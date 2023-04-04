НБА. «Филадельфия» примет «Бостон», «Голден Стэйт» встретится с «Оклахомой» и другие матчи

Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Денвер Детройт Голден Стэйт Хьюстон Лейкерс Мемфис Майами Милуоки Миннесота Бруклин Новый Орлеан Орландо Филадельфия Финикс Портленд Сакраменто Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Юта Оклахома-Сити Баскетбол

«Филадельфия» примет «Бостон», «Голден Стэйт» встретится с «Оклахомой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 13 матчей.

Третья команда Восточной конференции «Филадельфия» примет занимающий второе место «Бостон». Продолжающий борьбу за место в плей-офф «Голден Стэйт» встретится с «Оклахомой».

 

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Торонто
Дата проведения
5 апреля, 02.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Орландо – Кливленд
Дата проведения
5 апреля, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Вашингтон – Милуоки
Дата проведения
5 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Детройт – Майами
Дата проведения
5 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча

Бруклин – Миннесота
Дата проведения
5 апреля, 02.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Чикаго – Атланта
Дата проведения
5 апреля, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Мемфис – Портленд
Дата проведения
5 апреля, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Сакраменто
Дата проведения
5 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Денвер
Дата проведения
5 апреля, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Филадельфия – Бостон
Дата проведения
5 апреля, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Юта – Лейкерс
Дата проведения
5 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Оклахома-Сити
Дата проведения
5 апреля, 05.00, «Chase Center»
Онлайн матча

Финикс – Сан-Антонио
Дата проведения
5 апреля, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Худшие контракты НБА-2023

Для современного баскетбола нет ничего сложного. Броски-трюки из-за щита – теперь обычная часть игры

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана

Гонка за MVP. Три главных слова в мировом баскетболе – Эмбиид, Адетокумбо и Йокич

Ненависть к судьям – самый необычный тренд сезона в НБА. Кто виноват: арбитры-самодуры или капризные игроки?

Реальная история за фильмом «Славные парни»: баскетбол помог раскрыть крупнейшее ограбление в истории Америки

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AEZAKMI228
Первокурсница ВШЭ написала грит пойдем сегодня пиво на лавке пить + сосаться я ей говорю не малая сори сегодня буду отсыпаться чтобы посмотреть майами детройт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пузанков
Ответ Xell
Ноп, Лал и Окла побеждают.
В остальных матчах ничья, я так понимаю?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AEZAKMI228
Ответ Xell
Да никто не боится Финикса. Команда старперов и травматов, без баланса, защиты и скамейки)) Все боятся Лейкерс и ГС.
😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Ответ Денис Кёнигсберг
Продолжаем смотреть за спектаклем на западе "как занять именно 6е место", чтобы миновать плейин и Финикс
Да никто не боится Финикса. Команда старперов и травматов, без баланса, защиты и скамейки)) Все боятся Лейкерс и ГС.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adilet Abdyramanov
ПО близко) Надеюсь все подойдут в оптимальной форме
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Кёнигсберг
Продолжаем смотреть за спектаклем на западе "как занять именно 6е место", чтобы миновать плейин и Финикс
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Ноп, Лал и Окла побеждают.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий