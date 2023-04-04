Лионель Месси может зарабатывать в Саудовской Аравии рекордные для футбола деньги

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, « » направил форварду «ПСЖ» официальное предложение на сумму свыше 400 млн евро в год.

Сам футболист намерен остаться в Европе, это его приоритет. При этом он не соглашается на продление контракта с «ПСЖ», поскольку требует определенные спортивные гарантии.

« » заинтересована в возвращении аргентинца, но ждет, когда прояснится ситуация с финансовым фэйр-плей.

Месси покинет «ПСЖ», скорее всего, но останется в Европе. Неймар тоже может уйти летом