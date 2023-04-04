Софья Просвирнова: «Если переход одобрят, уже в этом сезоне смогу выступать за сборную Дании. Очень надеюсь, что меня поймут, не будут держать зла»
Российская шорт-трекистка объяснила решение о переходе в сборную Дании
Четырехкратный призер чемпионатов мира по шорт-треку Софья Просвирнова заявила о смене спортивного гражданства. В прошлом году она вышла замуж за датского конькобежца Виктора Торупа.
– Правильно понимаю, что у Виктора не было возможности тренироваться в России, а у вас – тренироваться в Дании и выступать за российскую сборную?
– Да, мы рассматривали несколько вариантов. Но Виктору не разрешают тренироваться в России, а мне просто невозможно тренироваться за границей и выступать за Россию. Нельзя по правилам. У нас были предположения на этот счет, что так может сложиться. Мы приняли совместное решение.
– Каков сейчас регламент по переходу?
– Подается запрос в Союз конькобежцев Дании – там нам уже одобрили переход. Сейчас ждем подтверждения от Союза конькобежцев России. Потом заполняешь анкеты и отправляешь вместе с ответом Союза конькобежцев России в ISU (Международный союз конькобежцев). Нужно получить ответ и от них.
Если переход одобрят, то уже в этом сезоне смогу выступать за сборную Дании.
– Надеетесь на понимание в связи с этим решением?
– Очень надеюсь, что меня поймут, не будут держать зла. Это действительно было непростое решение. Объяснила все в посте (в соцсетях). После Олимпиады в Пекине я этот вариант не рассматривала, не думала об этом весь год.
Уже сейчас, когда другого выхода не осталось, мы начали его рассматривать. Надеюсь, что люди, которые болели за меня, поймут и продолжат меня поддерживать в моих выступлениях, – сказала Просвирнова.
Софья Просвирнова будет выступать за Данию. Она призер ЧМ по шорт-треку и 5-кратная чемпионка Европы
( Это не оскорбление, это старая русская поговорка).
Почему про компенсацию не сказала. Государство в неё вкладывалось по полной. Или забесплатно.
карьера спортсмена коротка, чтобы ждать не понятно чего, отказываться от международных соревнований