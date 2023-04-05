Кузьменко – 1-й игрок в истории «Ванкувера» с 70 очками в дебютном сезоне в НХЛ

Андрей Кузьменко – первый игрок «Ванкувера» с 70 очками в дебютном сезоне в НХЛ

Форвард отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата с « » (2:5).

На его счету стало 70 (37+33) очков в 76 играх в дебютном сезоне в лиге.

Сегодня Кузьменко (18:35, 5:56 – в большинстве, «минус 1») остался без бросков в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1.

27-летний россиянин стал первым игроком в истории « » с 70+ очками в дебютном сезоне НХЛ.

Он продолжает поднимать планку клубного рекорда, ранее принадлежавшего Элиасу Петтерссону.