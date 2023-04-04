Дмитрий Губерниев: «Вяльбе идет в мейнстриме людей, которые ничего не понимают. Проще всякую херню нести, не думая о нашей молодежи в спорте»

Губерниев резко раскритиковал Вяльбе за позицию против нейтрального флага на ОИ

Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, выступившей против участия в Олимпийских играх под нейтральным флагом.

«Елена Валерьевна, видимо, забыла, что все свои призы как лучший президент федерации и лучший тренер, хотя она никого никогда не тренировала, получила после того, как дважды ее спортсмены выступали под нейтральным статусом в Пхенчхане и Пекине.

Поэтому Елена Валерьевна сильно лукавит. Я бы сказал, что она идет в мейнстриме людей, которые просто ничего не понимают. Если будут изменены критерии допуска и будет возможность ехать под нейтральным флагом в любом статусе, то ехать нужно обязательно.

Елена Валерьевна верна себе, и мне остается только восхититься и сказать: «Молодец!» Две Олимпиады мы выступали в нейтральном статусе – и теперь президент федерации лыж прозрела! Спасибо окулисту. Квасной патриотизм в данной ситуации до добра не доведет.

Наша задача – сохранить спорт в стране и дать молодежи ориентиры. Но Елена Валерьевна думает о другом: ей нужно выделиться и показать, как сильно любит Россию она и как мы ее сильно не любим», – цитирует Губерниева РБК.

«Елена Вяльбе получала награды за участие наших спортсменов без флага и гимна! Без флага и гимна мы теперь имеем Большунова, Непряеву и многих других блестящих олимпийских чемпионов и призеров Пхенчхана и Пекина! Героев мирового спорта!

Наших олимпийцев принимал и чествовал президент России! Так спросите у Путина, Елена Вяльбе, как же так? Спросите? Нет, конечно! Проще всякую херню нести, не думая о судьбе нашей молодежи в спорте! Тех же лыжников юных!

Сектанты, что согласны с Вяльбе, вы реально не хотите болеть за наших на Олимпиадах? Гордиться будущими чемпионами? Растить поколение детей, влюбленных в спорт и своих кумиров? А, сектанты? Поучите еще меня Родину любить… И речь сейчас не про критерии допуска, они чудовищны… Речь о том, чтобы спорт в стране сохранить!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

Елена Вяльбе: «Нельзя допускать, чтобы о нас всю жизнь вытирали ноги. Если сейчас поехать на ОИ под нейтральным флагом, то мы вызовем ненависть наших болельщиков»

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