Спортивные федерации Украины могут лишиться господдержки в случае участия в турнирах с россиянами

Украинские федерации могут лишиться господдержки в случае участия в турнирах с россиянами

Министерство молодежи и спорта Украины предлагает лишать спортивные федерации страны статуса национальных, если их представители будут выступать на соревнованиях с гражданами России и Беларуси.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Уточняется, что такие федерации лишатся господдержки и финансового обеспечения для участия украинских сборных в соревнованиях.

«Разработан проект постановления Кабинета министров Украины, которым предусматривается возможность лишения всеукраинской спортивной федерации статуса национальной в случае участия спортсменов, являющихся членами соответствующих спортивных федераций, в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из РФ и Республики Беларусь.

Минспортом вместе со Службой безопасности Украины прорабатывается вопрос применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к спортивным федерациям и ее членам за совершение ими действий, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы интересам общества и государства», – говорится в сообщении украинского министерства.

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