Кузьменко – 1-й игрок в истории «Ванкувера» с 70 очками в дебютном сезоне в НХЛ
Андрей Кузьменко – первый игрок «Ванкувера» с 70 очками в дебютном сезоне в НХЛ
Форвард отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:5).
На его счету стало 70 (37+33) очков в 76 играх в дебютном сезоне в лиге.
Сегодня Кузьменко (18:35, 5:56 – в большинстве, «минус 1») остался без бросков в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
27-летний россиянин стал первым игроком в истории «Ванкувера» с 70+ очками в дебютном сезоне НХЛ.
Он продолжает поднимать планку клубного рекорда, ранее принадлежавшего Элиасу Петтерссону.
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