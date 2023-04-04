Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» против «Фрайбурга», «Дортмунд» сыграет с «Лейпцигом» в среду

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«Бавария» примет «Фрайбург» в 1/4 финала Кубка Германии.

Также во вторник «Унион» сыграет в гостях с «Айнтрахтом».

В среду «Штутгарт» встретится на выезде с «Нюрнбергом», дортмундская «Боруссия» – с «РБ Лейпциг».

Кубок Германии

1/4 финала

Айнтрахт Ф – Унион
Дата проведения
4 апреля, 19.00, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бавария – Фрайбург
Дата проведения
4 апреля, 21.45, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нюрнберг – Штутгарт
Дата проведения
5 апреля, 19.00, «Макс-Морлок-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг – Боруссия Д
Дата проведения
5 апреля, 21.45, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Германии

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