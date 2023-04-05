«Колорадо» вышел в плей-офф в 6-м сезоне подряд. Клуб будет защищать чемпионский титул
«Колорадо» вышел в плей-офф в 6-м сезоне подряд
Об этом стало известно после победы «Эвеланш» над «Сан-Хосе» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Команда под руководством Джареда Беднара набрала 98 очков в 76 матчах и занимает промежуточное первое место в Центральном дивизионе.
«Эвеланш» будут защищать чемпионский титул. В прошлом сезоне клуб выиграл Кубок Стэнли впервые с 2001 года, обыграв в финале «Тампу» (4-2).
Защитить Кубок будет очень сложно, особенно при учёте невнятной игры в последнее время (скорее всего из-за травм) от Макара и полной непоняткой формы Лэндескога после возможного возращения.
В этом постсезоне Avs будет не до свипов соперников, к сожалению.