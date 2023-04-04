Мостовой о Фонбет Кубке России: «Во время матча узнал, что «Спартак» не вылетает. Вы издеваетесь? Полная глупость. Кто-нибудь видел такое в Европе?»
Александр Мостовой раскритиковал новый формат Фонбет Кубка России
В 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» по сумме двух матчей уступил «Уралу» (1:1, 1:2). Красно-белые продолжат участие в Кубке по Пути регионов.
«Во время матча я узнал, что «Спартак» не вылетает из Кубка России в случае поражения. Вы издеваетесь? Когда я узнал об этом, второй тайм почти не смотрел. Зачем тогда вообще две игры делать?
То есть «Урал» и «Спартак» могут встретиться в финале? Или «Урал», обыгравший «Спартак», может не выйти в финал, а «Спартак» – выйти? Кто-нибудь видел такое в Европе? Полная глупость», – сказал бывший игрок «Спартака».
Тем же Химкам и Сочи даже 6 бонусных игр были совсем не нужны
Дело не в количестве, а в качестве. В других чемпах в 38 матчах за что-то борются, а у нас за что?
Куда разумнее было бы сократить число команд РПЛ до 12, сделать 2 круга и деление на шестёрки, притом можно даже с обнулением очков на вторую часть, сделать выбывающих и стыки, тогда получилось бы почти столько же матчей, но решалось бы в них больше и смысла бы о них было больше.
С кубком был бы смысл такой, если бы из групп победители попадали сразу в четвертьфинал, а вторые места стартовали бы с более ранней стадии, например с 1-16, а 3-4 места вылетали бы. Тогда был бы смысл бороться за первое место, ведь в потенциале тогда до победы 5 матчей, в то время как второму месту надо провести больше матчей и не факт, что получится.
Вот видите, небольшой фикс, а смысла стало больше.
Текущий же формат выгоден только клубам РПЛ. Остальные лиги отлетают (до решающих стадий дошло 4 клуба), при этом они вылетают сразу же. В группе, по сути, 5-6 тур превратился в бессмыслицу, так ещё и в плей-офф есть второй шанс, что не особо мотивирует выдавать именно качественные матчи.