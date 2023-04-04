Хави: «Хочу выигрывать, но законным способом. Даже не нравится, когда судьи помогают победить»

Хави заявил, что не любит, когда судьи помогают «Барселоне» победить

Главный тренер «Барселоны» ответил на вопрос о том, влияют ли на команду разговоры о деле перед матчем с « » в Кубке Испании.

«Мы не обсуждаем УЕФА, Негрейру, Тебаса. Мы должны показать, что способны обыграть «Реал», который выйдет за реваншем, а остальное нас не волнует, да и мы не можем контролировать это.

Я ничего не читаю, мало слушаю про это. Мы оцениваем ситуацию по тому, что происходит внутри. Президент, наш начальник, счастлив, так какая разница, что говорят другие? Ничто не должно сбивать нас с пути.

Я много говорил о судьях. Я бы не хотел обманом выигрывать матчи. Я хочу побеждать, но законным способом. Толку от разговоров о судьях нет. Они допускают ошибки. Мне даже не нравится, когда они помогают победить.

Я всегда хочу побеждать легально», – сказал .

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