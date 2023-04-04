Погиб отец Матвея Мичкова. Его тело обнаружили в пруду
Найдено тело отца Матвея Мичкова
Сотрудники полиции обнаружили тело 51-летнего Андрея Мичкова.
Отец хоккеиста «Сочи» и сборной России Матвея Мичкова был найден мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, сообщает «Спорт-Экспресс». Полиция извлекла тело и провела опознание.
Гибель Мичкова-старшего подтвердил клуб «Сочи».
«Поиски Андрея Мичкова прекращены. Он найден, погиб.
Хоккейный клуб «Сочи» приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова. Клуб окажет семье Матвея Мичкова всю необходимую помощь», – говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.
Ранее появилась информация, что отец Мичкова в воскресенье, 2 апреля, вышел из дома, после чего связь с ним пропала.
Пока не известно, что стало причиной гибели мужчины.
Резко подорвался на улицу (может кто-то позвонил и что-то сказал?)
Потом находят в пруду через дорогу (наверняка помогли)
Надеюсь, там есть камеры и всё на них будет видно. И найдут тех, кто такое мог совершить
искренние соболезнования.
Сил и терпения семье Мичковых.
Соболезную...
Как в центре Сириуса мог просто пропасть человек и до сих пор не определили как это произошло?
Потерять отца в таком возрасте - большая рана на всю жизнь!
Матвею крепости духа и сил преодолеть это!!!