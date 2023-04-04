Берлин может подать заявку на проведение летней Олимпиады-2036
Берлин может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.
Об этом сообщает Bild со ссылкой на проект коалиционного соглашения Социал-демократической партии Германии и Христианско-демократического союза.
«Мы рассматриваем это как прекрасную возможность для Берлина, которую хотим использовать. После окончания Игр отремонтированные и модернизированные спортивные сооружения будут доступны для различных видов спорта в Берлине», – говорится в сообщении.
Берлин уже принимал летнюю Олимпиаду в 1936 году.
Получила Атланта. Афины провели олимпиаду в 2004-ом.
Аргумент с ютубом не прокатил, про статистику стримингов и популярность в тиктоке предпочли не заметить, теперь решили попробовать со стадионами?) Ну проверьте вы сначала, прежде чем писать: у Скорпионс в этом году больше концертов, чем у Рамштайн, сейчас тур в Южной Америке, потом по Европе. У Рамштайн в этом году концерты только в Европе.
Ну и в целом аргумент так себе. Майкл Джексон так вообще давно стадионов не собирал – наверное, совсем непопулярен и неизвестен
Так что всё вполне логично.
Раммштайн собирают стадионы - в Европе, в Латинской и Северной Америке, в Японии, Австралии и тд
Скорпов за пределами стран СНГ уже давно никто не помнит. И тем более Бони М, которых знал только соцлагерь.
Правда, к 2036 они совсем старенькие уже будут. Но ничего, роллинги вот в 80 до сих пор выступают))