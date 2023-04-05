Джоэл Эмбиид набрал 52 очка в победном матче с «Бостоном»

Теги Бостон Филадельфия НБА видео Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид в доминирующем стиле провел матч против «Бостона» (103:101).

Эмбиид набрал 52 очка, 13 подборов и 6 передач.

За 39 минут Джоэл реализовал 20 из 25 с игры и 12 из 13 с линии.

Лидер «Сиксерс» в девятый раз за сезон заканчивает встречу с показателями 40+10. Отметку 50 очков он преодолел в третий раз за текущую регулярку.

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2 комментария

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Xell
Ну все МВП епт))
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Король Лев
Ладно дайте этому парню мвп.
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