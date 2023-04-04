Аджинджал о встрече с Путиным в 2004-м: «Непринужденное общение, в основном шутили. Ни для кого же не секрет, что у президента хорошее чувство юмора»

Руслан Аджинджал рассказал о встрече с Владимиром Путиным в 2004 году

Бывший футболист « » вспомнил, как встретился с президентом России Владимиром Путиным после победы над «Лехом» в Кубке УЕФА в 2004 году. В тот период клуб назывался «Терек», он был переименован в «Ахмат» в 2017 году.

– В Кубке УЕФА вы прошли «Лех» вместе с «Тереком». Что чувствовали?

– Для меня игра в еврокубках стала большим счастьем. Помню те эмоции. Столько было радости у людей, когда прошли дальше! При этом, мне кажется, команда так не радовалась, как болельщики. Настроение было праздничным.

– После московского матча у команды состоялась внезапная встреча с Владимиром Путиным. Какие впечатления от нее остались?

– А какие могут быть впечатления, когда президент страны приходит (смеется)? Вряд ли кто‑то из команды ожидал этого. Нам сказали, что приедет человек с аппарата президента и хочет пообщаться с командой. И вот мы сидим после игры, а тут Владимир Владимирович заходит. Думали: «Боже, как такое возможно?»

Это было непринужденное общение, в основном шутили. Ни для кого же не секрет, что у президента хорошее чувство юмора. Он тоже шутил.

Самое интересное, что Путин к каждому из нас подошел и со всеми за руку поздоровался. Сказал, что смотрел футбол, переживал, болел, – сказал Аджинджал.