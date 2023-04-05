«Барса» предложит Месси зарплату как у Левандовского и процент от спонсорских доходов клуба (Вероника Брунати)
«Барселона» готовит предложение форварду «ПСЖ» Лионелю Месси о переходе
Как сообщает журналистка Telemundo Deportes и Fox Sports Вероника Брунати, форварду «ПСЖ» предложат контракт до 2025 года по схеме «1+1» с зарплатой на уровне Роберта Левандовского, который, по последним данным, получает 2,17 млн евро в месяц до уплаты налогов.
Также Лионелю предложат процент от спонсорских доходов клуба. Кроме того, «Барселона» планирует организовать прощальный матч для аргентинца при полных трибунах «Камп Ноу».
Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в июне. Ранее сообщалось, что парижский клуб готов отказаться от форварда.
Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)
Ты наверное веришь в инопланетян?
Давайте на чистоту, мало кто верил, что Месси покажет такую восхитительную игру на ЧМ.
Так вот наверное, мало кто верит что ещё одну Лч возьмёт, а если...
Вернувшись в Барсу, сможет и в 36 или в 37 лет вернуть Лигу Чемпионов?
Для любителей футбола это был бы сценарий не уступающий ЧМ
Только не для любителей Геля
Все рекорды в Европе будут у Месси, если барса подпишет на два года, можно не сомневаться в этом.
А если и ЛЧ заберёт, боюсь у хейтерочков психика не выдержит, забавно было бы на это посмотреть)))
Обратно в Барсу. Это его дом.
Сезон-два, как последний танец.