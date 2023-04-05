«Динамо» извинилось за слова Смолова и Бувача: «С уважением относимся к СМИ. Футбол – это колоссальные эмоции, мы все разочарованы»

«Динамо» извинилось за слова Федора Смолова и Желько Бувача

В 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» уступило тольяттинскому «Акрону» в послематчевой серии (0:0, 1:4 по пенальти) и выбыло из турнира. После матча назвал журналиста «клоуном» из-за того, что тот напомнил форварду об обещании выиграть Кубок России. Позже спортивный директор клуба на вопрос о будущем главного тренера ответил: «Такой же глупый вопрос, как ты».

«Хотел бы от имени « » принести извинения за неаккуратные слова, которые были произнесены нашими сотрудниками и игроками в смешанной зоне. Я думаю, вы все понимаете, что футбол – это колоссальные эмоции, мы все до единого испытали разочарование и очень переживаем из-за результата. Вы прекрасно знаете, что мы боролись за трофей, за выход в следующую стадию, но, к сожалению, нам это не удалось.

К большому сожалению, контролировать эмоции удается не всегда. Не удалось нам это и сегодня. Готов еще раз персонально принести извинения журналистам, чьи чувства, возможно, были затронуты. Я думаю, вы все прекрасно знаете, что наш клуб максимально открыт для медиа, вы видите это по нашей работе, по взаимодействию с каждым из вас.

Да, подобные случаи происходят, они нас не красят. Но я с полной уверенностью могу сказать, что каждый сотрудник, игрок и тренер «Динамо» с уважением относится к работе СМИ, журналистов, блогеров. Мы не хотели вас обидеть.

Надеюсь, вы примете эти извинения, а мы будем работать над тем, чтобы подобное не повторялось. Это огромный эмоциональный всплеск. Как говорится, прошу нас понять и простить. Это можно трактовать как заявление от клуба», – сказал руководитель медиа клуба .

«Тебе, что ли, обещал, клоун?». Смолов вспылил, когда напомнили про обещание выиграть Кубок России