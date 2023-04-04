Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» против «Фрайбурга», «Дортмунд» сыграет с «Лейпцигом» в среду

«Бавария» примет «Фрайбург» в 1/4 финала Кубка Германии.

Также во вторник « » сыграет в гостях с « ».

В среду « » встретится на выезде с « », дортмундская « » – с «РБ Лейпциг».

Кубок Германии

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Германии