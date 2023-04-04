Призер ЧМ по шорт-треку Софья Просвирнова сменит спортивное гражданство на датское

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова сменит спортивное гражданство на датское.

Просвирнова – четырехкратный призер чемпионатов мира и пятикратная чемпионка Европы.

«После Олимпийских игр я очень долго старалась не принимать важных решений. Все, что я осознавала, это то, что не буду выступать в следующем сезоне.

Система подготовки сборной России такова, что в среднем три недели команда находится на централизованной подготовке с перерывом в неделю, на протяжении 11 месяцев. Такого графика я придерживалась последние 9 лет.

Благодаря этой системе, грамотности тренировочного процесса, работе специалистов в команде и только отчасти моей работы и желанию побеждать я смогла привнести свой вклад на международной арене. Но есть и другая сторона медали...

Реалии таковы, что пока я принимаю решение оставаться под российским флагом, я обязана находиться и тренироваться в РФ, что в нашем с Виктором (Торупом – датским конькобежцем, с которым Просвирнова состоит в отношениях – Sports.ru) положении вынуждает нас вернуться к отношениям на расстоянии и мне быть вдали от моей семьи.

Правда в том, что на данном этапе я не готова делать такие жертвы. Ценности меняются. Теперь построение семьи и мое психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры. Это приводит меня к решению о смене спортивного гражданства. В данный момент я нахожусь в процессе перехода в сборную Дании», – заявила 25-летняя спортсменка.

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