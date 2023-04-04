Американский фигурист Риппон: «Россияне не понимают, где они оказались в сегодняшнем спортивном сообществе, и наотрез отказываются посмотреть, что не так с их точкой зрения»
Адам Риппон и Эшли Вагнер обсудили отстранение россиян в подкасте The Runthrough
Риппон – призер Пхенчхана-2018 в команде, чемпион четырех континентов. Вагнер – призер Сочи-2014 в команде, серебряный призер ЧМ-2016, чемпионка четырех континентов.
«Россияне жалуются, что отстранение было несправедливым решением, Татьяна Тарасова, Александр Жулин – повторяют, что разочарованы и обеспокоены баном российских фигуристов.
По мне – это лишь доказывает, насколько они не понимают, где они оказались в сегодняшнем спортивном и олимпийском сообществе, и наотрез отказываются посмотреть, что не так с их точкой зрения», – сказал Риппон.
«Мне кажется, это отлично иллюстрирует то, как по-разному воспринимается и освещается эта история по всем мире и внутри России.
Все эти спикеры ведь искренне верят, что с ними поступают несправедливо, и что весь мир только и ждет возможности избавиться от российских спортсменов», – сказала Вагнер.
«Это очень непростая ситуация, у нее много разных аспектов. И мы хотим подчеркнуть, что мы не говорим про отдельных конкретных спортсменов, а говорим о системе, которая нарушает саму этическую систему нашего спорта и его дух.
Но самое страшное, что она использует и этих конкретных спортсменов – забирая их здоровье в обмен на краткосрочный успех», – отметила Эшли Вагнер.
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Ну в одном он, конечно, прав. Тарасовы, Вяльбы и иже с ними действительно не понимают что несут. Все враги, все против нас. Ага, ну ну. Понятно, что надо что-то делать, но начать надо с себя. Всем. С себя.
Вы поддерживаете Путина и его политику?
Да, он наш лидер.
Вас устраивает ваша зарплата, ваш уровень жизни?
Ну как она может устраивать? Цены растут, ЖКХ растет а зарплата нет, не хватает, экономим на продуктах.
Кто виноват в этом и как с этим бороться?
Пауза, молчание.
Риппон ещё ладно...
А вот Вагнер - вечная обиженка, всем нашим девочкам не может простить, что золотые медали брали они, а не она.