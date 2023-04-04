Матч «Урала» со «Спартаком» без Fan ID посетили 24778 зрителей – рекорд сезона для екатеринбуржцев
Матч «Урала» в Фонбет Кубке России посетили почти 25 тысяч болельщиков
Команда Виктора Гончаренко принимает «Спартак» в полуфинальной игре Пути РПЛ. Счет 2:1, идет второй тайм.
На «Екатеринбург Арене» присутствует 24778 человек – больше, чем на любой игре «Урала» в Мир РПЛ в текущем сезоне.
В чемпионате больше всего болельщиков было на игре в гостях у «Зенита» 1 апреля – 23966.
24778 зрителей – рекорд сезона для екатеринбуржцев.
«Урал» – «Спартак». 2:1 – Сунгатулин забил издали. Онлайн-трансляция
Урал побед!!!