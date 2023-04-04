Спортивные федерации Украины могут лишиться господдержки в случае участия в турнирах с россиянами

Теги Олимпийская сборная России министерство молодежи и спорта Украины Биатлон

Украинские федерации могут лишиться господдержки в случае участия в турнирах с россиянами

Министерство молодежи и спорта Украины предлагает лишать спортивные федерации страны статуса национальных, если их представители будут выступать на соревнованиях с гражданами России и Беларуси.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Уточняется, что такие федерации лишатся господдержки и финансового обеспечения для участия украинских сборных в соревнованиях.

«Разработан проект постановления Кабинета министров Украины, которым предусматривается возможность лишения всеукраинской спортивной федерации статуса национальной в случае участия спортсменов, являющихся членами соответствующих спортивных федераций, в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из РФ и Республики Беларусь.

Минспортом вместе со Службой безопасности Украины прорабатывается вопрос применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к спортивным федерациям и ее членам за совершение ими действий, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы интересам общества и государства», – говорится в сообщении украинского министерства.

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22 комментария

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Анна Беляева
Ответ BeastI666I
у тебя биполярочка. украина молодец, но спортсмены бедные... у тебя все хорошо?
не погружайтесь в мыслительный процесс, не ваше это.
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Лютый альбинос
Н.В. Гоголь, "Тарас Бульба": "Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей. Нет, братцы, так любить, как русская душа, – любить не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что ни есть в тебе, нет, так любить никто не может! Знаю, подло завелось теперь на земле нашей. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната (тут можно заменить на дядю Сэма, НАТО или Евросоюз), который желтым чеботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, – так никому ж из них не доведется так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит у них на то мышиной натуры их!"
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Беглый*
Ответ Игореха Веселов
Ну, Эту песню уже девять лет все слышат из года в год...
Ну, все эти 9 лет так и происходит. Сначала Украина лишилась Крыма, потом независимости, встав на колени перед США, потом Донбасса и Луганска, сейчас вот лишилась армии и вооружений. Всё идёт своим чередом. Конец неминуем.
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Лютый альбинос
Чистый Оруэлл.
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El_Gatto
Это потому что на них напали !! А еще у них президент еврей
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BeastI666I
Ответ volga_olga
У украинских военных господдержка стран НАТО, свою проскакали уже.
проскакали? то есть у нас в РФ не своровали форму, есть танки, снаряды, нет воровства?
не лучше ль на себя, кума, оборотиться?!
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-6
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goshforever
Копирование схемы Латвии
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BeastI666I
Ответ Антон Романов
А она у них есть господдержка то?
конечно, есть! их сейчас деньгами заваливают ... в смысле Украину.
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olvl
Зачем же на своими то издеваться.
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Игореха Веселов
Ответ Беглый*
Украина вообще скоро всего лишится
Ну, Эту песню уже девять лет все слышат из года в год...
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-6
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BeastI666I
Ответ Анна Беляева
Так и запишем - спорт Украина декоммунизировала наконец-то полностью. Молодец, Украина, избавилась от тоталитарного наследия и здесь. Бедные украинские спортсмены!
у тебя биполярочка. украина молодец, но спортсмены бедные... у тебя все хорошо?
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-8
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Russ Ivan
Типичная перемога - лишить собственных громадян законных церквей, языка, мед.обслуживания, пенсий, пособий и пр.финансирования...
+6
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BeastI666I
а на биатлоне могут выдать боевые патроны... и вот это будет биатлон. Россия - Украина. Кто доберется до финиша вообще... тот и победил.
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Игореха Веселов
Неужели теперь и теннисистам запретят играть на одних турнирах с русскими? Свитолина с Костюк с ума сойдут, наверное, от счастья и псевдопатриотизма)
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Никитос Рудых
Ответ Антон Романов
А она у них есть господдержка то?
Господдержка добрым словом и украинским спортсменам приятна)
+3
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volga_olga
Ответ mold-cel
военные вон тоже соперничают, их тоже лишить господдержки
У украинских военных господдержка стран НАТО, свою проскакали уже.
+5
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Афанасия
А при чём здесь СБУ и «экономические санкции»? Чего-то недоговаривают, наверное ещё и сажать будут, за участие в одних турнирах с россиянами и белорусами.
+2
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Беглый*
Украина вообще скоро всего лишится
+4
-1
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mold-cel
военные вон тоже соперничают, их тоже лишить господдержки
+2
0
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Антон Романов
А она у них есть господдержка то?
+6
-1
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frol92
Ну и хорошо, может таким образом обе страны уйдут от госфинансирования профессионального спорта.
+3
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Анна Беляева
Так и запишем - спорт Украина декоммунизировала наконец-то полностью. Молодец, Украина, избавилась от тоталитарного наследия и здесь. Бедные украинские спортсмены!
+14
-2
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