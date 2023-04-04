Мудрик и Мадуэке переодевались в коридоре на базе «Челси» – в раздевалке не хватало места
Михаил Мудрик и Нони Мадуэке переодевались в коридоре – в раздевалке не хватало места
Когда в «Челси» снизилось число травмированных, Грэму Поттеру пришлось работать с составом, численность которого достигала 33-40 человек.
Все игроки считали, что достойны работать с первой командой – даже молодежь, которую иногда привлекали к тренировкам. Все игроки, не попадавшие в заявку «Челси» на матчи, чувствовали разочарование. Все они жаждали внимания Поттера.
Из-за большого количества игроков в тренировочном центре «Челси» пришлось переоборудовать раздевалки. Пока реконструкция не завершилась, некоторым футболистам приходилось переодеваться в коридоре, так как в раздевалке просто не хватало места. Среди них были Михаил Мудрик и Нони Мадуэке.
На командных встречах некоторым игрокам по этой же причине приходилось сидеть на полу.
Сложившаяся ситуация повлияла и на тренировочный процесс. На одном из недавних занятий Поттер проводил матч 11 на 11 на одном поле, а на соседнем игроки играли в формате 9 на 9.
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я не люблю и не буду говорить о всей нации в целом, но пока есть тебе подобные разжигатели, спокойно не будет. Не надо мне рассказывать кто куда и откуда переехал. Просто замечай то самое бревно в своем глазу
а самое забавное, что самые неприятные и опасные люби в Узбекистане - это русские, которые там давно живут.