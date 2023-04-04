Мостовой о Фонбет Кубке России: «Во время матча узнал, что «Спартак» не вылетает. Вы издеваетесь? Полная глупость. Кто-нибудь видел такое в Европе?»

Александр Мостовой раскритиковал новый формат Фонбет Кубка России

В 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» по сумме двух матчей уступил « » (1:1, 1:2). Красно-белые продолжат участие в Кубке по Пути регионов.

«Во время матча я узнал, что «Спартак» не вылетает из Кубка России в случае поражения. Вы издеваетесь? Когда я узнал об этом, второй тайм почти не смотрел. Зачем тогда вообще две игры делать?

То есть «Урал» и «Спартак» могут встретиться в финале? Или «Урал», обыгравший «Спартак», может не выйти в финал, а «Спартак» – выйти? Кто-нибудь видел такое в Европе? Полная глупость», – сказал бывший игрок « ».