Аджинджал о встрече с Путиным в 2004-м: «Непринужденное общение, в основном шутили. Ни для кого же не секрет, что у президента хорошее чувство юмора»

Теги Руслан Аджинджал премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Ахмат Владимир Путин Политика Матч ТВ Футбол

Руслан Аджинджал рассказал о встрече с Владимиром Путиным в 2004 году

Бывший футболист «Ахмата» Руслан Аджинджал вспомнил, как встретился с президентом России Владимиром Путиным после победы над «Лехом» в Кубке УЕФА в 2004 году. В тот период клуб назывался «Терек», он был переименован в «Ахмат» в 2017 году.

– В Кубке УЕФА вы прошли «Лех» вместе с «Тереком». Что чувствовали?

– Для меня игра в еврокубках стала большим счастьем. Помню те эмоции. Столько было радости у людей, когда прошли дальше! При этом, мне кажется, команда так не радовалась, как болельщики. Настроение было праздничным.

– После московского матча у команды состоялась внезапная встреча с Владимиром Путиным. Какие впечатления от нее остались?

– А какие могут быть впечатления, когда президент страны приходит (смеется)? Вряд ли кто‑то из команды ожидал этого. Нам сказали, что приедет человек с аппарата президента и хочет пообщаться с командой. И вот мы сидим после игры, а тут Владимир Владимирович заходит. Думали: «Боже, как такое возможно?»

Это было непринужденное общение, в основном шутили. Ни для кого же не секрет, что у президента хорошее чувство юмора. Он тоже шутил.

Самое интересное, что Путин к каждому из нас подошел и со всеми за руку поздоровался. Сказал, что смотрел футбол, переживал, болел, – сказал Аджинджал.

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22 комментария

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Шлёма Презерман
лет 20 назад ходило:

...я домой прибежал, жену за менди схватил и говорю: «Говори, каряка такая, кто тебя тут аджинджал? » А она мне: «Иди на кухарж, окрошидзе с чеснаускисом похлебай, салат овие поешь с масловым. Никто меня не аджинджал, будь благонадеждин. Я не комадина и никому, кроме тебя, не даев».
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Владимир Данилов
Падме.jpg: так это всё шутка? Ведь шутка?
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Влад Путман
Бункерный стендапер.
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.ru
у президента хорошее чувство юмора...
да чего там... аццкий сотона и тролль уровня бог
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Мистер Блин
да, шутник он тот ещё, один анекдот ,рассказанный про чёрные и белые полосы чего стоит. ну а к чему он его он тогда рассказал....теперь ,думаю, понятно всем)))
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Dronetz02
Ответ АРХАТ
Это когда он закрыл программу "Куклы" после "Крошки Цахеса")
Чувство юмора президента было оскорблено! Его тонкий вкус не выдержал)
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sanek_rabona
Да, особенно анекдоты смешные.
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АРХАТ
Это когда он закрыл программу "Куклы" после "Крошки Цахеса")
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G21 xDrive
Шутник века, пожалуй.
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Recreated
Не для кого не секрет, что Аджинжал носит кинжал.
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Iamliam
Да здорово он пошутил конечно 24 февраля 2022 года, до слез(
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Растиньяк
Чего стоит один анекдот про средство связи
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Volgogradets
над Украиной хороший пранк, чего греха таить
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bibendum
Нравится – не нравится, НАТО расширяется
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v.belorussky
С каких пор шутки уровня "кто как обзывается, тот так и называется" стали считаться хорошим чувством юмора?!
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frol92
Да уж, шутник из него тот еще. Так в прошлом году пошутил, что теперь расхлёбывать будем десятилетиями.
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Ахимассс
Так это наверное был Дмитрий Грачев двойник из камеди
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benjamin92
Вот уже 23 года смеёмся
+36
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QWertY
Ответ Tollie
сильный лидер - силён во всём! неудивительно, что у Владимира Владимировича отменное чувство юмора. как и все остальные качества. он это доказал и не раз.
Долизаться до небес!
Валерий Георгиевич, перелогиньтесь)
+11
-5
+6
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ConorNite
Облизывание диктатору. Уже со стороны людей "футбольных"
+7
-4
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Tollie
Комментарий скрыт
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Барсик Юрана
Тогда ещё был настоящий...
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