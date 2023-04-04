«Тебе, что ли, обещал, ###, клоун?» Смолов – журналисту на вопрос об обещании выиграть Фонбет Кубок России

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Акрон брань Футбол

Форвард «Динамо» Федор Смолов назвал журналиста клоуном после поражения в Кубке России

Москвичи проиграли «Акрону» (0:0, 1:4 по пенальти)  1/2 финала Пути регионов и выбыли из Фонбет Кубка России.

После игры журналист «Спорт-Экспресса» Микеле Антонов обратился к футболисту: «Федор, вы обещали кубок фанатам».

«Тебе, что ли, обещал, ### (е-мое), клоун?» – ответил футболист на видео, опубликованном в телеграм-канале Антонова.

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153 комментария

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nugoboss
Фёдор Аршавина включил 😁🤘 вот они правда клоуны
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Verhovn
Ë-моë как матерный переводится?))
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Jan T
Фёдор -- плоть от плоти "свой", из народа, парень.
Конечно, он публичная фигура и "должен соответствовать". Также, как и обсуждающая масса комментаторов не "должна смотреться в зеркало". На то она и масса.
В нашем отечестве нынче каких только академиков, директоров институтов "исследовательских рогов и копыт" нет -- включай ТВ и наслаждайся перлами. И ничего, народ, что называется, потребляет.
Думаю, и Фёдор не заслуживает ястребиного пике. Подумаешь -- журналиста невежливо от души послал. Не дальше, чем Макар телят гонял.
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dream way
Какой вопрос, такой, ### (е-мое), ответ
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Joseph Conin
Достали эти пустоголовые журналюшки-провокаторы. То интриган Егоров, то какой-то Микеле. В одно место готовы залезть ради своих статеек
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Dmitry Kochnev
У него шесть перстней чемпиона НБА, а тут этот клоун с Кубком России лезет. Так что всё по делу
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Aggrrist
Ответ IrbIS
Микеле Антонов это псевдоним?
Фёдор Смолов - это псевдоним, все мы знаем что это Майкл Джордан.
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Anton Rubtsov
– Да ##### (блин), 100 процентов, ##### (нахрен), ##### (хрень) какую-то говорите, ### (блин), – передает слова Гогниева в подтрибунном помещении корреспондент «Спорт-Экспресса» Микеле Антонов в телеграм-канале.

к слову о том, что транслирует этот "журналист" с именем регена из football manager
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воробей джек
Хамок
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Иван Поречный
Нормальный ответ на идиотский вопрос, правда, клоун было лишнее. Но суть ответа верная.
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PinkVibe
##### (лицо) закрыл свое, за тебя что ли играю, ты кто ### (е-мое)? Я для тебя вообще не играю, ты черт #### (е-мое) галимый! Мне ##### (плевать), можешь дома сидеть #### (е-мое), понял ### (блин)? Не для такого быдла, как вот это #### (е-мое) играю.

Ну точно их Широков покусал, как в соседней ветке подметили, буквально те же вайбы ловлю, аж на ностальгию пробило)
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pasha10
его паненку на ЧМ никогда не забуду, днище
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Георгий Морозов
Весной всё как всегда! Всё расцветает, Динамо увядает!
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Anton Rubtsov
этот журналист похож на петуха, и имя у него петушиное, и мозгов еще маловато, в силу возраста
Но Федор погорячился)))))
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Bibby
Джордан тоже не выигрывал кубок фонбет. ничего страшного
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Валерий Ковальчук
А Лопырев-Ельцин злой, однако !!!
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Dimonty
Мог бы дома сидеть
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Михан Первый
"Да, обещал, от своего лица и лица нашего спортивного директора приношу фанатам самые искренние извинения" - подумал Федор и проснулся
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Yusa Naza
Лицо крыльцо.
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bress10
Достойный наследник Аршавина и Широкова
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Игореха Веселов
А вы знаете, сколько раз вообще Джордан промахивался, потом обещал и не выполнял, е-мое?)
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Sunlight Project
В России как нет нормальных футболистов, так нет и нормальных журналистов, отсюда постоянные конфликты и несостыковки.
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Павел Гобец
ну сейчас раздуют. это же жырнолисты!! они же любит сами провоцировать.
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suslov67@bk.ru
Гнать в шахту этого Смолова надо, а не миллионы платить!!!
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dmitry.tchidakin
Ответ Евгений Марков
Нет, он Паненка
Он Джордан
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