Адам Риппон и Эшли Вагнер обсудили отстранение россиян в подкасте The Runthrough

Риппон – призер Пхенчхана-2018 в команде, чемпион четырех континентов. Вагнер – призер Сочи-2014 в команде, серебряный призер ЧМ-2016, чемпионка четырех континентов.

«Россияне жалуются, что отстранение было несправедливым решением, , – повторяют, что разочарованы и обеспокоены баном российских фигуристов.

По мне – это лишь доказывает, насколько они не понимают, где они оказались в сегодняшнем спортивном и олимпийском сообществе, и наотрез отказываются посмотреть, что не так с их точкой зрения», – сказал .

«Мне кажется, это отлично иллюстрирует то, как по-разному воспринимается и освещается эта история по всем мире и внутри России.

Все эти спикеры ведь искренне верят, что с ними поступают несправедливо, и что весь мир только и ждет возможности избавиться от российских спортсменов», – сказала Вагнер.

«Это очень непростая ситуация, у нее много разных аспектов. И мы хотим подчеркнуть, что мы не говорим про отдельных конкретных спортсменов, а говорим о системе, которая нарушает саму этическую систему нашего спорта и его дух.

Но самое страшное, что она использует и этих конкретных спортсменов – забирая их здоровье в обмен на краткосрочный успех», – отметила .

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