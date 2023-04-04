НБА. «Филадельфия» примет «Бостон», «Голден Стэйт» встретится с «Оклахомой» и другие матчи
«Филадельфия» примет «Бостон», «Голден Стэйт» встретится с «Оклахомой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 13 матчей.
Третья команда Восточной конференции «Филадельфия» примет занимающий второе место «Бостон». Продолжающий борьбу за место в плей-офф «Голден Стэйт» встретится с «Оклахомой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 апреля, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 5 апреля, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 5 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 5 апреля, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 5 апреля, 02.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 5 апреля, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 5 апреля, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 5 апреля, 03.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 5 апреля, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 5 апреля, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 5 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 5 апреля, 05.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 5 апреля, 05.00, «Footprint Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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