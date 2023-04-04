Американский фигурист Риппон: «Россияне не понимают, где они оказались в сегодняшнем спортивном сообществе, и наотрез отказываются посмотреть, что не так с их точкой зрения»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Александр Жулин Адам Риппон сборная США Эшли Вагнер мужское катание женское катание Политика Фигурное катание

Адам Риппон и Эшли Вагнер обсудили отстранение россиян в подкасте The Runthrough

Риппон – призер Пхенчхана-2018 в команде, чемпион четырех континентов. Вагнер – призер Сочи-2014 в команде, серебряный призер ЧМ-2016, чемпионка четырех континентов.

«Россияне жалуются, что отстранение было несправедливым решением, Татьяна Тарасова, Александр Жулин – повторяют, что разочарованы и обеспокоены баном российских фигуристов.

По мне – это лишь доказывает, насколько они не понимают, где они оказались в сегодняшнем спортивном и олимпийском сообществе, и наотрез отказываются посмотреть, что не так с их точкой зрения», – сказал Риппон.

«Мне кажется, это отлично иллюстрирует то, как по-разному воспринимается и освещается эта история по всем мире и внутри России.

Все эти спикеры ведь искренне верят, что с ними поступают несправедливо, и что весь мир только и ждет возможности избавиться от российских спортсменов», – сказала Вагнер.

«Это очень непростая ситуация, у нее много разных аспектов. И мы хотим подчеркнуть, что мы не говорим про отдельных конкретных спортсменов, а говорим о системе, которая нарушает саму этическую систему нашего спорта и его дух.

Но самое страшное, что она использует и этих конкретных спортсменов – забирая их здоровье в обмен на краткосрочный успех», – отметила Эшли Вагнер.

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30 комментариев

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Alexandr Tarakanoff
Ответ Шубы
то есть, они знают, что тут гавкают Жулины и Тарасовы? Нашли кого слушать. Оба давно уже фрики. Их маргинальные заявления не совпадают с мнением большинства россиян. Они не совпадают даже с их собственным мнением. Я уверен.
Не понимаю за что заминусовали. Грубовато, но по сути.
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Forza
Ответ Александр Сас
Вот у меня точка зрения отличная от путинской. Вот только 8 лет что-то не дают
Это потому что ты её недостаточно громко высказываешь.
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Alexandr Tarakanoff
Ответ dmitry.tchidakin
Россия существует больше 1000 лет и дальше будет существовать. США существует меньше 300 лет и не факт, что будут существовать дальше
Садись, два.
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IrbIS
нормально же общались че ты начинаешь...
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Alexandr Tarakanoff
Наши проблемы понятны. Третьяки во главе, говорящие головы типа Степановой, проблемы с допингом, спорт как пропаганда. Это всё ясно. Но. Вы тут при чем? Во-первых, в той или иной степени все не без греха. И примеров куча везде. Наши просто всегда на виду из-за сочинских скандалов. Во-вторых, давайте ка по спортивному принципу, без обобщений.
Ну в одном он, конечно, прав. Тарасовы, Вяльбы и иже с ними действительно не понимают что несут. Все враги, все против нас. Ага, ну ну. Понятно, что надо что-то делать, но начать надо с себя. Всем. С себя.
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Александр Сас
Ответ Alena Kostornaia
А почему за точку зрения, отличную от путинской, в России дают 8 лет?
Вот у меня точка зрения отличная от путинской. Вот только 8 лет что-то не дают
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dmitry.tchidakin
Россия существует больше 1000 лет и дальше будет существовать. США существует меньше 300 лет и не факт, что будут существовать дальше
+5
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Domian
Опрос на улице:

Вы поддерживаете Путина и его политику?
Да, он наш лидер.
Вас устраивает ваша зарплата, ваш уровень жизни?
Ну как она может устраивать? Цены растут, ЖКХ растет а зарплата нет, не хватает, экономим на продуктах.
Кто виноват в этом и как с этим бороться?
Пауза, молчание.
+3
-6
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Alena Kostornaia
Ответ Wonder CP
А американцы не понимают, что может существовать точка зрения, отличная от американской.
А почему за точку зрения, отличную от путинской, в России дают 8 лет?
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exzi-i
Тут мнение всех п будут публиковать? Точки зрения он тут оценивает.
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Gepard_GRIN
Ответ Водяра
Да, трансфигурок.
Спасибо.
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PolarBear
Еще тут какой то Страпон будет учить нас
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Кот под ногами майора
Ответ Жизненная
Риппон и Вагнер, посему вы и сборная США выступали всегда и везде, при всех войнах и конфликтах, которые вела США?что не так с этой системой, когда от спорта отстраняют юниоров, параолимпийских спортсменов, просто спортсменов только из России и Беларуси.
У меня складывается впечатление, что они думают, будто российских фигуристов отстранили из-за допинга. Слушать подкаст я, конечно, не буду
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WhoReadThisWillDie
Ответ Теннисный абсолют
Когда америка жгла въетнамцев, бомбила Югославию, Ирак, уничтожала Ливию, то ты и тебеподобные выступали как ни в чем не бывало. И никто ничего не говорил. Классические двойные стандарты пендосии.
И поэтому лучше им уподобляться?
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Водяра
Ответ Gepard_GRIN
Это тот фигурист, который из нетрадиционных?
Да, трансфигурок.
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Светлана Менова
Они чего обсуждают-то? СВО или допинг?
Риппон ещё ладно...
А вот Вагнер - вечная обиженка, всем нашим девочкам не может простить, что золотые медали брали они, а не она.
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3a_3eHuT
Лицемерие высшей степени
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Джавид Гасанов
Ответ Красно - Синий КОНЬ
Что это за дРиппон? Из заднеприводных вроде?...
страпон
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El_Gatto
Откуда у них эта шиза про "вiсь мiр" ?
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Алексей Ильин
Тот момент, когда большое количество слов компенсирует отсутствие смысла
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Шубы
то есть, они знают, что тут гавкают Жулины и Тарасовы? Нашли кого слушать. Оба давно уже фрики. Их маргинальные заявления не совпадают с мнением большинства россиян. Они не совпадают даже с их собственным мнением. Я уверен.
+1
-7
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Теннисный абсолют
Риппон - это такое себе эталонный представитель Золотого Мильярда Гомосеков
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Жизненная
Риппон и Вагнер, посему вы и сборная США выступали всегда и везде, при всех войнах и конфликтах, которые вела США?что не так с этой системой, когда от спорта отстраняют юниоров, параолимпийских спортсменов, просто спортсменов только из России и Беларуси.
+13
-2
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Wonder CP
А американцы не понимают, что может существовать точка зрения, отличная от американской.
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Atsuktuvas
Да мы лучше обгадимся, чем признаем, что мы обгадились!
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