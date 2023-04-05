«Бавария» впервые в истории проиграла «Фрайбургу» дома – во 2-м матче при Тухеле
«Бавария» впервые в истории проиграла «Фрайбургу» на домашнем стадионе
Команда тренера Томаса Тухеля, который провел второй матч во главе мюнхенцев, уступила «Фрайбургу» (1:2) в четвертьфинальном матче Кубка Германии.
«Бавария» впервые в истории проиграла «Фрайбургу» на своем поле.
Мюнхенцы не проигрывали сопернику в 23 предыдущих матчах (20 побед и 3 ничьих) на своем стадионе.
Хотя то, что топ игроков не покупаем огорчает
Честно-в трансфер Беллингема в Ливерпуль неверю
А если ты фан МЮ , тоже самое, зачем ты лезешь со своим никому не нужным мнением после тотального декласирования в двух финалах ЛЧ?
Это я пишу руководствуясь твоей дебильной логикой.
И очень хочу спросить, как Мане, которого на поле видно только из-за его попаданий в офсайды, мог забивать 20+ в АПЛ?