает ,что к уровню верблюдшипа он опустится к годам 60
В Спартак уйдёт
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Футбол_это_жизнь
2 ветки Саксаула этому верблюду!
+2
-3
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Кузя Гитарист
Ответ MikhaL
А эта Аль-Адала, она сильнее Лихтенштейна?
На одном уровне Кюрасао 🇨🇼
+8
-3
+5
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кто-то
Ответ psixyec
Кто бы что тут не писал, но Криш продолжает переписывать рекорд за рекордом, пока пешеход позоритсяво Франции.
Лучше быть лучшим по г+п во Франции и вылетать от Баварии, чем еле-еле затолкать мяч в 66-ой лиге мира
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Антон Bratishchev
Ответ Дядя Артем
Про Месси на чм ты так же писал? Ждём скрин
Месси это другое
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OneMind
Ответ Temp LC
Не 4 безголевых матча, но пойдёт
Это конечно не игра в топ-5 чемпионате, но тоже сойдет
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