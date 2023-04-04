Погиб отец Матвея Мичкова. Его тело обнаружили в пруду

Найдено тело отца Матвея Мичкова

Сотрудники полиции обнаружили тело 51-летнего Андрея Мичкова.

Отец хоккеиста «Сочи» и сборной России Матвея Мичкова был найден мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, сообщает «Спорт-Экспресс». Полиция извлекла тело и провела опознание.

Гибель Мичкова-старшего подтвердил клуб «Сочи».

«Поиски Андрея Мичкова прекращены. Он найден, погиб.

Хоккейный клуб «Сочи» приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова. Клуб окажет семье Матвея Мичкова всю необходимую помощь», – говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что отец Мичкова в воскресенье, 2 апреля, вышел из дома, после чего связь с ним пропала.

Пока не известно, что стало причиной гибели мужчины.