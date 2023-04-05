Лукаку получил красную после гола «Ювентусу» на 95-й. Куадрадо и Ханданович тоже удалены после конфликта туринцев с «Интером»

Теги Интер Ювентус серия А Италия Кубок Италии дисквалификации судьи Самир Ханданович Хуан Куадрадо Ромелу Лукаку Давиде Масса Футбол

Судья показал три красные карточки в конце матча «Ювентус» – «Интер»

В первой полуфинальной игре Кубка Италии (1:1) форвард миланцев Ромелу Лукаку сравнял счет ударом с пенальти на 5-й добавленной ко второму тайму минуте. Празднуя, он демонстрировал жест, призывающий фанатов соперника замолчать.

После этого между командами возник конфликт, по итогам которого бельгиец получил вторую желтую карточку в этой игре.

Игра ненадолго возобновилась, но после финального свистка футболисты снова начали спорить. Давиде Масса показал красные карточки защитнику «Ювентуса» Хуану Куадрадо, автору еще одного гола в этой игре, и вратарю миланцев Самиру Хандановичу.

Ответный матч пройдет на стадионе «Интера» 26 апреля.

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13 комментариев

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Dimas Brest
Ювентини разговорились, юве не заслуживал победы. Так что заткнитесь.
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Perverso
когда туринскую опг в очередной раз выкинут в пердив по квадрату буду скучать больше всего
настоящий ювентино Фино фине или как там прально)))
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кашкаКа
Квадратан конечно молодец, отхватив желтую и пропуск матча за пихания с Лукакою решил что терять уже нечего и доработал до красной.)
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d.xoxlov
Просто ради забавы: давайте считать сколько раз гневливые чёрно-синие дети извлекут из своих извилин обзывательство, чтобы сказать "Ювентус", и сколько будет случаев в обратную сторону?
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stomatologbeatles
Ответ Born is the King
набросился на Квадрата, откровенно провоцировал стадион. Ему там надо минимум 10 матчей влепить
Да ты что? Ужас! Целых 10! А почему не 20?
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powerplayer
Ответ Владимир Владимир
Болельщики Интера будут делать вид, что после левого пендаля удаление на 96 есть помощь Ювентусу.
Для этого ВАР и нужен, чтобы ювентус ставить на место
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powerplayer
Ответ Born is the King
набросился на Квадрата, откровенно провоцировал стадион. Ему там надо минимум 10 матчей влепить
Думаю, что нужно его отлучить от футбола, ибо квадрат - святой.
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Владимир Владимир
Ответ psixyec
КК получили игроки Интера, но глоры старухи будут писать о том, что мы купили судью. Смешно.
Болельщики Интера будут делать вид, что после левого пендаля удаление на 96 есть помощь Ювентусу.
+5
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Владимир Владимир
Наверное, болельщики обидели. Пели про куклу вуду что ли?
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S H A R K
Ответ psixyec
КК получили игроки Интера, но глоры старухи будут писать о том, что мы купили судью. Смешно.
После спасения задницы нерадзурри можно сколько угодно кк раздать, всё равно матч спасён.
+6
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powerplayer
Ответ psixyec
КК получили игроки Интера, но глоры старухи будут писать о том, что мы купили судью. Смешно.
Сейчас нам всем расскажут, что мы картон и провокаторы. Но на самом деле, ювентус никогда не виноват и это все Моратти. Или кабинет. Или Маротта решил погдадить и зарядил судью. Что-нибудь всегда придумается, главное не видеть очевидного )
+2
-10
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Born is the King
набросился на Квадрата, откровенно провоцировал стадион. Ему там надо минимум 10 матчей влепить
+18
-3
+15
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psixyec
КК получили игроки Интера, но глоры старухи будут писать о том, что мы купили судью. Смешно.
+3
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