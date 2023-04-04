Мостовой о Фонбет Кубке России: «Во время матча узнал, что «Спартак» не вылетает. Вы издеваетесь? Полная глупость. Кто-нибудь видел такое в Европе?»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Урал Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой раскритиковал новый формат Фонбет Кубка России

В 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» по сумме двух матчей уступил «Уралу» (1:1, 1:2). Красно-белые продолжат участие в Кубке по Пути регионов.

«Во время матча я узнал, что «Спартак» не вылетает из Кубка России в случае поражения. Вы издеваетесь? Когда я узнал об этом, второй тайм почти не смотрел. Зачем тогда вообще две игры делать?

То есть «Урал» и «Спартак» могут встретиться в финале? Или «Урал», обыгравший «Спартак», может не выйти в финал, а «Спартак» – выйти? Кто-нибудь видел такое в Европе? Полная глупость», – сказал бывший игрок «Спартака».

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184 комментария

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art_ural
Ответ Verhovn
в компьютерных играх - это одно.. Напомните мне, в какой стране мира, проводятся игры на Кубок в таком формате? Зачем изобретать велосипед?
Чтоб игр было больше. Еврокубков то нет. Тем более на кубке нет ФанУйди-отдушина..
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goshforever
Ответ arspurs9
Почему 13 игр - перебор? 30 в РПЛ, 13 в кубке - 43 игры. А как быть командам, которые в других чемпионатах проводят по 38 игр в турнире, по 10-13 в Еврокубках, плюс по 10 в кубках?
Там с климатом получше. И длиной лавки.

Тем же Химкам и Сочи даже 6 бонусных игр были совсем не нужны
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nikitatim
Кубок это игры на вылет, проиграл вылетел, не понимаю зачем нагромождать лишние матчи
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Astin
Ответ fatov65@mail.ru
Мостовой человек неоднозначный, но тут возразить нечего. Кубок-игры на вылет. А тут-нижние сетки. Возможен финал:Спартак-Урал. Они сегодня играли. Это что?! Отвечу:идиотизм!
откуда вы все с такими чудными комментами??? вы впервые в жизни узнали про систему с вылетом после второго проигрыша?? ей уж лет 200 наверно.
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МТБ
Ответ arspurs9
Почему 13 игр - перебор? 30 в РПЛ, 13 в кубке - 43 игры. А как быть командам, которые в других чемпионатах проводят по 38 игр в турнире, по 10-13 в Еврокубках, плюс по 10 в кубках?
Зачем их суммировать? Не важно, сколько получится в сумме в чемпе и кубке. 13 игр (больше, чем в ЛЧ, между прочим), это перебор, так как кусок матчей просто бестолковые. Последние 2 тура группы откровенно доигрывали.

Дело не в количестве, а в качестве. В других чемпах в 38 матчах за что-то борются, а у нас за что?

Куда разумнее было бы сократить число команд РПЛ до 12, сделать 2 круга и деление на шестёрки, притом можно даже с обнулением очков на вторую часть, сделать выбывающих и стыки, тогда получилось бы почти столько же матчей, но решалось бы в них больше и смысла бы о них было больше.

С кубком был бы смысл такой, если бы из групп победители попадали сразу в четвертьфинал, а вторые места стартовали бы с более ранней стадии, например с 1-16, а 3-4 места вылетали бы. Тогда был бы смысл бороться за первое место, ведь в потенциале тогда до победы 5 матчей, в то время как второму месту надо провести больше матчей и не факт, что получится.

Вот видите, небольшой фикс, а смысла стало больше.

Текущий же формат выгоден только клубам РПЛ. Остальные лиги отлетают (до решающих стадий дошло 4 клуба), при этом они вылетают сразу же. В группе, по сути, 5-6 тур превратился в бессмыслицу, так ещё и в плей-офф есть второй шанс, что не особо мотивирует выдавать именно качественные матчи.
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Astin
Ответ An Kr
А вы видели в европе отстранение команд от еврокубков за израильские обстрелы Сирии, Палестины и Ирана. Или может клубы Англии, Германии, Франции отстранили за уничтожение Сербии и Ирака?
ваши не прибыли, зря конспекты доставал.
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Контрольный выстрел
И в чем он не прав?) Такую херь с Кубком придумать можно только под веществами!
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Shibosan
Когда "Зенит" в путь регионов отправился этот эксперт был в запое?
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Владимир Ч
Чем больше матчей без FanID, тем лучше для болельщиков
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izhevsk605
Ответ Bucefall
Если честно я сам тоже ничего не понмиаю в новом формате. будет финал может посмотрю. надеюсь финал хотя бы не будет из нескольких матчей
я вас сейчас обрадую, будет ЧЕТЫРЕ финала
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Zlatan
Ответ Колбаскер тут
Именно поэтому Зенит плевать хотел на этот кубок
Ну Зенит то вылетел в Путь регионов, но и успел вылететь и оттуда
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lock0000
Человек нес много ахинеи, но тут он прав, конечно.
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Дудка Тихоновецкого
Ответ DVS1
Прям так интереснее, что кубок никто не смотрел(кроме финала), а команды РПФЛ дублями играли и сливали на ранних стадиях
Да сейчас просто смотреть больше нечего
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AIBOLIT66
А вылет с третьего места ЛЧ в ЛЕ? а как попадают в Лигу Конференций не знает никто...Может через Путь Воды?
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Astin
Ответ Red_Marlboro_
Ужасный формат как по мне,раньше интереснее было
ужасный для тех кто поленился один раз разобраться. Легче сто раз написать про непонятки, чем один раз посмотреть схему.
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Astin
Ответ Лучезарный
А если ты восемь раз вылетел, то тебя могут вернуть зрители с помощью смс.
еще один не читавший регламент.
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Бездарь209
Ответ Дядя ТУРА
согласен с ним кстати. бредовый формат.
На любителя, есть плюсы и минусы конечно, но я бы посмотрел даже в ЛЧ такой,более справедливый, иногда в одной конкретной игре у команды половина основного состава травмированная, а через пару недель все выздоровели и выиграли турнир, как по мне классно
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Francev
О топовая экспертиза подоспела
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Verhovn
Ответ topol717
Обычная игра на 2 поражения, в Компьютерных играх почти все соревнования так проходят.
в компьютерных играх - это одно.. Напомните мне, в какой стране мира, проводятся игры на Кубок в таком формате? Зачем изобретать велосипед?
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Трусики в крови
Все кто пишет что формат отстойный, просто хотят чтобы спартачи вылетели. Формат проверенный, он шикарен, есть право на ошибку если был молодцом.
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Лжетрофеич
да, Шура, мы все были разочарованы
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Mbest77
Вот поэтому он не тренер) Представьте тренера, который не знает регламента соревнования 🙈
У нас иаких немало, судя по прецедентам
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Илья Богданов
В Европе и не тренируют без лицензии, но он почему-то думает, что это должно считаться нормальным
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Юрий Кечко
Ответ вовочка6762
Система ниппель. Кубок будет продолжаться пока Спартак что-нибудь не выиграет.
Ниппель Кубок России от Афанасия
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Моутиньо оформляет 40
Ответ An Kr
А вы видели в европе отстранение команд от еврокубков за израильские обстрелы Сирии, Палестины и Ирана. Или может клубы Англии, Германии, Франции отстранили за уничтожение Сербии и Ирака?
За обстрелы Сирии отстранили одну xD
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