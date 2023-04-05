«Барса» предложит Месси зарплату как у Левандовского и процент от спонсорских доходов клуба (Вероника Брунати)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Камп Ноу Роберт Левандовски деньги Футбол

«Барселона» готовит предложение форварду «ПСЖ» Лионелю Месси о переходе

Как сообщает журналистка Telemundo Deportes и Fox Sports Вероника Брунати, форварду «ПСЖ» предложат контракт до 2025 года по схеме «1+1» с зарплатой на уровне Роберта Левандовского, который, по последним данным, получает 2,17 млн евро в месяц до уплаты налогов.

Также Лионелю предложат процент от спонсорских доходов клуба. Кроме того, «Барселона» планирует организовать прощальный матч для аргентинца при полных трибунах «Камп Ноу».

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в июне. Ранее сообщалось, что парижский клуб готов отказаться от форварда.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)

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44 комментария

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Andrew Chepaylo
Ответ леонардий
Да хоть пусть в жопу будет выстрел, пусть хоть в сегунду вылетят но Месси должен вернуться в свой дом,как же хочется его снова увидеть в Барсе
Плевать на клуб, но главное чтоб Месси был? Фанатики уже совсем того...
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Евгений Громов 22
Ответ Экспертное мнение
Надо понимать, что речь в любом случае идет об игроке эпохи и может даже тысячелетия. Тут главный момент, это достойно завершить его европейскую карьеру, при всем уважении не только к Барсе, но и к футболу в целом - таких представителей эта игра может больше не увидит, это понимают все, поэтому хотят организовать прощание в самом большом стадионе Европы, это уместно и логично. Это если смотреть объективно без всякого глорства и хейта. Кто понял значимость Месси для футбола, тот понял. Кто не понял, это их проблемы, но большинство все-таки понимают кто он такой для футбола.
Офигеть можно , нет слов)
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Евгений Громов 22
Ответ Goofts
Не бесплатно, но продается не так дорого, как аппетитная клубника в пустыне
Ой не спешите с выводами)
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Евгений Громов 22
Ответ Иван Иванов
Они один год вместе могут сыграть только за Аль Наср. Ты бы смотрел их матчи, если бы они играли в Аль Насре? 😉
Я бы парочку точно глянул)
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Goofts
Ответ дамир дугаров
Ну пенальти в каждом матче никто предположить не мог. Это же какая фора специально. А в ЛЧ он 8 лет подряд позорится, вряд ли что то изменится настолько
Не позорься, все пенальти чистые, В эпоху ВАР
Ты наверное веришь в инопланетян?
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Евгений Громов 22
Ответ Экспертное мнение
Ставлю на то, что эта построенная игра как раз подходит для Месси, такого тренера как Хави у Месси не было со времен Энрике. Хави кстати два сезона уже работает без Месси, и тоже сделал для себя выводы - нужен он или нет, значит он уже точно знает зачем его берет и как можно использовать. Месси не будет главным, ведь Хави показал свою мощь в Ла Лиге, но Хави хочет решить проблему с ЛЧ и почему не получается там обыграть никого кроме Виктории Пльзень, никто не дает гарантии что с Месси все проблемы решатся, но Хави как минимум хочет посмотреть на это, вот и всё. И я хочу посмотреть, с Месси Барса из группы ЛЧ выходила всегда.
Возвращение это шаг назад для Барсы. Плюсы только маркетинговые , так сказать очередной рычаг. Хотя очень сомневаюсь что переход вообще состоится.
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дамир дугаров
Ответ Goofts
Так, многие на спортс говорили и про ЧМ, вот же им больно было...
Ну пенальти в каждом матче никто предположить не мог. Это же какая фора специально. А в ЛЧ он 8 лет подряд позорится, вряд ли что то изменится настолько
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Caterina
Интересно, что Месси выберет, 2,17 млн или 400 млн 🤔
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Александра Александрова
Ответ Team_Coach
Был бы Рон помоложе, то с кайфом посмотрел бы эль-классико
По телевизору посмотрит )
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Goofts
Ответ Нишон
процент от спонсорских доходов это у Глоров микрочелика бесплатно ?
Не бесплатно, но продается не так дорого, как аппетитная клубника в пустыне
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Экспертное мнение
Ответ Вячеслав Пустохин
Хорошо для Месси, плохо для Барсы. Только построили игру без Месси и тут бааац: два года работы коту под хвост. И главный вопрос: а что делать Хави, если он не будет показывать игру? Сажать на скамейку?
Ставлю на то, что эта построенная игра как раз подходит для Месси, такого тренера как Хави у Месси не было со времен Энрике. Хави кстати два сезона уже работает без Месси, и тоже сделал для себя выводы - нужен он или нет, значит он уже точно знает зачем его берет и как можно использовать. Месси не будет главным, ведь Хави показал свою мощь в Ла Лиге, но Хави хочет решить проблему с ЛЧ и почему не получается там обыграть никого кроме Виктории Пльзень, никто не дает гарантии что с Месси все проблемы решатся, но Хави как минимум хочет посмотреть на это, вот и всё. И я хочу посмотреть, с Месси Барса из группы ЛЧ выходила всегда.
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Иван Иванов
Ответ Akbar Djumakulov
Это хороший новость 👍 Рад буду жёсткой конкуренции. А то уровень чемпионата упал как ушли 2 Легенды. Пусть хотя бы один вернётся. Возможно и наш Криштиану Роналду вернётся в Реал Мадрид 🤭 но это вряд ли. Я хотел бы чтобы Роналду и Месси хот 1 год сыграли вместе в одном команде. Например за Баварию ? 🔥🔥🔥
Они один год вместе могут сыграть только за Аль Наср. Ты бы смотрел их матчи, если бы они играли в Аль Насре? 😉
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МГЕР
Ответ Вячеслав Пустохин
Хорошо для Месси, плохо для Барсы. Только построили игру без Месси и тут бааац: два года работы коту под хвост. И главный вопрос: а что делать Хави, если он не будет показывать игру? Сажать на скамейку?
Я думаю он не будет помехой, он и на скамейку сядет если это нужно будет команде. В нём есть эго(и это нормально) но не на столь большое, как у некоторых(7)
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дамир дугаров
Ответ Ramin Mamedov
интересно, а кто то сомневается, что Месси может забить больше Левандовски? 25 мячей очень слабо для форварда Барсы, тем более такого высокооплачиваемого
Это его первый сезон и он не завершен. А 25 это много, уже показатель напа экстра класса
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Goofts
Ответ дамир дугаров
Да не заберет, блаженный.
Так, многие на спортс говорили и про ЧМ, вот же им больно было...
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дамир дугаров
Ответ Goofts
Местные хейтерочки Месси (по совместительству Глоры клубники) совсем скоро будут в печали. Все рекорды в Европе будут у Месси, если барса подпишет на два года, можно не сомневаться в этом. А если и ЛЧ заберёт, боюсь у хейтерочков психика не выдержит, забавно было бы на это посмотреть)))
Да не заберет, блаженный.
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Goofts
Месси в 35 лет стал лучшим игроком ЧМ,причем сольный перфоманс выдающийся, не один футболист со времён Марадоны не показал на ЧМ даже близко к Месси (гол Мексике с 30метров в игре, когда ничего не получалось, передача на Молину, по которой сходят с ума футбольные эксперты, забег с 20летним гвардиолом, Дубль Французам)
Давайте на чистоту, мало кто верил, что Месси покажет такую восхитительную игру на ЧМ.
Так вот наверное, мало кто верит что ещё одну Лч возьмёт, а если...
Вернувшись в Барсу, сможет и в 36 или в 37 лет вернуть Лигу Чемпионов?
Для любителей футбола это был бы сценарий не уступающий ЧМ
Только не для любителей Геля
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Роман
Ответ леонардий
Да хоть пусть в жопу будет выстрел, пусть хоть в сегунду вылетят но Месси должен вернуться в свой дом,как же хочется его снова увидеть в Барсе
Из твоего текста только понял, что "Сегунда дом"
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Водяра
Ограбление по-аргентински.
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Goofts
Местные хейтерочки Месси (по совместительству Глоры клубники) совсем скоро будут в печали.
Все рекорды в Европе будут у Месси, если барса подпишет на два года, можно не сомневаться в этом.
А если и ЛЧ заберёт, боюсь у хейтерочков психика не выдержит, забавно было бы на это посмотреть)))
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bel01
Лео неуютно во Франции после того как он увёл у них из под носа кубок мира.
Обратно в Барсу. Это его дом.
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Александр Северный
тут без вариантов - нужно соглашаться. год - другой в команду где тебя любят и ценят, Америка, участие в КМ и на заслуженный отдых. с нынешним отношением болельщиков ПСЖ я даже смирюсь с переходом в Саудовскую Аравию.
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Экспертное мнение
Ответ Зверёк
Зачем?Выстрел в ногу
Надо понимать, что речь в любом случае идет об игроке эпохи и может даже тысячелетия. Тут главный момент, это достойно завершить его европейскую карьеру, при всем уважении не только к Барсе, но и к футболу в целом - таких представителей эта игра может больше не увидит, это понимают все, поэтому хотят организовать прощание в самом большом стадионе Европы, это уместно и логично. Это если смотреть объективно без всякого глорства и хейта. Кто понял значимость Месси для футбола, тот понял. Кто не понял, это их проблемы, но большинство все-таки понимают кто он такой для футбола.
+1
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леонардий
Ответ Val Smith
Месси в сегунде? Поклонники клубов из сегунды оценят, но не уверен что Леонель разделит энтузиазм)
Ахренеть, только в ютубе видео смотрел про уила Смита, оказывается его жена ему изменяла , я оставил комент в ютубе что Смит конченый каблук и в этот момент мне приходит уведомление от тебя)) если бы у тебя ещё вместо вал было вил написано я реально афигел бы))
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Goofts
Месси в Барсе, было бы красиво, кто бы что не говорил!
Сезон-два, как последний танец.
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