Надаль не сыграет в Монте-Карло

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль пропустит «Мастерс» в Монте-Карло

11-кратный чемпион турнира не играл после Australian Open из-за травмы бедра.

«Я еще не готов соревноваться на самом высоком уровне и вынужден пропустить один из самых важных турниров в моей карьере.

Я продолжаю готовиться в надежде скоро вернуться к соревнованиям», – написал Надаль в твиттере.

«Мастерс» в Монте-Карло стартует 9 апреля.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе