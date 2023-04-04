Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Челси», «МЮ» сыграет с «Брентфордом» в среду
«Ливерпуль» во вторник сыграет в гостях с «Челси» в перенесенном матче 8-го тура АПЛ.
В среду «Манчестер Юнайтед» примет «Брентфорд» в перенесенном матче 25-го тура.
Перенесенные матчи 7-го тура
- Дата проведения
- 4 апреля, 21.45, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 4 апреля, 21.45, «Элланд Роуд»
- Дата проведения
- 4 апреля, 21.45, «Кинг Пауэр»
Перенесенный матч 8-го тура
- Дата проведения
- 4 апреля, 22.00, «Стэмфорд Бридж»
Перенесенный матч 7-го тура
- Дата проведения
- 5 апреля, 22.00, «Олимпийский стадион»
Перенесенный матч 25-го тура
- Дата проведения
- 5 апреля, 22.00, «Олд Траффорд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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