Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» против «Фрайбурга», «Дортмунд» сыграет с «Лейпцигом» в среду
«Бавария» примет «Фрайбург» в 1/4 финала Кубка Германии.
Также во вторник «Унион» сыграет в гостях с «Айнтрахтом».
В среду «Штутгарт» встретится на выезде с «Нюрнбергом», дортмундская «Боруссия» – с «РБ Лейпциг».
1/4 финала
- Дата проведения
- 4 апреля, 19.00, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 4 апреля, 21.45, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 5 апреля, 19.00, «Макс-Морлок-Штадион»
- Дата проведения
- 5 апреля, 21.45, «Ред Булл Арена Лейпциг»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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