Центровой «Филадельфии» в доминирующем стиле провел матч против « » (103:101).

Эмбиид набрал 52 очка, 13 подборов и 6 передач.

За 39 минут Джоэл реализовал 20 из 25 с игры и 12 из 13 с линии.

Лидер «Сиксерс» в девятый раз за сезон заканчивает встречу с показателями 40+10. Отметку 50 очков он преодолел в третий раз за текущую регулярку.

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