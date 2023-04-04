Матч «Урала» со «Спартаком» без Fan ID посетили 24778 зрителей – рекорд сезона для екатеринбуржцев

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Урал Виктор Гончаренко Екатеринбург-Арена Fan ID Футбол

Матч «Урала» в Фонбет Кубке России посетили почти 25 тысяч болельщиков

Команда Виктора Гончаренко принимает «Спартак» в полуфинальной игре Пути РПЛ. Счет 2:1, идет второй тайм.

На «Екатеринбург Арене» присутствует 24778 человек – больше, чем на любой игре «Урала» в Мир РПЛ в текущем сезоне.

В чемпионате больше всего болельщиков было на игре в гостях у «Зенита» 1 апреля – 23966.

24778 зрителей – рекорд сезона для екатеринбуржцев.

«Урал» – «Спартак». 2:1 – Сунгатулин забил издали. Онлайн-трансляция

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61 комментарий

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Мерседес-Бендзь
Н-да, надо было на входе ставить мобильный пункт оформления фанайди. Да и на выходе тоже.
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Миха Попов
Ответ Evgeny Trifonov
просто с дач вернулись
С зимних каникул!)
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gospodin_nikto
Есть информация много ли погибших и искалеченных? Надеюсь всех родителей кто пришел с детьми лишат родительских прав…..полная беспечность с их стороны.
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ivica_sprut
Ответ Evgeny Trifonov
просто с дач вернулись
ну да, а ещё погода отличная, +20
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свободу попугаю
Ответ Buharoid
Только что пришел с матча. Не понимаю, как я выжил в этом скопище хулиганов, алкоголиковx наркоманов и фашистов. Чудом уцелел, до сих пор трясёт.
респект тебе отважный безумец
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Александра Чиркова
нагнали студентов с консерватории?
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Сергей Боев
Ответ Егор Чалов
Ну у московских армейцев позиция не посещать ТУРНИРЫ где есть фан-айди. В текущем розыгрыше КР финал в луже будет с фан-айди, поэтому и турнир автоматом отправляется вслед за паспортом.
Ну и зря, вот финал бы и бойкотировали.
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Александр Иванов
как жителт Екб докладываю - нигде даже рекламы матча не было
+5
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Buharoid
Только что пришел с матча. Не понимаю, как я выжил в этом скопище хулиганов, алкоголиковx наркоманов и фашистов. Чудом уцелел, до сих пор трясёт.
+6
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+6
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d.xoxlov
Ответ mailman
как говориться "счет на табло", народ явно дает сигнал
Там принимающее устройство сбоит. Если вообще имеется.
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Водяра
Екатеринбургские консерватории подтянулись.
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TheSportNik
Урал вернул болельщиков на трибуны, причем играют с позиции силы, так что Григорий Иванов пригласив Ганчаренко спасать команду, когда Шалимов фактически уже отправил Урал в ФНЛ, одно очко после 8 игр, а теперь выносят вперед ногами якобы призеров Ростов и Спартак из Кубка, да и Зенит бы вынесли, но Михалыч обматерил судью за дело, а его отстранили на 3 игры незаслуженно руководить командой.
Урал побед!!!
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Somik-1
Ответ Evgeny Trifonov
просто с дач вернулись
Так матч в будни проходит, все логично
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mailman
как говориться "счет на табло", народ явно дает сигнал
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Андрей Попов
Ответ RWMen
Юмором обделён, сразу видно
С юмором порядок, а вот с игрой и победами проблема... Когда с 86 года за них поболеешь, потом подходи. Юморист...
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feanor.84
Предлагаю запретить кубок россии чтоб не дискредитировать фан уйди
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RWMen
Ответ Андрей Попов
Простите, а мне одному не понятно, что происходит уже давно не великим и отнюдь не могучим дворовым клубом из столицы нашей родины Москвы?!
Юмором обделён, сразу видно
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Егор Чалов
Ответ Сергей Боев
Болельщики Ростова и Екатеринбурга, на мой взгляд, приняли правильную тактику, по максимуму посещая кубковые матчи. Контраст с матчами РПЛ нагляден. Непонятна позиция московских фанатов
Ну у московских армейцев позиция не посещать ТУРНИРЫ где есть фан-айди. В текущем розыгрыше КР финал в луже будет с фан-айди, поэтому и турнир автоматом отправляется вслед за паспортом.
+1
-1
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Oleg Tsirushkin
Ответ Evgeny Trifonov
просто с дач вернулись
К выходным опять разъедутся
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as009595@icloud.com
Нет просто нужно поднять уровень игры в рпл, как в кубке, ведь за кубок борются команды лучшей лиги мира
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RWMen
Эй, смешные депутаты,, вы где???
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Sergey Smolensky
Ответ UNAFFECTED
какое оправдание придумает 🤡 свищев?
Тепло для стадиона, холодно для дач
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Sanan1908
Говорят в финале будет фануйди🧐🧐 интересно сколько людей будет тогда 😃
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BaltikaSPb
Ответ Adeen
Да, как обычно: Ещё подождут и встанут раком. Отмазки придумают.
Не суди по себе о людях
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RWMen
Ответ Иван Колгашкин
с победой дорогой Урал, сегодня все страна за тебя!
Вся страна?) С победой Урал
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