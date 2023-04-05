«Колорадо» вышел в плей-офф в 6-м сезоне подряд. Клуб будет защищать чемпионский титул

«Колорадо» вышел в плей-офф в 6-м сезоне подряд

Об этом стало известно после победы «Эвеланш» над «Сан-Хосе» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате .

Команда под руководством набрала 98 очков в 76 матчах и занимает промежуточное первое место в Центральном дивизионе.

«Эвеланш» будут защищать чемпионский титул. В прошлом сезоне клуб выиграл впервые с 2001 года, обыграв в финале «Тампу» (4-2).