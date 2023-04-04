Аджинджал о встрече с Путиным в 2004-м: «Непринужденное общение, в основном шутили. Ни для кого же не секрет, что у президента хорошее чувство юмора»
Руслан Аджинджал рассказал о встрече с Владимиром Путиным в 2004 году
Бывший футболист «Ахмата» Руслан Аджинджал вспомнил, как встретился с президентом России Владимиром Путиным после победы над «Лехом» в Кубке УЕФА в 2004 году. В тот период клуб назывался «Терек», он был переименован в «Ахмат» в 2017 году.
– В Кубке УЕФА вы прошли «Лех» вместе с «Тереком». Что чувствовали?
– Для меня игра в еврокубках стала большим счастьем. Помню те эмоции. Столько было радости у людей, когда прошли дальше! При этом, мне кажется, команда так не радовалась, как болельщики. Настроение было праздничным.
– После московского матча у команды состоялась внезапная встреча с Владимиром Путиным. Какие впечатления от нее остались?
– А какие могут быть впечатления, когда президент страны приходит (смеется)? Вряд ли кто‑то из команды ожидал этого. Нам сказали, что приедет человек с аппарата президента и хочет пообщаться с командой. И вот мы сидим после игры, а тут Владимир Владимирович заходит. Думали: «Боже, как такое возможно?»
Это было непринужденное общение, в основном шутили. Ни для кого же не секрет, что у президента хорошее чувство юмора. Он тоже шутил.
Самое интересное, что Путин к каждому из нас подошел и со всеми за руку поздоровался. Сказал, что смотрел футбол, переживал, болел, – сказал Аджинджал.
...я домой прибежал, жену за менди схватил и говорю: «Говори, каряка такая, кто тебя тут аджинджал? » А она мне: «Иди на кухарж, окрошидзе с чеснаускисом похлебай, салат овие поешь с масловым. Никто меня не аджинджал, будь благонадеждин. Я не комадина и никому, кроме тебя, не даев».
да чего там... аццкий сотона и тролль уровня бог
Валерий Георгиевич, перелогиньтесь)