Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Челси», «МЮ» сыграет с «Брентфордом» в среду

«Ливерпуль» во вторник сыграет в гостях с «Челси» в перенесенном матче 8-го тура АПЛ.

В среду « » примет « » в перенесенном матче 25-го тура.

Перенесенные матчи 7-го тура

Перенесенный матч 8-го тура

Перенесенный матч 7-го тура

Перенесенный матч 25-го тура

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ