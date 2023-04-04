Мудрик и Мадуэке переодевались в коридоре на базе «Челси» – в раздевалке не хватало места

Михаил Мудрик и Нони Мадуэке переодевались в коридоре – в раздевалке не хватало места

Когда в « » снизилось число травмированных, пришлось работать с составом, численность которого достигала 33-40 человек.

Все игроки считали, что достойны работать с первой командой – даже молодежь, которую иногда привлекали к тренировкам. Все игроки, не попадавшие в заявку «Челси» на матчи, чувствовали разочарование. Все они жаждали внимания Поттера.

Из-за большого количества игроков в тренировочном центре «Челси» пришлось переоборудовать раздевалки. Пока реконструкция не завершилась, некоторым футболистам приходилось переодеваться в коридоре, так как в раздевалке просто не хватало места. Среди них были и .

На командных встречах некоторым игрокам по этой же причине приходилось сидеть на полу.

Сложившаяся ситуация повлияла и на тренировочный процесс. На одном из недавних занятий Поттер проводил матч 11 на 11 на одном поле, а на соседнем игроки играли в формате 9 на 9.

Боули меньше года в «Челси», но я уже устал

Поттера можно было уволить и раньше, но главная проблема – Боули. Кажется, в «Челси» принцип пирамиды