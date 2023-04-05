Лукаку получил красную после гола «Ювентусу» на 95-й. Куадрадо и Ханданович тоже удалены после конфликта туринцев с «Интером»
Судья показал три красные карточки в конце матча «Ювентус» – «Интер»
В первой полуфинальной игре Кубка Италии (1:1) форвард миланцев Ромелу Лукаку сравнял счет ударом с пенальти на 5-й добавленной ко второму тайму минуте. Празднуя, он демонстрировал жест, призывающий фанатов соперника замолчать.
После этого между командами возник конфликт, по итогам которого бельгиец получил вторую желтую карточку в этой игре.
Игра ненадолго возобновилась, но после финального свистка футболисты снова начали спорить. Давиде Масса показал красные карточки защитнику «Ювентуса» Хуану Куадрадо, автору еще одного гола в этой игре, и вратарю миланцев Самиру Хандановичу.
Ответный матч пройдет на стадионе «Интера» 26 апреля.
настоящий ювентино Фино фине или как там прально)))