Роналду с пенальти забил «Аль-Адале». У 38-летнего форварда 6 голов в 4 последних матчах за «Аль-Наср» и Португалию
Криштиану Роналду ударом с пенальти открыл счет в матче с «Аль-Адалой»
Форвард «Аль-Насра» реализовал одиннадцатиметровый на 40-й минуте игры 22-го тура лиги Саудовской Аравии.
Всего за последние четыре игры 38-летний игрок забил 6 голов: 4 – за сборную Португалии в отборе на Евро-2024, 2 – за клуб.
Всего у Роналду 10 голов за 9 игр в чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
С такими результатами в Европе - не долго осталось
Йохан Кройф - НЕ Чемпион Мира и Европы ❌
Кулес 🗣️: Кройф легенда! Он и есть олицетворение футбола и отсутствие титула ЧМ не показатель
Он лучше замыкателя, забившего "всего лишь" победный гол в финале ЧМ
Месси - Чемпион Мира ✔️
Роналду - Чемпион Европы ➖
Кулес 🗣️ Победа на ЧМ - решающий фактор
Роналду никогда не станет на один пьедестал с Месси без него
Скажите, где тут логика?
Так вот мне кажется он там перечислил название половины команд из Аравии