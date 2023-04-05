«Бавария» впервые в истории проиграла «Фрайбургу» дома – во 2-м матче при Тухеле

Теги Бавария бундеслига Германия Кубок Германии Альянц Арена Фрайбург Томас Тухель Футбол

«Бавария» впервые в истории проиграла «Фрайбургу» на домашнем стадионе

Команда тренера Томаса Тухеля, который провел второй матч во главе мюнхенцев, уступила «Фрайбургу» (1:2) в четвертьфинальном матче Кубка Германии.

«Бавария» впервые в истории проиграла «Фрайбургу» на своем поле.

Мюнхенцы не проигрывали сопернику в 23 предыдущих матчах (20 побед и 3 ничьих) на своем стадионе.

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmitry.tchidakin
Ответ dmsstar
А увольнение Нагельсмана карма за Флика. А комменты про карму та же карма.
Ахах молодец.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bayern2004
Ответ S H A R K
Кстати, было бы прикольно, если Боруссия в итоге взяла 2 трофея, а Бавария 0))
Ну тут как Бог даст.Пусть Боруссия постарается...Ну а победа в Лиге Чемпионов всё равно за Баварией!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cartoon Head
Ответ Bayern_Norway
Скриньте Тухель выкинет сити и выиграет ЛЧ
Учитывая статистику последних матчей с Гвардиолой я бы не был так уверен.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S H A R K
Ответ Bayern2004
Реальность:ни пива,ни салатницы,и даже без требла...Жизнь жестока.
Кстати, было бы прикольно, если Боруссия в итоге взяла 2 трофея, а Бавария 0))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmsstar
Ответ Bayern2004
Хрен вы угадали.Если болеете за Баварию- будьте последовательны.
Кто болеет за Баварию, он болеет за Баварию? У него ОГ в этом году
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmsstar
Ответ Bayern2004
А кто ваш дед?
50 летний юбиляр скорее всего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bayern2004
Ответ Отец Абду
Ожидание: требл Реальность: салатница и бутылки пива:)
Реальность:ни пива,ни салатницы,и даже без требла...Жизнь жестока.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr-Apelsin Friend
Этот вывез только один матч, Баварии нужен тренер с которым будут побеждать каждый матч, да, Салихамиджич ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmsstar
Ответ bel01
90 минут безвылазно сидели на воротах Фрайбурга, две перекладины. Потом тупая игра Мусиалы на ровном месте рукой в своей штрафной - и привет. Ну чистейшая же карма за Нагельсманна... Какая траурная физиономия была у Хасана в конце...Поделом.
А увольнение Нагельсмана карма за Флика. А комменты про карму та же карма.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
а теперь кататься! (с)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тьерри Анри1214
С почином, Тухель! Вошёл в историю, так сказать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bayern2004
Ответ Отец Абду
Карма... Все адекватные люди порадуется за Нагельсманна:)
А кто ваш дед?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmsstar
Ответ Леван Мкртчян
Почему ты что-то пишешь на ветках барсы после 0:3(в 2015) и 0:4 ( в 2009)? А если ты фан МЮ , тоже самое, зачем ты лезешь со своим никому не нужным мнением после тотального декласирования в двух финалах ЛЧ? Это я пишу руководствуясь твоей дебильной логикой.
Там просто санитары еще не сделали вечерний обход.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bayern2004
Ответ psixyec
Это за Нагеля. Ждём вылет в ЛЧ и эпичный обсёр в Бундеслиге. Хотя и одна победа в БЛ будет расцениваться как позор.
Хрен вы угадали.Если болеете за Баварию- будьте последовательны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ Born is the King
Да нет. У Ливера просто состав донный, у Челси тренер. В Баварии игроки в открытую выступают против менеджмента и сливают матчи
Ну даже с таким составом и без норм тренера мы выше Челси
Хотя то, что топ игроков не покупаем огорчает
Честно-в трансфер Беллингема в Ливерпуль неверю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FLOPY
Ответ Андрюха с района
Неплохое начало для тухлого) Физрук тот еще) Юлька по сравнению с ним топ-тренер)
Оценивать работу тренера, который пришел 2 недели назад - мощно, ничего не скажешь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmsstar
Ответ Акира_1
Тут половина даже не смотрели матча этого, просто на имени Тухеля и отставке Нагельсманна хайп ловят.
Да почти все малолетние поклонники клубов получавших от Баварии авоськи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Godare88
И почему его еще не уволили ? Кан, где логика??
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Redmurza
Ответ Отец Абду
Карма... Все адекватные люди порадуется за Нагельсманна:)
Адекватные люди не верят в карму
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ psixyec
Почему ты пишешь что-то на ветках Баварии после 8:2, 3:0, 5:0 и других позорных результатов? Стокгольмский синдром у сосьос Барселоны?
Почему ты что-то пишешь на ветках барсы после 0:3(в 2015) и 0:4 ( в 2009)?
А если ты фан МЮ , тоже самое, зачем ты лезешь со своим никому не нужным мнением после тотального декласирования в двух финалах ЛЧ?

Это я пишу руководствуясь твоей дебильной логикой.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
El CiD
Ответ llolishe
Комментарий удален модератором
Лучше Салатница с Баварией, чем 8 место АПЛ с Ливерпулем, но это моё мнение
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bayern_Norway
Скриньте Тухель выкинет сити и выиграет ЛЧ
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Ответ llolishe
В Ливерпуле ,и я не удивлюсь, что и в Челси происходит тоже самое
Да нет. У Ливера просто состав донный, у Челси тренер. В Баварии игроки в открытую выступают против менеджмента и сливают матчи
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Glukinho
Ответ llolishe
В Ливерпуле ,и я не удивлюсь, что и в Челси происходит тоже самое
и в Химках
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fona
С одной стороны я люблю Баварию, а с другой хочется чтобы этому руководству по губам поводили. Хочется спросить у Кана, как там борьба за требл проходит, никаких вопросов к Тухелю, но именно для этих целей убрали Юлиана из команды. Позорище, возможно одна из самых критичных ошибок руководства Баварии.
И очень хочу спросить, как Мане, которого на поле видно только из-за его попаданий в офсайды, мог забивать 20+ в АПЛ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий