«Колорадо» вышел в плей-офф в 6-м сезоне подряд. Клуб будет защищать чемпионский титул

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Джаред Беднар Хоккей

«Колорадо» вышел в плей-офф в 6-м сезоне подряд

Об этом стало известно после победы «Эвеланш» над «Сан-Хосе» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ

Команда под руководством Джареда Беднара набрала 98 очков в 76 матчах и занимает промежуточное первое место в Центральном дивизионе.

«Эвеланш» будут защищать чемпионский титул. В прошлом сезоне клуб выиграл Кубок Стэнли впервые с 2001 года, обыграв в финале «Тампу» (4-2). 

6 комментариев

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Mikl_5555
Ответ Антон Якимцев
Ну не знаю - Коламбус вот Тампу легко прошёл)))
в лохматом году?
+1
0
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Антон Якимцев
Ответ Mikl_5555
а когда в нхл было легко пройти даже 1/8...
Ну не знаю - Коламбус вот Тампу легко прошёл)))
+6
-1
+5
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kokakoka
Рад за Колорадо. Болею за них со времен Сакика, Форсберга, Руа, Озолиньша и других
+2
-1
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Mikl_5555
Ответ Антон Якимцев
Все называют Восток сильным и что там будет рубка, но гляньте на Запад, какая тут плотность, проходных серий не будет, даже Виннипег/Калгари/Нашвилл - не подарок. Защитить Кубок будет очень сложно, особенно при учёте невнятной игры в последнее время (скорее всего из-за травм) от Макара и полной непоняткой формы Лэндескога после возможного возращения. В этом постсезоне Avs будет не до свипов соперников, к сожалению.
а когда в нхл было легко пройти даже 1/8...
+1
0
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заводчанин
Стабильность- признак мастерства
+2
0
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Антон Якимцев
Все называют Восток сильным и что там будет рубка, но гляньте на Запад, какая тут плотность, проходных серий не будет, даже Виннипег/Калгари/Нашвилл - не подарок.

Защитить Кубок будет очень сложно, особенно при учёте невнятной игры в последнее время (скорее всего из-за травм) от Макара и полной непоняткой формы Лэндескога после возможного возращения.

В этом постсезоне Avs будет не до свипов соперников, к сожалению.
+4
-1
+3
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