Призер ЧМ по шорт-треку Софья Просвирнова сменит спортивное гражданство на датское

Теги шорт-трек сборная России (шорт-трек) Софья Просвирнова Коньки/шорт-трек

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова сменит спортивное гражданство на датское.

Просвирнова – четырехкратный призер чемпионатов мира и пятикратная чемпионка Европы.

«После Олимпийских игр я очень долго старалась не принимать важных решений. Все, что я осознавала, это то, что не буду выступать в следующем сезоне.

Система подготовки сборной России такова, что в среднем три недели команда находится на централизованной подготовке с перерывом в неделю, на протяжении 11 месяцев. Такого графика я придерживалась последние 9 лет.

Благодаря этой системе, грамотности тренировочного процесса, работе специалистов в команде и только отчасти моей работы и желанию побеждать я смогла привнести свой вклад на международной арене. Но есть и другая сторона медали...

Реалии таковы, что пока я принимаю решение оставаться под российским флагом, я обязана находиться и тренироваться в РФ, что в нашем с Виктором (Торупом – датским конькобежцем, с которым Просвирнова состоит в отношениях – Sports.ru) положении вынуждает нас вернуться к отношениям на расстоянии и мне быть вдали от моей семьи.

Правда в том, что на данном этапе я не готова делать такие жертвы. Ценности меняются. Теперь построение семьи и мое психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры. Это приводит меня к решению о смене спортивного гражданства. В данный момент я нахожусь в процессе перехода в сборную Дании», – заявила 25-летняя спортсменка.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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36 комментариев

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Wasp 13
Ответ Samburskiy
Ок, деньги за подготовку свою верни и вперед.
Тебе что-ли она должна деньги вернуть?
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Wasp 13
Ответ mold-cel
блин, еще пару лет, и датский муж окажется не только у шорт трекисток, но и у шорт трекистов
Ты в Дании живёшь?
Если нет, то какое тебе дело до датских мужей.
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Samburskiy
Ок, деньги за подготовку свою верни и вперед.
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Alex1104
Ответ Всех не забаните
спортс дополнил статью, а вам уже прилетели минусы - эти люди просто не любят правду
Зато я люблю. А минусы - монопениссуально.
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AllenatoreFirenze
Ответ Кирилл Польский
Ну такие истории, как ни крути будут. Каждый спортсмен так или иначе сам решает, как быть. Интересно, у неё есть хоть корни датские, или прожила она там долгое время? Или просто предложили (за деньги)? Ну потому что я вот так с дивана смотрю, думаю я бы просто так без корней и бесплатно не смог взять, и выступать за Данию (вставьте любую страну). Датские болельщики мне не интересны, я никак с Данией не связан, и ещё куча в голове мыслей, которые мешали бы мне полностью отдаваться выступлениям за другую страну. Все говорят, что у спортсмена карьера одна, это правда, но должна же быть и мотивация смены гражданства именно на датское? Выступать за Данию, а про себя думать что в России за меня болельщики будут болеть? Можно, но такое себе. У меня вот например с детства выработано особенно на олимпиадах боление за наших против не наших. Условно пока Виктор Ан завоевывал золото за Россию мне было приятно. Ни до ни после мне он не был интересен. Так и у неё. Если был вариант остаться бегать в нейтральном статусе, я бы болел за неё на олимпиадах. Нейтральный флаг в болении за наших не мешал совсем. А вот болельщиков за швейцарку, как за свою лично у меня уже не получится
За австрийца Ботвинова в лыжах болел. Печально было, когда кучу четвёртых мест на главных стартах хватал.
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Магомед Саид Амирханов
Удачи Софья, береги мужа!!!
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mold-cel
блин, еще пару лет, и датский муж окажется не только у шорт трекисток, но и у шорт трекистов
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Алексей Куликов
Ответ Кирилл Польский
Ну такие истории, как ни крути будут. Каждый спортсмен так или иначе сам решает, как быть. Интересно, у неё есть хоть корни датские, или прожила она там долгое время? Или просто предложили (за деньги)? Ну потому что я вот так с дивана смотрю, думаю я бы просто так без корней и бесплатно не смог взять, и выступать за Данию (вставьте любую страну). Датские болельщики мне не интересны, я никак с Данией не связан, и ещё куча в голове мыслей, которые мешали бы мне полностью отдаваться выступлениям за другую страну. Все говорят, что у спортсмена карьера одна, это правда, но должна же быть и мотивация смены гражданства именно на датское? Выступать за Данию, а про себя думать что в России за меня болельщики будут болеть? Можно, но такое себе. У меня вот например с детства выработано особенно на олимпиадах боление за наших против не наших. Условно пока Виктор Ан завоевывал золото за Россию мне было приятно. Ни до ни после мне он не был интересен. Так и у неё. Если был вариант остаться бегать в нейтральном статусе, я бы болел за неё на олимпиадах. Нейтральный флаг в болении за наших не мешал совсем. А вот болельщиков за швейцарку, как за свою лично у меня уже не получится
а какие швейцарские или австрийские корни у многих игроков этих сборных с темным цветом кожи или балканскими фамилиями? Если вы спортсмен мирового уровня, получить как-либо гражданство значительно проще.
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uralets46
Ну возьмём корейку какую-нибудь взамен
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Евгений Соболев
Молодец...
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Всех не забаните
Ответ Alex1104
В источнике написано почему она меняет. Но Спортс этого цитировать не будет: "Реалии таковы, что пока я принимаю решение оставаться под российским флагом, я обязана находиться и тренироваться в РФ, что в нашем с Виктором положении вынуждает вернуться к отношениям на расстоянии, а мне быть вдали от семьи. Правда в том, что на данном этапе я не готова идти на такие жертвы. Ценности меняются. Теперь построение семьи и психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры."
спортс дополнил статью, а вам уже прилетели минусы - эти люди просто не любят правду
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Владислав Романов
Сделала свой выбор, надеюсь у неё всё будет хорошо!
Ждём словесного поноса гос патриотов
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pyatachyok
Ответ Кирилл Польский
Ну такие истории, как ни крути будут. Каждый спортсмен так или иначе сам решает, как быть. Интересно, у неё есть хоть корни датские, или прожила она там долгое время? Или просто предложили (за деньги)? Ну потому что я вот так с дивана смотрю, думаю я бы просто так без корней и бесплатно не смог взять, и выступать за Данию (вставьте любую страну). Датские болельщики мне не интересны, я никак с Данией не связан, и ещё куча в голове мыслей, которые мешали бы мне полностью отдаваться выступлениям за другую страну. Все говорят, что у спортсмена карьера одна, это правда, но должна же быть и мотивация смены гражданства именно на датское? Выступать за Данию, а про себя думать что в России за меня болельщики будут болеть? Можно, но такое себе. У меня вот например с детства выработано особенно на олимпиадах боление за наших против не наших. Условно пока Виктор Ан завоевывал золото за Россию мне было приятно. Ни до ни после мне он не был интересен. Так и у неё. Если был вариант остаться бегать в нейтральном статусе, я бы болел за неё на олимпиадах. Нейтральный флаг в болении за наших не мешал совсем. А вот болельщиков за швейцарку, как за свою лично у меня уже не получится
Там же русским языком написано, что мужик ее -- датчанин! Вот так же и Виктор Уальд менял гражданство на российское: не русский у него никакой дедушка, а жена у него была русской.
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шампион
Шорт-трек: ноль новостей, никому не нужен.
Кто такая Просвирнова: никто не знает.
Новость явно выложили ради набросов. Но судя по фото, девчонка симпатичная. Датчанин не промах оказался. Молодец.
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Кирилл Польский
Ну такие истории, как ни крути будут. Каждый спортсмен так или иначе сам решает, как быть.
Интересно, у неё есть хоть корни датские, или прожила она там долгое время? Или просто предложили (за деньги)?
Ну потому что я вот так с дивана смотрю, думаю я бы просто так без корней и бесплатно не смог взять, и выступать за Данию (вставьте любую страну). Датские болельщики мне не интересны, я никак с Данией не связан, и ещё куча в голове мыслей, которые мешали бы мне полностью отдаваться выступлениям за другую страну. Все говорят, что у спортсмена карьера одна, это правда, но должна же быть и мотивация смены гражданства именно на датское?
Выступать за Данию, а про себя думать что в России за меня болельщики будут болеть? Можно, но такое себе. У меня вот например с детства выработано особенно на олимпиадах боление за наших против не наших. Условно пока Виктор Ан завоевывал золото за Россию мне было приятно. Ни до ни после мне он не был интересен.
Так и у неё. Если был вариант остаться бегать в нейтральном статусе, я бы болел за неё на олимпиадах. Нейтральный флаг в болении за наших не мешал совсем. А вот болельщиков за швейцарку, как за свою лично у меня уже не получится
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Вечно в бане
Ответ IrbIS
и да, гражданства лишить, имущество конфисковать в пользу государства, в т.ч и имущество ее родителей, пусть датчанин этот родственников к себе приглашает
Эталонно горишь, «пишиисчо».
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IrbIS
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imaxim
Ответ Alex1104
Вы не заметили, что эти две спортсменки выступают, мягко говоря, в совсем разных видах спорта?
а какая разница какой вид спорта?) где тут связь-то?
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selso99
Хоть будет, за кого поболеть на Олимпиаде в Милане.
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Alex1104
Ответ imaxim
Ну и что? У Ласицкене например тоже муж литовец, но она паспорт не меняет. Не только в этом дело 100%
Вы не заметили, что эти две спортсменки выступают, мягко говоря, в совсем разных видах спорта?
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imaxim
Ответ Alex1104
В источнике написано почему она меняет. Но Спортс этого цитировать не будет: "Реалии таковы, что пока я принимаю решение оставаться под российским флагом, я обязана находиться и тренироваться в РФ, что в нашем с Виктором положении вынуждает вернуться к отношениям на расстоянии, а мне быть вдали от семьи. Правда в том, что на данном этапе я не готова идти на такие жертвы. Ценности меняются. Теперь построение семьи и психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры."
жаль что не озвучила напоследок какие-такие реалии. Уже ведь не достанут. И зря год потеряла, надо было сразу уходить
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Atsuktuvas
Раз, два, три, четыре, пять - продолжаем побеждать!
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Alex1104
Ответ imaxim
Ну и что? У Ласицкене например тоже муж литовец, но она паспорт не меняет. Не только в этом дело 100%
В источнике написано почему она меняет. Но Спортс этого цитировать не будет:
"Реалии таковы, что пока я принимаю решение оставаться под российским флагом, я обязана находиться и тренироваться в РФ, что в нашем с Виктором положении вынуждает вернуться к отношениям на расстоянии, а мне быть вдали от семьи. Правда в том, что на данном этапе я не готова идти на такие жертвы. Ценности меняются. Теперь построение семьи и психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры."
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Andrew Petrov
ну вырастили,ну воспитали,толи ещё будет😶
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imaxim
Ответ MIHAS
Так она же вроде замужем за датским мужиком
Ну и что? У Ласицкене например тоже муж литовец, но она паспорт не меняет. Не только в этом дело 100%
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