Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Челси», «МЮ» сыграет с «Брентфордом» в среду

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«Ливерпуль» во вторник сыграет в гостях с «Челси» в перенесенном матче 8-го тура АПЛ.

В среду «Манчестер Юнайтед» примет «Брентфорд» в перенесенном матче 25-го тура.

Чемпионат Англии

Перенесенные матчи 7-го тура

Борнмут – Брайтон
Дата проведения
4 апреля, 21.45, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лидс – Ноттингем Форест
Дата проведения
4 апреля, 21.45, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лестер – Астон Вилла
Дата проведения
4 апреля, 21.45, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Перенесенный матч 8-го тура

Челси – Ливерпуль
Дата проведения
4 апреля, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Перенесенный матч 7-го тура

Вест Хэм – Ньюкасл
Дата проведения
5 апреля, 22.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Перенесенный матч 25-го тура

Манчестер Юнайтед – Брентфорд
Дата проведения
5 апреля, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

6 комментариев

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Cruel Snake
Паузы минимальны, удовольствие от просмотров матчей максимально. АПЛ!
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Артем Михайлов
Ответ RM
У меня у одного спортс глючит? Захожу в новости "b,c,d" и попадаю всегда в "a", не говоря о том, что вместе с рекламой открывается отдельное окно приложения.
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rigobersong
Ливерпуль должен сегодня дырявить синебус:)
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ljolik888
Лидс - Нотингем борьба за шесть очков . Да - борьба за выживание в этом сезоне на высшем уровне .
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RM
У меня у одного спортс глючит? Захожу в новости "b,c,d" и попадаю всегда в "a", не говоря о том, что вместе с рекламой открывается отдельное окно приложения.
+1
0
+1
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Бухгалтер2021
челси ливер классика
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-2
-2
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