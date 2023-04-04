«Аль-Хилаль» предложил Месси больше 400 млн евро в год. Лео хочет остаться в Европе
Лионель Месси может зарабатывать в Саудовской Аравии рекордные для футбола деньги
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Аль-Хилаль» направил форварду «ПСЖ» официальное предложение на сумму свыше 400 млн евро в год.
Сам футболист намерен остаться в Европе, это его приоритет. При этом он не соглашается на продление контракта с «ПСЖ», поскольку требует определенные спортивные гарантии.
«Барселона» заинтересована в возвращении аргентинца, но ждет, когда прояснится ситуация с финансовым фэйр-плей.
Месси покинет «ПСЖ», скорее всего, но останется в Европе. Неймар тоже может уйти летом
Аргентина самая прпулярная и просматриваемая сборная мира ( данные Forbes)
Зачес эмоции, он и без них кассу делает.
Гладиаторы древнего Рима по факту были рабами, развлекали чернь, но самые элитные из них жили не хуже правителей, в роскоши еще и имели некую власть)
Я специально зайду почитать ваши кудахчующие комменты,после как Месси перейдёт в «лигу пустыни ,гонять верблюдов»
Это же будет разрыв ваших жопок ))))
Как было в Ла Лиге, как было в Кубке ЛЧ.