Мудрик и Мадуэке переодевались в коридоре на базе «Челси» – в раздевалке не хватало места

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Михаил Мудрик Нони Мадуэке Футбол

Михаил Мудрик и Нони Мадуэке переодевались в коридоре – в раздевалке не хватало места

Когда в «Челси» снизилось число травмированных, Грэму Поттеру пришлось работать с составом, численность которого достигала 33-40 человек.

Все игроки считали, что достойны работать с первой командой – даже молодежь, которую иногда привлекали к тренировкам. Все игроки, не попадавшие в заявку «Челси» на матчи, чувствовали разочарование. Все они жаждали внимания Поттера.

Из-за большого количества игроков в тренировочном центре «Челси» пришлось переоборудовать раздевалки. Пока реконструкция не завершилась, некоторым футболистам приходилось переодеваться в коридоре, так как в раздевалке просто не хватало места. Среди них были Михаил Мудрик и Нони Мадуэке.

На командных встречах некоторым игрокам по этой же причине приходилось сидеть на полу.

Сложившаяся ситуация повлияла и на тренировочный процесс. На одном из недавних занятий Поттер проводил матч 11 на 11 на одном поле, а на соседнем игроки играли в формате 9 на 9.

Боули меньше года в «Челси», но я уже устал

Поттера можно было уволить и раньше, но главная проблема – Боули. Кажется, в «Челси» принцип пирамиды

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37 комментариев

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Андрей Андреев
Я думал подобный цирк возможен только в нашем футболе
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Aleus Marcus
Ответ Tun
в ОАЭ и Турции уже давно, сейчас многие знакомые с Турции и ЮВА после зимовки возращаются, на Кавказе не был, в Кз дааа, вот это было нечто канеш за год, но за 30 лет намного больше русских оттуда в РФ переехало насовсем
уже давно? дольше, чем те, о ком ты говоришь, в Москве? уверен?
я не люблю и не буду говорить о всей нации в целом, но пока есть тебе подобные разжигатели, спокойно не будет. Не надо мне рассказывать кто куда и откуда переехал. Просто замечай то самое бревно в своем глазу
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Tun
Ответ Оригинальный Ник
Статистику по преступлениям почитай, много интересного узнаешь
почитайте правила этикета русского языка, еще больше нового откроете для себя
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Spartak ist besser
Зачем это здесь? Или это сайт сопредельного государства? Тогда смените ru на ua!
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зак
Ответ Tun
Расплодились быстрее, чем турки в Германии... ну или сами знаете кто в Мск
да? по миру русских больше всех поживают как мигранты, но это другое при этом это враги же..
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Оригинальный Ник
Ответ Tun
не встречал таких ни в одном городе России
Статистику по преступлениям почитай, много интересного узнаешь
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Gustav Forsberg
Ответ Ovsyankin
У Казахов и Узбеков, Армян, звездный час раз в жизни к ним кто-то решил приехать, а они тут себе такую репутацию оформили)), земля пухом
скорее русским стремно туда приезжать после всего того шовинизма, который они по отношению к узбекам и казахам проявляли... и увидели, какие это прекрасные и гостеприимные народы.
а самое забавное, что самые неприятные и опасные люби в Узбекистане - это русские, которые там давно живут.
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noodle-9
Спортс разочаровывает. Заголовок должен был быть таким: "У Мудрика 0 удачных переодеваний в раздевалке. За игрока заплатили 1000000000000 денег".
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rigobersong
Конечно можно сколько угодно угорать, ну это же просто элементарное неуважение к игрокам:) Типичный Челси:) Вот от таких мелочей и зависит атмосфера в клубе, если к тебе отношение как к собаке, то чего от них на поле тогда ждать:))
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Tun
Ответ Оригинальный Ник
Как среднеазиатские мигранты-насильники, пиши прямо
не встречал таких ни в одном городе России
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А.В.Бубнов
Клуб-комедия, клуб-ошибка, клуб-коррупция, клуб-шапито... Можно долго продолжать описывать смехотворную чулсю
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evil
Почему Челси ещё не на миротворце?! Доколе??!!!
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Tun
Ответ Gustav Forsberg
питерцы?
коренные москвичи)
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Tun
Ответ Aleus Marcus
ну или как русские в Казахстане, Турции, Армении, ОАЭ, Грузии
в ОАЭ и Турции уже давно, сейчас многие знакомые с Турции и ЮВА после зимовки возращаются, на Кавказе не был, в Кз дааа, вот это было нечто канеш за год, но за 30 лет намного больше русских оттуда в РФ переехало насовсем
0
-1
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Оригинальный Ник
Ответ Tun
Расплодились быстрее, чем турки в Германии... ну или сами знаете кто в Мск
Как среднеазиатские мигранты-насильники, пиши прямо
0
-4
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Ovsyankin
Ответ Aleus Marcus
ну или как русские в Казахстане, Турции, Армении, ОАЭ, Грузии
У Казахов и Узбеков, Армян, звездный час раз в жизни к ним кто-то решил приехать, а они тут себе такую репутацию оформили)), земля пухом
+5
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Born is the King
Ответ Aleus Marcus
ну или как русские в Казахстане, Турции, Армении, ОАЭ, Грузии
Ахах)) Хорош
+3
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Raul14
Челси должен сделать из этих игроков топ команду💪🏻⚪🔵
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Born is the King
Ответ Алексей Полиенков
Ахахаха, какой цирк) Купить за 100 млн евро игрока, чтобы в раздевалке ему не хватило места) Не могли что-ли кого-нибудь ненужного в коридор переодеваться выгнать?)
Так поэтому и Мудрик переодевался в коридоре
+15
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HellLight
а что они думали в сказку попали?)
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Михо
Салагам так положено😃
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Барсик Юрана
Ответ Адам Нинуху
Скоро он будет переодеваться в шахтёре с такой игрой
Главное не в Гааге
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Gustav Forsberg
Ответ Aleus Marcus
ну или как русские в Казахстане, Турции, Армении, ОАЭ, Грузии
+Узбекистане, Киргизии
+5
-3
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Акира_1
Какой же цирк развёл Боэли. На ЛЧ некоторым игрокам, видимо, придётся на такси ехать, а то автобус не резиновый. 🤭
+13
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Алексей Полиенков
Ахахаха, какой цирк) Купить за 100 млн евро игрока, чтобы в раздевалке ему не хватило места) Не могли что-ли кого-нибудь ненужного в коридор переодеваться выгнать?)
+7
-2
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