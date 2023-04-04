Надаль не сыграет в Монте-Карло

Теги Рафаэль Надаль ATP Rolex Monte-Carlo Masters Теннис

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль пропустит «Мастерс» в Монте-Карло

11-кратный чемпион турнира не играл после Australian Open из-за травмы бедра.

«Я еще не готов соревноваться на самом высоком уровне и вынужден пропустить один из самых важных турниров в моей карьере.

Я продолжаю готовиться в надежде скоро вернуться к соревнованиям», – написал Надаль в твиттере.

«Мастерс» в Монте-Карло стартует 9 апреля.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kyckoba
Ответ АРХАТ
В прошлом сезоне на грунтовых мастерсах Рафа мало очков набрал, так что пропуск грунтовой части до РГ существенно не понизит в рейтинге. Хотя возможно стоит один грунтовый турнирчик отыграть до РГ, чтобы так сказвать продышаться.
Ну понятно же, что ради рейтинга он играть не будет - только ради набора формы к крупным турнирам, где будет видеть шанс взять титул.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rjcnbr
Ответ PolarBear
Роджер в своё время ушел вовремя и красиво, этого же быка хишпанского хрен выгонишь . Его в дверь, он в окно
Вовремя и красиво 0-6 от Хрюкача, а потом Тиафо с Соком на товарке в тебя бьют мячами и закрывают в последнем матче
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
В прошлом сезоне на грунтовых мастерсах Рафа мало очков набрал, так что пропуск грунтовой части до РГ существенно не понизит в рейтинге.
Хотя возможно стоит один грунтовый турнирчик отыграть до РГ, чтобы так сказвать продышаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexFed
Почему Надаль старше Джоковича всего на год, но выглядит как переломанный дед на его фоне? Нагрузок больше перенес или природные данные?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PolarBear
Ответ PolarBear
Когда уже будет новость , что Надаль больше не сыграет нигде ? Надоел уже этот земляной пенсионер
Роджер в своё время ушел вовремя и красиво, этого же быка хишпанского хрен выгонишь . Его в дверь, он в окно
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Листок яблони
Ответ Kilianfri
Эх ну вот что мешало тебе в прошлом году иметь проблемы? Даня бы с двумя шлемами бы был.
Согласен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PolarBear
Когда уже будет новость , что Надаль больше не сыграет нигде ? Надоел уже этот земляной пенсионер
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mold-cel
ну тогда какой смысл и мне туда ехать. останусь дома, в Балашихе
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARAMIS777
Главное,чтобы Рафа к Ролан Гаррос пришёл в форму.
Здоровья ему.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жандос Раев
Ответ Генадий Адамов
Видимо с психикой проблемы
Проблемы с психикой тут только у тебя
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JozY
Совсем невесело((
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savardus
Ответ Генадий Адамов
Видимо с психикой проблемы
человек вообще-то ходил с трудом ещё три месяца назад. С психикой тут явно проблемы. но не у него.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kilianfri
Эх ну вот что мешало тебе в прошлом году иметь проблемы? Даня бы с двумя шлемами бы был.
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Генадий Адамов
Видимо с психикой проблемы
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий