Игроки «Челси» называли Поттера «Гарри» и «Хогвартс» за спиной. Они считали, что Грэм слишком мягок

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Фильмы Гарри Поттер Футбол

Игроки «Челси» дали Грэму Поттеру прозвища, связанные с Гарри Поттером

Грэм Поттер не был непопулярным в раздевалке. Игроки считали, что, в отличие от предыдущих тренеров, 47-летний специалист стремился защищать своих футболистов и был открытым для общения. Многие игроки ценили, что Поттер работает в такой сложной обстановке.

Однако результаты ухудшались, и это привело к изменению отношения игроков к тренеру. Сначала они приветствовали его чуткий подход, то потом стали задаваться вопросом о том, не слишком ли Поттер мягок для работы в «Челси». В клубе не было «плохого полицейского», который позволил бы сбалансировать ситуацию.

Кроме того, Поттер постоянно хотел знать, что игроки о нем думают. Источник сообщил The Athletic, что Грэм спрашивал у одного из футболистов: «Что команда думает обо мне?» Это подорвало его статус. В команде Поттеру дали шутливые прозвища «Гарри» и «Хогвартс» и называли его так за спиной.

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26 комментариев

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Подкат Пенальтьевич
Мне кажется Боули его поэтому и пригласил. Перепутал с персонажем книги.
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Three Days Grace
Блин, а мне жаль этого добряка. Хороший мужик, хороший тренер, но оказался не готов к такому большому клубу в состоянии хаоса
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Дима Зезуль
деньги русских маглов налогоплательщиков ушли из клуба и настали темные времена
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инок
Тренер Поттер оказался волшебником похлеще Гарри Потера, хорошую неустойку напоследок прихватил...
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Яков Фридман
Поттер, который не выжил.
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Спортивный костюм
Если бы Потер мог и им ответить Абанакидабра вам в задницу идите и играйте по человечески 😓
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QWertY
Ответ LIBerly
Боэли они по имени не называют, как сами знаете кого
Долорес Амбридж... так и знал!
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red hikkikomori
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Поттер про себя: Вот же фантастические твари
помимо раздевалки обитают так же в коридоре)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ pavlenko_15
А Боули тот, чье имя нельзя называть?
Тэдди Мерфи
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QWertY
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Мудрика - Малфоем🤓
Галлахера -Полумной Лавгуд
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Даниил Чеховской
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Мудрика - Малфоем🤓
А обращался он к нему:
Тренер П-п-поттер
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Vegas Knight
Без Романа Дамблдоровича так и будет теперь, кого не назначай
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Gaiar
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Мудрика - Малфоем🤓
Да он для Малфоя слабоват)
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Алексей Ненахов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Кукурелью - Гермионой Грейнджер
Мудрика - Драко Малфой
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АРТУР АЛИЕВ
А Абрамовича называли человеком, чье имя нельзя произносить вслух в Челси
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pavlenko_15
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Мудрика - Малфоем🤓
А Боули тот, чье имя нельзя называть?
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LIBerly
Боэли они по имени не называют, как сами знаете кого
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Екн Лор
Поттер скорее учился у Раньери, чем в Хогвартсе
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Кукурелью - Гермионой Грейнджер
Мудрика - Малфоем🤓
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ARIGAMI ARIGAMI
Поттер про себя: Вот же фантастические твари
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Арарат Аветян
😂😂😂😂😂😂😂 АХАЗЗАХАЗАЗАЗЗАХААХАХАЗАХАХАЗАХЗАЗПХАЗАЗАХАЗХВХАЗАХАХ😂😂😂
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Los Galácticos
Боули превратил клуб в цыганский табор а всех собак повесили на Поттера, чувак наверное рад что свалил из этого дурдома еще и 13 млн. неустойки прихватил.
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OldRedWhite
Наша школа !
Спортс.ру !
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Твой любимый хейтер
Весьма оригинально
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ARIGAMI ARIGAMI
Кукурелью - Гермионой Грейнджер
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