«Барса» предложит Месси зарплату как у Левандовского и процент от спонсорских доходов клуба (Вероника Брунати)

«Барселона» готовит предложение форварду «ПСЖ» Лионелю Месси о переходе

Как сообщает журналистка Telemundo Deportes и Fox Sports Вероника Брунати, форварду « » предложат контракт до 2025 года по схеме «1+1» с зарплатой на уровне Роберта Левандовского, который, по последним данным, получает 2,17 млн евро в месяц до уплаты налогов.

Также Лионелю предложат процент от спонсорских доходов клуба. Кроме того, « » планирует организовать прощальный матч для аргентинца при полных трибунах « ».

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в июне. Ранее сообщалось, что парижский клуб готов отказаться от форварда.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)