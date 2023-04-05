Лукаку получил красную после гола «Ювентусу» на 95-й. Куадрадо и Ханданович тоже удалены после конфликта туринцев с «Интером»

Судья показал три красные карточки в конце матча «Ювентус» – «Интер»

В первой полуфинальной игре Кубка Италии (1:1) форвард миланцев сравнял счет ударом с пенальти на 5-й добавленной ко второму тайму минуте. Празднуя, он демонстрировал жест, призывающий фанатов соперника замолчать.

После этого между командами возник конфликт, по итогам которого бельгиец получил вторую желтую карточку в этой игре.

Игра ненадолго возобновилась, но после финального свистка футболисты снова начали спорить. показал красные карточки защитнику « » , автору еще одного гола в этой игре, и вратарю миланцев Самиру Хандановичу.

Ответный матч пройдет на стадионе « » 26 апреля.