«Тебе, что ли, обещал, ###, клоун?» Смолов – журналисту на вопрос об обещании выиграть Фонбет Кубок России
Форвард «Динамо» Федор Смолов назвал журналиста клоуном после поражения в Кубке России
Москвичи проиграли «Акрону» (0:0, 1:4 по пенальти) 1/2 финала Пути регионов и выбыли из Фонбет Кубка России.
После игры журналист «Спорт-Экспресса» Микеле Антонов обратился к футболисту: «Федор, вы обещали кубок фанатам».
«Тебе, что ли, обещал, ### (е-мое), клоун?» – ответил футболист на видео, опубликованном в телеграм-канале Антонова.
Конечно, он публичная фигура и "должен соответствовать". Также, как и обсуждающая масса комментаторов не "должна смотреться в зеркало". На то она и масса.
В нашем отечестве нынче каких только академиков, директоров институтов "исследовательских рогов и копыт" нет -- включай ТВ и наслаждайся перлами. И ничего, народ, что называется, потребляет.
Думаю, и Фёдор не заслуживает ястребиного пике. Подумаешь -- журналиста невежливо от души послал. Не дальше, чем Макар телят гонял.
к слову о том, что транслирует этот "журналист" с именем регена из football manager
Ну точно их Широков покусал, как в соседней ветке подметили, буквально те же вайбы ловлю, аж на ностальгию пробило)
Но Федор погорячился)))))