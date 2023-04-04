«ПСЖ» сомневается, что Месси еще может хорошо играть в топ-матчах ЛЧ. Лео разочарован свистом фанатов

Лионель Месси может покинуть «ПСЖ» по окончании сезона

Маловероятно, что договорится с «ПСЖ» о новом контракте. Переговоры о подписании нового соглашения остановлены, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

Как уже сообщалось, «ПСЖ» хочет, чтобы Месси на 25% снизил зарплату. Сейчас он получает 40 млн евро в год до уплаты налогов. В апреле, как планируется, представители клуба и отец Месси проведут новую встречу, чтобы попытаться найти решение в сложившейся ситуации.

Как отмечается, в «ПСЖ» сомневаются, что Месси по-прежнему способен показывать хорошую игру в важных матчах .

Источники сообщают ESPN, что Месси не готов снижать зарплату. Кроме того, его разочаровал свист фанатов в двух предыдущих домашних матчах.

По данным источников, 35-летний форвард ждет предложений от других клубов. Его отец уже обсуждал возможное возвращение Лео в «Барселону», но с финансовой точки зрения это будет непросто осуществить.

Отмечается, что сторона игроков ждет предложений и от клубов МЛС. До завершения карьеры Месси хотел бы поиграть в «ПСЖ». «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии также сохраняет интерес к игроку.

Аргентинец перешел в « » летом 2021 года на правах свободного агента. В этом сезоне у него 18 голов и 17 результативных передач в 33 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)