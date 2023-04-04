«Аль-Хилаль» предложил Месси больше 400 млн евро в год. Лео хочет остаться в Европе

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль деньги Фабрицио Романо Футбол

Лионель Месси может зарабатывать в Саудовской Аравии рекордные для футбола деньги

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Аль-Хилаль» направил форварду «ПСЖ» официальное предложение на сумму свыше 400 млн евро в год.

Сам футболист намерен остаться в Европе, это его приоритет. При этом он не соглашается на продление контракта с «ПСЖ», поскольку требует определенные спортивные гарантии.

«Барселона» заинтересована в возвращении аргентинца, но ждет, когда прояснится ситуация с финансовым фэйр-плей.

Месси покинет «ПСЖ», скорее всего, но останется в Европе. Неймар тоже может уйти летом

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110 комментариев

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Domian
Ответ mag rus
Зачем арабы столько дают за него? Месси конечно это икона, однако для имиджевого продвижения никакой. Тот же Роналду хотя бы какие то эмоции проявляет, когда команда в лиге верблюдов проигрывает, забивает и тд. А пешеход будет в тупую смотреть в газон и молча уезжать в свой роскошный отель, очевидно же
Месси по данным sportskeeda самый продаваемый игрок мира ( атрибутика)
Аргентина самая прпулярная и просматриваемая сборная мира ( данные Forbes)

Зачес эмоции, он и без них кассу делает.
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Колбаскер тут
Ответ СуперНегр228
Не удивлюсь если примет,понять Лео легко Все бы приняли 400 млн в год
Подожди, вы же всю его карьеру поете, что он не за деньги играет)
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Вячеслав Новиков
Где-то заплакал один португалец
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Человек1991
Если у Роналду правда ЗП 200 лимонов , то у Месси должна быть 1 миллиард !
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Domian
Ответ Коэн Варвар
Мир окончательно ё#нулся. Никаких шансов. На 1/2 миллиарда можно космическую программу замутить или завод по производству сельско-хозяйственной техники построить на полтысячи рабочих мест... Да дохрена чего можно. А можно выплатить зарплату шоумену... Да....
Так было всегда.
Гладиаторы древнего Рима по факту были рабами, развлекали чернь, но самые элитные из них жили не хуже правителей, в роскоши еще и имели некую власть)
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Roostam Qwacker
Ответ Игорь Климов
Лучший футболист современности - Лео Месси, не выбрал огромные деньги, а останется ещё играть в топ-5 Европы на высшем уровне во всех турнирах, а один игрок - #вечновторой, доигрывает в Аль-Наср)
Так ещё не вечер ))) трансферное окно впереди

Я специально зайду почитать ваши кудахчующие комменты,после как Месси перейдёт в «лигу пустыни ,гонять верблюдов»

Это же будет разрыв ваших жопок ))))
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Иван Иванов
Ответ Тор 100
Месси не гламурный крыжовник. Не перейдет никогда в аравию менталитет и взгляд у него другой
Какой ещё менталитет, когда тебе предлагают 400 лямов, чтобы ты пешком по полю ходил??? 😂😂😂
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HoratioH
Ответ Отец Абду
Если за лавочника МЮ дали 200, то Чемпион мира однозначно заслуживает такие деньги:)
Ригоберка палишься
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Roman Betenya
Ответ Тор 100
Месси не гламурный крыжовник. Не перейдет никогда в аравию менталитет и взгляд у него другой
Ага, и Барселону он никогда не оставит ради зарплаты в ПСЖ, а если перейдёт, то только в АПЛ, потому что за вызовом. Слышали уже :)
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Pavel Makutonin
думаю что это неправда...СМИ пишет туфту
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mag rus
Зачем арабы столько дают за него? Месси конечно это икона, однако для имиджевого продвижения никакой. Тот же Роналду хотя бы какие то эмоции проявляет, когда команда в лиге верблюдов проигрывает, забивает и тд. А пешеход будет в тупую смотреть в газон и молча уезжать в свой роскошный отель, очевидно же
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Roman Betenya
Ответ Arty K.
Некому седьмому номеру на заметку, что уважение не купишь
"Некий седьмой номер" заслужил уважение сотен миллионов людей. Зачем пукать в воду?
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Комил Мирзаев
легендарный игрок лучше футболист история, только Барсе
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Domian
Ответ Арсений Чернобаев
как вы мне надоели с этим 0+0 за пять лет если честно. все. даже те кто говорит что месси этого не заслуживает и Роналду круче. ********* ( отстаньте) от Роналду и дайте спокойно в удовольствие доиграть карьеру человеку. я как фанат Роналду устал от этих споров и якобы финала спора начал поливать говном второго.
После 18.12.2022 никаких споров нет.
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Теннисный абсолют
Месси боится переходить, ибо СНОВА будет в тени Величайшего.
Как было в Ла Лиге, как было в Кубке ЛЧ.
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Коэн Варвар
Кстати, если кто не в курсе, 400 миллионов долларов в купюрах по 100 долларов весит 4 тонны. Если Лео захочет зарплату наличными, то грузить ее придётся на нескольких паллетах погрузчиком в пятитонный грузовик.
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Naka Kakaliya
Ответ Youzhny23
Рон не бил 6 игр подряд пенальти) поэтому и результата такого нет )
в отличие от Месси)
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Arty K.
Некому седьмому номеру на заметку, что уважение не купишь
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Дмитрий Новиков
Ответ А. Мостовой
не заслуживает даже половины от этого. Рон лучше него
просто не заслуживает. второй парень вообще не причем тут
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Имя Фамилия
Кстати лёньку с праздником 🐀
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Имя Фамилия
Меси там даром никому не нужен. Президент Аль-Таи поставил точку в этом вопросе.
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Dark.Babysitter
Предложите Роналду 400 млн. Он точно перейдёт.
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Kuryanin
Потроллить Верблюжалду - бесценно.
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Иван Иванов
Ответ Винстон Лайтс
будет красиво когда он откажется и перейдет в свой аргентинский клуб где начинал)
Это не будет красиво. Он будет да******ом! 😂😂😂
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Алексей Тарасюк
Ответ СуперНегр228
Не удивлюсь если примет,понять Лео легко Все бы приняли 400 млн в год
Не знаю, как он еще держиться. 😄
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