Форвард «Динамо» Федор Смолов назвал журналиста клоуном после поражения в Кубке России

Москвичи проиграли «Акрону» (0:0, 1:4 по пенальти) 1/2 финала Пути регионов и выбыли из Фонбет Кубка России.

После игры журналист «Спорт-Экспресса» Микеле Антонов обратился к футболисту: «Федор, вы обещали кубок фанатам».

«Тебе, что ли, обещал, ### (е-мое), клоун?» – ответил футболист на видео, опубликованном в телеграм-канале Антонова.