Хави: «Хочу выигрывать, но законным способом. Даже не нравится, когда судьи помогают победить»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Хави заявил, что не любит, когда судьи помогают «Барселоне» победить

Главный тренер «Барселоны» ответил на вопрос о том, влияют ли на команду разговоры о деле Негрейры перед матчем с «Реалом» в Кубке Испании.

«Мы не обсуждаем УЕФА, Негрейру, Тебаса. Мы должны показать, что способны обыграть «Реал», который выйдет за реваншем, а остальное нас не волнует, да и мы не можем контролировать это.

Я ничего не читаю, мало слушаю про это. Мы оцениваем ситуацию по тому, что происходит внутри. Президент, наш начальник, счастлив, так какая разница, что говорят другие? Ничто не должно сбивать нас с пути.

Я много говорил о судьях. Я бы не хотел обманом выигрывать матчи. Я хочу побеждать, но законным способом. Толку от разговоров о судьях нет. Они допускают ошибки. Мне даже не нравится, когда они помогают победить.

Я всегда хочу побеждать легально», – сказал Хави.

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49 комментариев

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d3fstqd
А что же ты в 2009 тогда не сказал судье, что контакт с рукой был и стоит поставить пенальти в ворота Барсы? Клозе, когда ему дали пенальти, которого не было, сказал судье, что не было фола и пенальти ошибочный.
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Magomed K
Ответ TC@ER18
"Хави: «Даже не нравится, когда судьи помогают победить»" Т.е. он не отрицает что, судьи помогали/помогают. Иди намажь голову бриолином пучеглазый евнух.
Если ты скажешь:даже не нравится когда бьют, то это значит ,что тебя кто-то бьёт ?
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Highlander05
Ответ Карма такая карма
Ну то есть не отрицаешь, что выигрывали и с их помощью?
Вот вот)))
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Highlander05
Ого, Хави вколачивает последний гвоздь в сомнениях о шумихе...)
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Igor Shalamov
лицемерный хави
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Magomed K
Ответ SWS
Чави был умным игроком, но как человек явно недалекий, за его игровую карьеру уйма судейских побед Барселоны, а учитывая судейскую победу в последнем класико разумнее было ему промолчать чем выставлять себя таким не умным
То есть голы из офсайда нужно засчитывать? Реал по другому не тянет
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Magomed K
Ответ Go-go-love
Главный нытик Ла лиги.
Где он ныл?
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ganso 10
Ответ Большой Сэми
Единственное спорное решение пенальти на Суаресе Все остальное по делу
маркиньос цеплял ноги суаресу, что там спорного
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Magomed K
Ответ Okaka
как в 2009?
Главное не заплачь
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Go-go-love
Главный нытик Ла лиги.
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leroc
Когда приходишь к бабушке в гости и она втайне от родителей сует тебе денюжку, и ты делаешь вид, тебе неудобно и ты такое не любишь
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Nike of FW
Ответ Данияр Жумабекович
молодцы, блауграна. Так яростно защищаете свой клуб, "даканца!" как у нас говорят. Даже когда узнали, что клуб платил людям, тесно связанным с судейством, все равно утверждаете, что Реал - это кабинет. Респект таким лицемерным сине-гранатовым болелам))
Мой честный и порядочный дружочек , а что делает в Реале Megia Davila на должности Куратор судей если его жена возглавляет судейский комитет ? или это другое и это не тесная связь судейством?
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Карма такая карма
Ну то есть не отрицаешь, что выигрывали и с их помощью?
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Nike of FW
Ответ Леван Мкртчян
Не отвлекай. Это их самое яркое событие в жизни. Внукам будут рассказывать , ведь больше нечего рассказать
=)))) половина из них матча не смотрела потому что родители спать уложили =)
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Леван Мкртчян
Ответ Nike of FW
Сходку свидетелей Эвребе - объявляю открытой !!!! =))))
Не отвлекай. Это их самое яркое событие в жизни. Внукам будут рассказывать , ведь больше нечего рассказать
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Nike of FW
Ответ Moscwow
Говорят, все кабинеты заняты Нейгрейрой, Бартомеу, Росселем и Лапортой
=)))) для Переса с Тебасом места не хватило ? это Франко не похолотал видимо .....
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benjamin92
Ответ Umar Yunuszoda
И 2017 барса 6:1 ПСЖ просто был цирк
Грохнули чукотку и закамбечили с псж, делов-то )
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Большой Сэми
Ответ Umar Yunuszoda
И 2017 барса 6:1 ПСЖ просто был цирк
Единственное спорное решение пенальти на Суаресе
Все остальное по делу
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benjamin92
Ответ Okaka
а барса в сегунде
ставлю куцую жёпку долгуна, что этого не будет!
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Nike of FW
Сходку свидетелей Эвребе - объявляю открытой !!!! =))))
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Moscwow
Ответ Nike of FW
А вот Мадрид привык побеждать в кабинетах
Говорят, все кабинеты заняты Нейгрейрой, Бартомеу, Росселем и Лапортой
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Umar Yunuszoda
Чави что был 2009 с Челси и 2017 с ПСЖ ??
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Umar Yunuszoda
Ответ Okaka
как в 2009?
И 2017 барса 6:1 ПСЖ просто был цирк
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Nike of FW
Ответ Lindeman
Два последних классико явно не глазами смотрел
так смотри глазами , в чем проблемма ?
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SWS
Чави был умным игроком, но как человек явно недалекий, за его игровую карьеру уйма судейских побед Барселоны, а учитывая судейскую победу в последнем класико разумнее было ему промолчать чем выставлять себя таким не умным
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