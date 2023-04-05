«Бавария» впервые в истории проиграла «Фрайбургу» дома – во 2-м матче при Тухеле

«Бавария» впервые в истории проиграла «Фрайбургу» на домашнем стадионе

Команда тренера , который провел второй матч во главе мюнхенцев, уступила «Фрайбургу» (1:2) в четвертьфинальном матче Кубка Германии.

« » впервые в истории проиграла « » на своем поле.

Мюнхенцы не проигрывали сопернику в 23 предыдущих матчах (20 побед и 3 ничьих) на своем стадионе.