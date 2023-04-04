Дмитрий Губерниев: «Вяльбе идет в мейнстриме людей, которые ничего не понимают. Проще всякую херню нести, не думая о нашей молодежи в спорте»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Владимир Путин Дмитрий Губерниев ФЛГР Елена Вяльбе Пхенчхан-2018 Олимпиада-2022 Наталья Непряева Александр Большунов Лыжи

Губерниев резко раскритиковал Вяльбе за позицию против нейтрального флага на ОИ

Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, выступившей против участия в Олимпийских играх под нейтральным флагом.

«Елена Валерьевна, видимо, забыла, что все свои призы как лучший президент федерации и лучший тренер, хотя она никого никогда не тренировала, получила после того, как дважды ее спортсмены выступали под нейтральным статусом в Пхенчхане и Пекине.

Поэтому Елена Валерьевна сильно лукавит. Я бы сказал, что она идет в мейнстриме людей, которые просто ничего не понимают. Если будут изменены критерии допуска и будет возможность ехать под нейтральным флагом в любом статусе, то ехать нужно обязательно.

Елена Валерьевна верна себе, и мне остается только восхититься и сказать: «Молодец!» Две Олимпиады мы выступали в нейтральном статусе – и теперь президент федерации лыж прозрела! Спасибо окулисту. Квасной патриотизм в данной ситуации до добра не доведет.

Наша задача – сохранить спорт в стране и дать молодежи ориентиры. Но Елена Валерьевна думает о другом: ей нужно выделиться и показать, как сильно любит Россию она и как мы ее сильно не любим», – цитирует Губерниева РБК.

«Елена Вяльбе получала награды за участие наших спортсменов без флага и гимна! Без флага и гимна мы теперь имеем Большунова, Непряеву и многих других блестящих олимпийских чемпионов и призеров Пхенчхана и Пекина! Героев мирового спорта!

Наших олимпийцев принимал и чествовал президент России! Так спросите у Путина, Елена Вяльбе, как же так? Спросите? Нет, конечно! Проще всякую херню нести, не думая о судьбе нашей молодежи в спорте! Тех же лыжников юных!

Сектанты, что согласны с Вяльбе, вы реально не хотите болеть за наших на Олимпиадах? Гордиться будущими чемпионами? Растить поколение детей, влюбленных в спорт и своих кумиров? А, сектанты? Поучите еще меня Родину любить… И речь сейчас не про критерии допуска, они чудовищны… Речь о том, чтобы спорт в стране сохранить!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

Елена Вяльбе: «Нельзя допускать, чтобы о нас всю жизнь вытирали ноги. Если сейчас поехать на ОИ под нейтральным флагом, то мы вызовем ненависть наших болельщиков»

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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39 комментариев

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Вячеслав Власов
На всякий случай Путина похвалил, и попробуй какому нибудь Терешкову что-нибудь предъявить
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Dinamik1
Кто то дал команду майонезу фас!
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9_volk
а губер - это несломленный нонконформист, надо полагать )))
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Олег Кузнецов
Ответ Алар
Что происходит с Губерниевым? Как никогда я с ним согласен!
Вяльбе действительно несет дичь..Губера не люблю, но сегодня с ним солидарен.
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Влад Кокорин
Вяльбе будет лизать любую жопу, которая ей не мешает осваивать бабки на федерацию…
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Картман
на фоне Вяльбе - губошлеп это пустое алкое трепло. Ему хочется ездить комментировать по миру, получать командировочные, пиариться и болтать. Спортсу бы научиться игнорить этого свинА. Однако политика Спортс - очень похожа на реплики губки - хайпить любой ценой. Лично я ввел правило - никогда не смотреть его репортажи. И знаете - любое событие намного интересней. Без клинической токсичности. Чего и вам желаю.
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PolarBear
Какой либерал укусил Губерния ?
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Alex Ell
У лыжников,во главе с Вяльбе,отличные результаты,к тому детектива разрывов поколений-хороши все-от юниоров,до ветеранов.
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Он саМый
Надо же, настало время плюсовать Губу
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cnfc
Ответ RWMen
То есть никто ничего не понимает по вашему, кроме вас и губы?) Ай молодец
да все он понимает. нашли тоже мне оппозиционера. там 100% личного
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СВЧ72
Совсем димку забыли, вот и лезет затычкой в каждую дырку. Хоть за счёт других попиариться, а то скоро и лото перестанут приглашать крутить.
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RWMen
Ответ cnfc
он прет поотив Вяльбе. Во все горло он пиво пьет судя по животу. А еще манипулирует, понимая, в отличие от вас, что дело не в нейтральном статусе, а что будет вложено в условие допуска этого нейтрального спортсмена.
У проблемы выступления в нейтральном статусе нет однозначного решения, в любом случае будут недовольные! Я считаю, что нужно дать возможность спортсменам самим выбирать выступать, или нет, они это однозначно заслужили своим трудом и патриотизм здесь не пересекается с этим решением. Но если выступать, то без критики своей страны.
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Санитар-волк
Просто она депутутка, и несёт то же, что они все. А на спортсменов ей плевать с кремлёвской башни.
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андрей из питера
Давно пора перворазрядника отстранить от эфиров. В санкционные списки он давно попал сам.Пусть с Шмурновым попутешествует по Никарагуа. Можно и в армию....
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Евгений Соболев
Так её Дима.. Так её!!))
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RWMen
Ответ cnfc
он прет поотив Вяльбе. Во все горло он пиво пьет судя по животу. А еще манипулирует, понимая, в отличие от вас, что дело не в нейтральном статусе, а что будет вложено в условие допуска этого нейтрального спортсмена.
То есть никто ничего не понимает по вашему, кроме вас и губы?) Ай молодец
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Good_Win
на фоне всяких Вяльбе, Губерниев звучит весьма адекватно.
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Alexander Nikitin
Она ВСË понимает. Она понимает что Губерниеву приятно тереться в компани европейских спортсменов даже с "цаком в носу". При этом финансирует его государственный канал и такие же структуры. Вопросы не к нему а вообще: С учётом того, что допинговый бан наложенный решениями федераций МОК, CAS истёк, то спортивных оснований для лишения флага и гимна нет. Значит считаете ли Вы достойным для государства выступление без государственных атрибутов? Почему год назад интересы государства были выше интересов сплртсменов, а сейчас ими можно пренебречь? Причём ради того чтобы Губерниеву "было комфортно".
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Сергей
"Губа,дура"
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Щеглот
Второй раз в жизни аплодирую Диме. Первый когда он устюгова кудряшовым назвал) И сказал что вы удивляетесь что он клэбо продул. Клэбо ж это месси а устюгов - кудряшов)
И вот опять в точку, браво дмитрий!
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cnfc
Ответ RWMen
По высказываниям Губы я вижу, что свобода слова в России еще есть! Он прет против политики партии в лице патриотов в открытую и критикует во все горло...
он прет поотив Вяльбе. Во все горло он пиво пьет судя по животу. А еще манипулирует, понимая, в отличие от вас, что дело не в нейтральном статусе, а что будет вложено в условие допуска этого нейтрального спортсмена.
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Варлампий Варлампий
Теперь твой выход, Ленусик
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STAVRsSC
"Проще всякую херню нести"... вообще-то это по большей части сущность Губерниева. Зря он "стрелки" переводит.
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vadned
Он вам Димон!
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ks-1993
Советую майонезу глянуть результаты женщин до Вяльбе в 2008-2013 и с Вяльбе. Человек федерацию поднял, и это самая успешная зимняя команда на данный момент с топами
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