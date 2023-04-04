Софья Просвирнова: «Если переход одобрят, уже в этом сезоне смогу выступать за сборную Дании. Очень надеюсь, что меня поймут, не будут держать зла»

Теги ISU Олимпийская сборная России шорт-трек ФКСР (Союз конькобежцев России) Олимпиада-2022 сборная России жен (шорт-трек) Софья Просвирнова сборная Дании жен Коньки/шорт-трек

Российская шорт-трекистка объяснила решение о переходе в сборную Дании

Четырехкратный призер чемпионатов мира по шорт-треку Софья Просвирнова заявила о смене спортивного гражданства. В прошлом году она вышла замуж за датского конькобежца Виктора Торупа.

– Правильно понимаю, что у Виктора не было возможности тренироваться в России, а у вас – тренироваться в Дании и выступать за российскую сборную?

– Да, мы рассматривали несколько вариантов. Но Виктору не разрешают тренироваться в России, а мне просто невозможно тренироваться за границей и выступать за Россию. Нельзя по правилам. У нас были предположения на этот счет, что так может сложиться. Мы приняли совместное решение.

– Каков сейчас регламент по переходу?

– Подается запрос в Союз конькобежцев Дании – там нам уже одобрили переход. Сейчас ждем подтверждения от Союза конькобежцев России. Потом заполняешь анкеты и отправляешь вместе с ответом Союза конькобежцев России в ISU (Международный союз конькобежцев). Нужно получить ответ и от них.

Если переход одобрят, то уже в этом сезоне смогу выступать за сборную Дании.

– Надеетесь на понимание в связи с этим решением?

– Очень надеюсь, что меня поймут, не будут держать зла. Это действительно было непростое решение. Объяснила все в посте (в соцсетях). После Олимпиады в Пекине я этот вариант не рассматривала, не думала об этом весь год.

Уже сейчас, когда другого выхода не осталось, мы начали его рассматривать. Надеюсь, что люди, которые болели за меня, поймут и продолжат меня поддерживать в моих выступлениях, – сказала Просвирнова.

Софья Просвирнова будет выступать за Данию. Она призер ЧМ по шорт-треку и 5-кратная чемпионка Европы

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28 комментариев

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RWMen
Ответ Олег Кузнецов
Уже поняли. Желаем спортивных побед за Данию и за россиян.)
Жизнь одна дается, спортсмены заложники ситуации.
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Alex1104
Ответ lisistrata
больше 20 медалей с ЧМ и ЧЕ, они ничего не стоят? да РФ должна ей пожизненную пенсию платить, вне зависимости от места проживания
Она остается гражданкой России, пенсия ей и так положена.
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sintenced
Ох, Софья, не знаешь ты свой духовный скрепный народ. Уже желают, как пить дать.
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ks-1993
Но то есть, Виктору в Россию перейти было нельзя, если не разрешают) Смешно
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lisistrata
Это называется Свобода, но вам этого не понять
+1
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RWMen
Ответ Назар Игорь
"Баба с возу - кобыле легче." ( Это не оскорбление, это старая русская поговорка).
и к чему она сейчас?
+2
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Dmona1
Ответ Бартоломью Робертс
Семья это уважительная причина. Удачи и здоровья Софье.
То есть её муж Виктор не стал предавать страну а она стала. А если он её бросит. Приползет к нам?
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Назар Игорь
"Баба с возу - кобыле легче."
( Это не оскорбление, это старая русская поговорка).
0
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Dmona1
То есть твой муж Виктор все-таки не предал страну, честь и хвала ему.
Почему про компенсацию не сказала. Государство в неё вкладывалось по полной. Или забесплатно.
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Варлампий Варлампий
Классненько и удачи
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Евросеть Евросеть
Ответ Андрей Андреев
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Украина здесь не при чем 😃
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Caledon Hockley
Удачи могу только пожелать. Жаль, что так вышло...
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lisistrata
Ответ ovikovy817
Надо сделать трансферы, +/- как в футболе. Хочешь перейти в другой клуб (страну), надо чтобы они заплатили (клуб куда ты переходишь или сам). Это надо делать в том случае если клуб (страна) на тебя тратилась, перелеты/переезды/гостиницы/сборы/экипировка/зарплата, ...
больше 20 медалей с ЧМ и ЧЕ, они ничего не стоят? да РФ должна ей пожизненную пенсию платить, вне зависимости от места проживания
+4
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PolarBear
Да пошла ты , в свой Попенгаген
+4
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Sanan1908
Ждём завтра программу «есть тема» на канале балабол тв)))
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lisistrata
Ответ hfgryje
Я патриот, но не визжу с пеной у рта, так что закрой варежку
что это как не визг))))
+3
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kama2014
Молодец! надеюсь все у нее получится.
карьера спортсмена коротка, чтобы ждать не понятно чего, отказываться от международных соревнований
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hfgryje
Ответ f0mk4
Умные поймут, на патриотов с пеной у рта визжащих и внимания не стоит обращать
Я патриот, но не визжу с пеной у рта, так что закрой варежку
+4
-3
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Андрей Андреев
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Олег Кузнецов
Ответ RWMen
Адекватные люди поймут, на остальных пофиг должно быть.
Уже поняли. Желаем спортивных побед за Данию и за россиян.)
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ovikovy817
Надо сделать трансферы, +/- как в футболе. Хочешь перейти в другой клуб (страну), надо чтобы они заплатили (клуб куда ты переходишь или сам). Это надо делать в том случае если клуб (страна) на тебя тратилась, перелеты/переезды/гостиницы/сборы/экипировка/зарплата, ...
+3
-1
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Alex Kroni
Вали и не возвращайся никогда, жалкое человечишко.
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f0mk4
Умные поймут, на патриотов с пеной у рта визжащих и внимания не стоит обращать
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lisistrata
Умница! жаль, что год потеряла.
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Бартоломью Робертс
Семья это уважительная причина. Удачи и здоровья Софье.
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