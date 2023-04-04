«ПСЖ» сомневается, что Месси еще может хорошо играть в топ-матчах ЛЧ. Лео разочарован свистом фанатов

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы болельщики деньги Футбол

Лионель Месси может покинуть «ПСЖ» по окончании сезона

Маловероятно, что Лионель Месси договорится с «ПСЖ» о новом контракте. Переговоры о подписании нового соглашения остановлены, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

Как уже сообщалось, «ПСЖ» хочет, чтобы Месси на 25% снизил зарплату. Сейчас он получает 40 млн евро в год до уплаты налогов. В апреле, как планируется, представители клуба и отец Месси проведут новую встречу, чтобы попытаться найти решение в сложившейся ситуации.

Как отмечается, в «ПСЖ» сомневаются, что Месси по-прежнему способен показывать хорошую игру в важных матчах Лиги чемпионов.

Источники сообщают ESPN, что Месси не готов снижать зарплату. Кроме того, его разочаровал свист фанатов в двух предыдущих домашних матчах.

По данным источников, 35-летний форвард ждет предложений от других клубов. Его отец уже обсуждал возможное возвращение Лео в «Барселону», но с финансовой точки зрения это будет непросто осуществить.

Отмечается, что сторона игроков ждет предложений и от клубов МЛС. До завершения карьеры Месси хотел бы поиграть в «ПСЖ». «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии также сохраняет интерес к игроку.

Аргентинец перешел в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента. В этом сезоне у него 18 голов и 17 результативных передач в 33 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)

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93 комментария

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Domian
Ответ Роман
ПСЖ списывает Месси и покупает Роналду. И пробуют по настоящему взять ЛЧ 😂
Наврят ли, они посмотрят на Бвентус и МЮ и не станут наступать на эти грабли.
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прощай Роналду
Ответ Алексей Тарасюк
Мбаппе наверняка уходит, Месси не молод. Вполне логично, что Псж ищет на усиление топ-форварда. Как минимум в конкуренцию Неймару или на замену ему в случае травмы
Коло вместо Экитика уже хорошо, для скамейки было бы неплохо вернуть Калимуендо
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AF007
Месси - в любом случае будет бустить стату либо в ПСЖ, либо в Барсе еще 2-3 года

Ботокс - сыграет в ЛЧ только уже в следующей жизни

В связи с чем активизировались фанатки замыкателя мне не совсем понятно?)
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Sardorbek Mamazhanov
Ответ Точный_пас_Ещенко
Чёт мбапе с неймаром тоже не тянут уж лет 5)
Им кто-то ЗМ выдаёт каждый год?
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AdekvaT
Просто Месси в ПСЖ опустился до уровня ПСЖ)
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Адильхан Абдусаламов
Не нужОн месси в псж,как и неймар.
ПСЖ должны строиться вокруг мбаппе как сборная франции.Одного дирижера достаточно.
А месси конечно решил еще и барсу подоить если псж откажется.
Ну это прям любовь
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Роман
ПСЖ списывает Месси и покупает Роналду. И пробуют по настоящему взять ЛЧ 😂
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прощай Роналду
Ответ Syndycate
Лео разочарован что ему халявные пенки не ставят
Хоть 100 пусть ставят, ему в ПСЖ они не светят)
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Александр Бялт
Роналду вылетает в 1/8 играя за Юве с подузкщитой Рабьо-Маккени-Рэмси, комьюнити: "ха-ха, эффект кринжа, потопил Ювентус"
Месси вылетает в 1/8 с Веррати Руисом и Витиньей, комментаторы: "не ну у ПСЖ полузащита слабая, Месси ни при чем".
мда уж
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Роман
Ответ sayemlo
без ручных судей меси уже 8 лет полный ноль в лч. давайте ему пенальти с начала матча то тогда лч будет. 2016 АТМ 2-0 ВАРса 2017 Юве 3-0 Варса 2018 Рома 3-0 ВАРСА 2019 Ливерпуль 4-0 ВАРса 2020 Бавария 8-2 Варса 2021 Псж 4-0 Варса 2022 Реал 3-1 псж 2023 Бавария 1-0 псж 😂😂 8 вылетов =8зм. И это "лучший игрок 2022" "лучший игрок футбола" 🤣🤣 по мнению местных глоров 🤣 ну как меси зарешал? Ах, да, если нашей меси не дают пенальти то вся его "гениальность" исчезает 🙁🙁 гений пенальтист 🤣
Самый переоцененный игрок в истории.
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Domian
Ответ Syndycate
Ну так он игрок года по версии ФИФА, а играет как игрок с района Новогиреево)
Игрок года ФИФА за 2022 , где у него ЧМ и 54 + 34 по гол/пас.
В 2023 13 + 13.
Я стесняюсь спросить, а кто не как из Новоогарево играет?)))
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прощай Роналду
Ответ Ivan Ivanych
Фанаты свистят по делу, с псж в лч он дно, и спарить с этим, мягко говоря, глупо. Разочарованный....
А кто в ПСЖ зверь в ЛЧ?
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NomerSports
фанаты пустынного бедуина доставляют конечно .
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B_Boris
Ответ Syndycate
Ну так он игрок года по версии ФИФА, а играет как игрок с района Новогиреево)
Мбаппе?
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Роман
ПСЖ ещё сомневается?) Он 8 лет в этом турнире не может играть.
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Parce
Ответ Ivan Ivanych
Фанаты свистят по делу, с псж в лч он дно, и спарить с этим, мягко говоря, глупо. Разочарованный....
Спарить глупо, но поспорить возможно
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прощай Роналду
Ответ Екн Лор
Ребята в недоумении, как после финала ЛЧ можно вылетать с GOATом в 1/8
В недоумение только тебе подобные, адекватным людям достаточно посмотреть состав и матч а не считать голы и ЗМ одного игрока)
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Domian
Ответ Екн Лор
Ребята в недоумении, как после финала ЛЧ можно вылетать с GOATом в 1/8
У Ювентуса спроси)
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Domian
Норм так спортс поставляет желтуху для недалеких)
Романо, Ромеро с инсайдами не публикуют ибо в них информация из за которой на Чемпиона Мира батон не покрошить)))
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Игорь Климов
Ответ Александра Александрова
Роналду вылет от Аяксов, Порту и Лионов ))) причём тот Ювентус который играл в двух финалах лиги чемпионов ))) чтобы с ними сделал реал и Бавария даже страшно представить играй Ювентус с Роналду тогда против них ))
В этом сезоне всего 1 гол в Лиге Европы (!) с пенальти в ворота Шерифа, вот где кринж)
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Syndycate
Лео разочарован что ему халявные пенки не ставят
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Алексей Тарасюк
Мбаппе наверняка уходит, Месси не молод. Вполне логично, что Псж ищет на усиление топ-форварда. Как минимум в конкуренцию Неймару или на замену ему в случае травмы
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Хызыр
Ответ Алексей Ненахов
Тут проблема же не в Месси,у клуба нет стержня и тут не какой футболист не поможет
У клуба нет Негрейру
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Syndycate
Ответ B_Boris
ПСЖ решило всех собак на Месси повесить? А их золотой мальчик типа совсем не при делах, хотя играл намного хуже?
Ну так он игрок года по версии ФИФА, а играет как игрок с района Новогиреево)
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AnMe
Ответ VERBLYUD
Уже вторая утка за сегодня.
Да каждый день по 5 раз кидают. И даже после подписания контракта не успокоятся думаб.
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