Погиб отец Матвея Мичкова. Его тело обнаружили в пруду

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Найдено тело отца Матвея Мичкова

Сотрудники полиции обнаружили тело 51-летнего Андрея Мичкова.

Отец хоккеиста «Сочи» и сборной России Матвея Мичкова был найден мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, сообщает «Спорт-Экспресс». Полиция извлекла тело и провела опознание.

Гибель Мичкова-старшего подтвердил клуб «Сочи».

«Поиски Андрея Мичкова прекращены. Он найден, погиб.

Хоккейный клуб «Сочи» приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича Мичкова. Клуб окажет семье Матвея Мичкова всю необходимую помощь», – говорится в заявлении клуба в телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что отец Мичкова в воскресенье, 2 апреля, вышел из дома, после чего связь с ним пропала.

Пока не известно, что стало причиной гибели мужчины.

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44 комментария

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горбатый видеосудья
Ответ Влад Безруков
В наше время камеры абсолютно везде Как в центре Сириуса мог просто пропасть человек и до сих пор не определили как это произошло?
в Сириусе может быть, а в Сочи метр земли лимон
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Ron Weasley
Соболезнования родным и близким Мичкова
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Vićtor Diaź
Вряд ли это совпадение
Резко подорвался на улицу (может кто-то позвонил и что-то сказал?)
Потом находят в пруду через дорогу (наверняка помогли)

Надеюсь, там есть камеры и всё на них будет видно. И найдут тех, кто такое мог совершить
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Олег
Очень похоже на заказ......Матвей держись,
искренние соболезнования.
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Beerfanidi
Увы... Погиб ((
Сил и терпения семье Мичковых.
Соболезную...
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Серый
Ответ Hola Hola
Как он в пруду-то оказался? У меня одна версия - вышел к пруду, стало плохо, упал в воду и захлебнулся. Это если не брать всякие криминальные версии. Мутная история какая-то. Матвею - сил!
У меня у однокласника батя на рыбалке так умер. Рыбачил один, стало плохо, упал в воду. Вроде уже замертво упал, тело нашли через пару дней
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Татьяна Попова
Ответ Hola Hola
Как он в пруду-то оказался? У меня одна версия - вышел к пруду, стало плохо, упал в воду и захлебнулся. Это если не брать всякие криминальные версии. Мутная история какая-то. Матвею - сил!
Самоубийство скорее всего, к сожалению.
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Дмитрий Агалаков
Дай Бог сил Матвею. Терять близкого человека - это ужасная трагедия.
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HCBV
Очевидно что его убили, тут даже если предположить что ему допустим стало плохо и он упал в пруд... Как то бредово
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Анастасия Канунникова
Ужасная трагедия.
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Hola Hola
Как он в пруду-то оказался? У меня одна версия - вышел к пруду, стало плохо, упал в воду и захлебнулся. Это если не брать всякие криминальные версии. Мутная история какая-то. Матвею - сил!
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leon74
Сочувствие Матвею из за гибели его отца.
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Dimonster!
Соболезнования Матвею, его семье и всем, кто знал. Очень тяжело терять близкого человека так рано!((
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balander09
Ответ Anton Arabadzhiev
Семье конечно сил. Но наверно ему сложно будет играть в городе, где погиб отец. Лучше полностью сменить обстановку, и ехать в НХЛ. В Питере в связи с такими обстоятельствами, вряд ли будут препятствовать.
в России если плохо будет встретиться с родными не проблема, а там все чужие, близким не быстро до него доберутся и не факт что игры и тренировки ему помогут глушить утрату отца. тем более он вчерашний юниор и давайте будем честны неокрепший организм.
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Aviator92
Кошмар. Тяжелее всего терять родителей в юношестве и, тем более, так внезапно. Сил ему преодолеть все это
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Влад Безруков
В наше время камеры абсолютно везде
Как в центре Сириуса мог просто пропасть человек и до сих пор не определили как это произошло?
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Ruscello
Так то похоже на заказ...Соболезнования Мичкову.
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encaro_one
В Сочи утонуть ... в пруду. Это как вообще. Да и льда там нет, чтобы провалиться.
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Mi4eL
Матвей держись.... хоккейная семья с тобой. Держись и крепись парень... Соболезную
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Алексей Синяков
100% криминал
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KirGre
Покойтесь с миром…
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BearS
Ответ Witch Doctor
Что-то явно нечисто в этом деле... Матвею сил и выдержки!
Это же Кубань. Отдельный мир даже по самым диким меркам.
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Витольд Бубеный
Смерть попахивает криминалом
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Рустам Атаев
ужас......
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Ilia Ashirov
Пусть земля будет пухом отцу Матвея! 🙏
Потерять отца в таком возрасте - большая рана на всю жизнь!
Матвею крепости духа и сил преодолеть это!!!
+2
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