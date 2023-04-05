У Мудрика нет голов в 9 играх за «Челси». У вингера ни одного полного матча за клуб – против «Ливерпуля» он вышел на 78-й

Михаил Мудрик вышел на замену на 78-й минуте матча с «Ливерпулем»

В первом матче после увольнения «Челси» сыграл вничью с « » (0:0).

вышел на замену вместо Бена Чилуэлла и провел на поле 13 минут, не отметившись результативными действиями. На 95-й минуте украинский полузащитник мог стать автором голевой передачи на , однако аргентинец пробил выше ворот из-за пределов штрафной.

Мудрик по-прежнему не провел ни одного полного матча за « ». В 8 матчах, в которых полузащитник выходил на поле, он отметился одной результативной передачей и ни разу не забил. Его подробная статистика доступна здесь.