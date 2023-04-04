Надаль не сыграет в Монте-Карло
22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль пропустит «Мастерс» в Монте-Карло
11-кратный чемпион турнира не играл после Australian Open из-за травмы бедра.
«Я еще не готов соревноваться на самом высоком уровне и вынужден пропустить один из самых важных турниров в моей карьере.
Я продолжаю готовиться в надежде скоро вернуться к соревнованиям», – написал Надаль в твиттере.
«Мастерс» в Монте-Карло стартует 9 апреля.
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Хотя возможно стоит один грунтовый турнирчик отыграть до РГ, чтобы так сказвать продышаться.
Здоровья ему.