У Мудрика нет голов в 9 играх за «Челси». У вингера ни одного полного матча за клуб – против «Ливерпуля» он вышел на 78-й

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Бруно Сальтор Грэм Поттер Михаил Мудрик Энцо Фернандес Футбол

Михаил Мудрик вышел на замену на 78-й минуте матча с «Ливерпулем»

В первом матче после увольнения Грэма Поттера «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0).

Мудрик вышел на замену вместо Бена Чилуэлла и провел на поле 13 минут, не отметившись результативными действиями. На 95-й минуте украинский полузащитник мог стать автором голевой передачи на Энцо Фернандеса, однако аргентинец пробил выше ворот из-за пределов штрафной.

Мудрик по-прежнему не провел ни одного полного матча за «Челси». В 8 матчах, в которых полузащитник выходил на поле, он отметился одной результативной передачей и ни разу не забил. Его подробная статистика доступна здесь.

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26 комментариев

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Мыкола
Дайте ему швабру. Пусть хоть в раздевалке полы моет. Хоть какая-то польза будет
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Зверёк
Опять в коридоре будет переодеваться
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Покерный Футбол
Зато как быстро бежит этот украинский донат,а если серьезно,смысл писать про него? Вся команда не блещет,хватит выделять его только из-за национальности.
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blaugrano
В Челси настолько топовый состав, что 100-миллионный игрок не заслужил седячее место в раздевалке.
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Arty K.
Игрок на десять минут. За сто миллионов.
АХАХАХА
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Serega Fart
Хахол бракованный, несите нового
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Дамир Байназаров
Так, надо было 150 млн платить. За 100млн он максимум может хэдшоты ставить в CS GO
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Лыж_Ник
Ну, ничего, поиграет-поиграет, а потом вдруг и прорвет, как Валеру Ничушкина.
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Dmitry Tendersfm
И не будет походу
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Levaevich
Топчик, говорили они..
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Зелёный гопник
Интересно сколько ещё матчей должно пройти, чтобы уже и Украинцы признали, что данный футболист не достоин играть в таком великом клубе!
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Акира_1
Каких голов? У него в раздевалке то места нет🤡
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bel01
Где же это украинское чудо футбола?
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Арсений Чернобаев
Ответ Black Phoenix
Как спустить 100 мультов в унитаз: наглядное пособие от ФК Челси образца сезона 2022/2023.
как говорится, на эту книгу был потрачен весь бюджет Казахстана
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Inside 88 LW
-Собирайся Миша, едешь в аренду!
-Витес?
-Бахмут, Миша, Бахмут.
+4
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Тюменский медвежонок
через полгода вскроется что он вообще не футболист вовсе :D
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FortMinor
Ответ Black Phoenix
Как спустить 100 мультов в унитаз: наглядное пособие от ФК Челси образца сезона 2022/2023.
в челси все играют без статистики мудрик не хуже остальных именитых звезд
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siragh@yandex.ru
А Тухель уже во втором матче Баварии обкакался
+2
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S.Laposter
Ответ Black Phoenix
Как спустить 100 мультов в унитаз: наглядное пособие от ФК Челси образца сезона 2022/2023.
Да они не 100 потратили, если смотреть на всю картину
+1
-1
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Black Phoenix
Как спустить 100 мультов в унитаз: наглядное пособие от ФК Челси образца сезона 2022/2023.
+13
-3
+10
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ML26
Ну, кстати, неплохо вышел. Бегал, обострял, пытался обводить, правда один раз очень глупо мяч потерял, ну да ладно. Он мне напоминает Винисиуса да прихода Анчелотти, просто бегунок. Надеюсь он тоже станет когда нибудь зрелым футболистом
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Генерал_ВГИК
Это уже золотой мяч? или пока что немного не дотягивает?
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Bazilic
АзарМбаппе не тащит
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llolishe
Афера века
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Redmurza
Реинкарнация Азара, только сразу формы Реала
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