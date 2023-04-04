Берлин может подать заявку на проведение летней Олимпиады-2036

Теги Олимпиада-2036 Легкая атлетика

Берлин может подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на проект коалиционного соглашения Социал-демократической партии Германии и Христианско-демократического союза.

«Мы рассматриваем это как прекрасную возможность для Берлина, которую хотим использовать. После окончания Игр отремонтированные и модернизированные спортивные сооружения будут доступны для различных видов спорта в Берлине», – говорится в сообщении.

Берлин уже принимал летнюю Олимпиаду в 1936 году.

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39 комментариев

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Ljorke
Ответ saionera
Чёрного кобеля не отмоешь добела,(старые фашики всё никак не уймутся)
Соседние страны захватывают?
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Ljorke
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ну нее, не дадут :))
А почему нет?
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Ljorke
Ответ Валерий З.
Парижу подарили Олимпиаду 2024 в честь столетнего юбилея ОИ Париж-1924, хотя шансы Лос-Анджелеса были более предпочтительны. Чем Берлин хуже?
Греки в свое время хотели олимпиаду в 1996-ом.
Получила Атланта. Афины провели олимпиаду в 2004-ом.
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Ljorke
Ответ Боря
Можно еще подумать, что в 40-ом, и в 44-ом олимпиад не будет. В 48-ом тоже вроде не было. Тут нужно уточнить:)
В 48-ом была в Лондоне, но СССР там не выступал. СССР выступал в 52-ом в Хельсинки.
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pit4er
Отвечу тут Светлане Меновой, которая не вывезла вежливый спор за немецкую музыку и кинула меня в ЧС, чтобы я не мог ничего возразить на последнее сообщение:

Аргумент с ютубом не прокатил, про статистику стримингов и популярность в тиктоке предпочли не заметить, теперь решили попробовать со стадионами?) Ну проверьте вы сначала, прежде чем писать: у Скорпионс в этом году больше концертов, чем у Рамштайн, сейчас тур в Южной Америке, потом по Европе. У Рамштайн в этом году концерты только в Европе.

Ну и в целом аргумент так себе. Майкл Джексон так вообще давно стадионов не собирал – наверное, совсем непопулярен и неизвестен
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кракадил
надо отметить столетний юбилей. интересно, зиговать при награждении будут?
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saionera
Чёрного кобеля не отмоешь добела,(старые фашики всё никак не уймутся)
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Жо-Вильфред Майе-Дорен
Ждем Москва-2080.
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bel01
Ответ Боря
Можно еще подумать, что в 40-ом, и в 44-ом олимпиад не будет. В 48-ом тоже вроде не было. Тут нужно уточнить:)
В 48-м была в Лондоне.
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Валерий З.
Парижу подарили Олимпиаду 2024 в честь столетнего юбилея ОИ Париж-1924, хотя шансы Лос-Анджелеса были более предпочтительны. Чем Берлин хуже?
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bel01
Немецкие танки уже направили свои стволы против России.
Так что всё вполне логично.
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Светлана Менова
Ответ pit4er
Вы сами-то смотрели?) Wind of change 1 млрд просмотров, Du hast до 500 млн не дотянул. В стримингах вроде спотифай ежемесячных прослушиваний тоже больше у Скорпионс (и даже Бони М, которые сейчас популярны благодаря тиктоку)
Бони М. сейчас стадионы собирают по всему миру? Скорпы где-то В ОДИНОЧКУ стадионы собирают, кроме как в СНГ? Нет.

Раммштайн собирают стадионы - в Европе, в Латинской и Северной Америке, в Японии, Австралии и тд
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pit4er
Ответ Светлана Менова
Вы абсолютно неправы. Популярность Rammstein намного мощнее. Посмотрите сколько миллионов собрали их видеоклипы (и это только те, которые пропустила цензура ютуба). Скорпов за пределами стран СНГ уже давно никто не помнит. И тем более Бони М, которых знал только соцлагерь.
Вы сами-то смотрели?) Wind of change 1 млрд просмотров, Du hast до 500 млн не дотянул. В стримингах вроде спотифай ежемесячных прослушиваний тоже больше у Скорпионс (и даже Бони М, которые сейчас популярны благодаря тиктоку)
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Хаскерс
Юбилей. Не посрамят предков! (Сугс!)
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Светлана Менова
Ответ pit4er
Скорее среди поющих на немецком языке. Scorpions и, возможно даже, Boney M известнее и популярнее
Вы абсолютно неправы. Популярность Rammstein намного мощнее. Посмотрите сколько миллионов собрали их видеоклипы (и это только те, которые пропустила цензура ютуба).

Скорпов за пределами стран СНГ уже давно никто не помнит. И тем более Бони М, которых знал только соцлагерь.
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Боря
Можно еще подумать, что в 40-ом, и в 44-ом олимпиад не будет. В 48-ом тоже вроде не было. Тут нужно уточнить:)
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pit4er
Ответ Светлана Менова
Ну помимо того, что они использовали кадры из "Олимпии" для своего кавера на песню Depeche Mode, это ещё и без шуток самая известная и самая популярная немецкая группа, до сих пор собирающая стадионы по всему миру. Правда, к 2036 они совсем старенькие уже будут. Но ничего, роллинги вот в 80 до сих пор выступают))
Скорее среди поющих на немецком языке. Scorpions и, возможно даже, Boney M известнее и популярнее
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ну нее, не дадут :))
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Боря
Немцы чокнулись что ли.
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ гилберт
Макс Отто фон Штирлиц должен сорвать это мероприятие.
для этого нужно подождать до 2033 года, посмотреть, кто там на выборах будет и уже от этого плясать
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Светлана Менова
Ответ Redmurza
А, ну окей, я уж думал им опять ультраправые взгляды приписывают)
Ну так мастера провокации)
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гилберт
Макс Отто фон Штирлиц должен сорвать это мероприятие.
+2
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CrusadeR
Ответ Redmurza
Раммштайн то тут причем?)
Гугли клип на Stripped
+3
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Redmurza
Ответ Светлана Менова
Ну помимо того, что они использовали кадры из "Олимпии" для своего кавера на песню Depeche Mode, это ещё и без шуток самая известная и самая популярная немецкая группа, до сих пор собирающая стадионы по всему миру. Правда, к 2036 они совсем старенькие уже будут. Но ничего, роллинги вот в 80 до сих пор выступают))
А, ну окей, я уж думал им опять ультраправые взгляды приписывают)
+2
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Светлана Менова
Ответ Redmurza
Раммштайн то тут причем?)
Ну помимо того, что они использовали кадры из "Олимпии" для своего кавера на песню Depeche Mode, это ещё и без шуток самая известная и самая популярная немецкая группа, до сих пор собирающая стадионы по всему миру.

Правда, к 2036 они совсем старенькие уже будут. Но ничего, роллинги вот в 80 до сих пор выступают))
+4
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