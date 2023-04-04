Призер ЧМ по шорт-треку Софья Просвирнова сменит спортивное гражданство на датское
Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова сменит спортивное гражданство на датское.
Просвирнова – четырехкратный призер чемпионатов мира и пятикратная чемпионка Европы.
«После Олимпийских игр я очень долго старалась не принимать важных решений. Все, что я осознавала, это то, что не буду выступать в следующем сезоне.
Система подготовки сборной России такова, что в среднем три недели команда находится на централизованной подготовке с перерывом в неделю, на протяжении 11 месяцев. Такого графика я придерживалась последние 9 лет.
Благодаря этой системе, грамотности тренировочного процесса, работе специалистов в команде и только отчасти моей работы и желанию побеждать я смогла привнести свой вклад на международной арене. Но есть и другая сторона медали...
Реалии таковы, что пока я принимаю решение оставаться под российским флагом, я обязана находиться и тренироваться в РФ, что в нашем с Виктором (Торупом – датским конькобежцем, с которым Просвирнова состоит в отношениях – Sports.ru) положении вынуждает нас вернуться к отношениям на расстоянии и мне быть вдали от моей семьи.
Правда в том, что на данном этапе я не готова делать такие жертвы. Ценности меняются. Теперь построение семьи и мое психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры. Это приводит меня к решению о смене спортивного гражданства. В данный момент я нахожусь в процессе перехода в сборную Дании», – заявила 25-летняя спортсменка.
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Если нет, то какое тебе дело до датских мужей.
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Кто такая Просвирнова: никто не знает.
Новость явно выложили ради набросов. Но судя по фото, девчонка симпатичная. Датчанин не промах оказался. Молодец.
Интересно, у неё есть хоть корни датские, или прожила она там долгое время? Или просто предложили (за деньги)?
Ну потому что я вот так с дивана смотрю, думаю я бы просто так без корней и бесплатно не смог взять, и выступать за Данию (вставьте любую страну). Датские болельщики мне не интересны, я никак с Данией не связан, и ещё куча в голове мыслей, которые мешали бы мне полностью отдаваться выступлениям за другую страну. Все говорят, что у спортсмена карьера одна, это правда, но должна же быть и мотивация смены гражданства именно на датское?
Выступать за Данию, а про себя думать что в России за меня болельщики будут болеть? Можно, но такое себе. У меня вот например с детства выработано особенно на олимпиадах боление за наших против не наших. Условно пока Виктор Ан завоевывал золото за Россию мне было приятно. Ни до ни после мне он не был интересен.
Так и у неё. Если был вариант остаться бегать в нейтральном статусе, я бы болел за неё на олимпиадах. Нейтральный флаг в болении за наших не мешал совсем. А вот болельщиков за швейцарку, как за свою лично у меня уже не получится
"Реалии таковы, что пока я принимаю решение оставаться под российским флагом, я обязана находиться и тренироваться в РФ, что в нашем с Виктором положении вынуждает вернуться к отношениям на расстоянии, а мне быть вдали от семьи. Правда в том, что на данном этапе я не готова идти на такие жертвы. Ценности меняются. Теперь построение семьи и психологическое здоровье для меня наравне с построением спортивной карьеры."