Кузьменко – 1-й игрок в истории «Ванкувера» с 70 очками в дебютном сезоне в НХЛ

Теги Ванкувер НХЛ Сиэтл Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко – первый игрок «Ванкувера» с 70 очками в дебютном сезоне в НХЛ

Форвард отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:5). 

На его счету стало 70 (37+33) очков в 76 играх в дебютном сезоне в лиге. 

Сегодня Кузьменко (18:35, 5:56 – в большинстве, «минус 1») остался без бросков в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

27-летний россиянин стал первым игроком в истории «Ванкувера» с 70+ очками в дебютном сезоне НХЛ.

Он продолжает поднимать планку клубного рекорда, ранее принадлежавшего Элиасу Петтерссону. 

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2 комментария

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Егор Ковынёв
Ворвался с двух ног, так держать 👏🏻
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Макс Смирнов
Красавчик!
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