Берлин может подать заявку на проведение летней Олимпиады-2036

Берлин может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на проект коалиционного соглашения Социал-демократической партии Германии и Христианско-демократического союза.

«Мы рассматриваем это как прекрасную возможность для Берлина, которую хотим использовать. После окончания Игр отремонтированные и модернизированные спортивные сооружения будут доступны для различных видов спорта в Берлине», – говорится в сообщении.

Берлин уже принимал летнюю Олимпиаду в 1936 году.