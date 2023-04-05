«Динамо» извинилось за слова Смолова и Бувача: «С уважением относимся к СМИ. Футбол – это колоссальные эмоции, мы все разочарованы»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Славиша Йоканович Дмитрий Симонов Желько Бувач Футбол

«Динамо» извинилось за слова Федора Смолова и Желько Бувача

В 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России «Динамо» уступило тольяттинскому «Акрону» в послематчевой серии (0:0, 1:4 по пенальти) и выбыло из турнира. После матча Федор Смолов назвал журналиста «клоуном» из-за того, что тот напомнил форварду об обещании выиграть Кубок России. Позже спортивный директор клуба Желько Бувач на вопрос о будущем главного тренера Славиши Йокановича ответил: «Такой же глупый вопрос, как ты».

«Хотел бы от имени «Динамо» принести извинения за неаккуратные слова, которые были произнесены нашими сотрудниками и игроками в смешанной зоне. Я думаю, вы все понимаете, что футбол – это колоссальные эмоции, мы все до единого испытали разочарование и очень переживаем из-за результата. Вы прекрасно знаете, что мы боролись за трофей, за выход в следующую стадию, но, к сожалению, нам это не удалось.

К большому сожалению, контролировать эмоции удается не всегда. Не удалось нам это и сегодня. Готов еще раз персонально принести извинения журналистам, чьи чувства, возможно, были затронуты. Я думаю, вы все прекрасно знаете, что наш клуб максимально открыт для медиа, вы видите это по нашей работе, по взаимодействию с каждым из вас.

Да, подобные случаи происходят, они нас не красят. Но я с полной уверенностью могу сказать, что каждый сотрудник, игрок и тренер «Динамо» с уважением относится к работе СМИ, журналистов, блогеров. Мы не хотели вас обидеть.

Надеюсь, вы примете эти извинения, а мы будем работать над тем, чтобы подобное не повторялось. Это огромный эмоциональный всплеск. Как говорится, прошу нас понять и простить. Это можно трактовать как заявление от клуба», – сказал руководитель медиа клуба Дмитрий Симонов.

«Тебе, что ли, обещал, клоун?». Смолов вспылил, когда напомнили про обещание выиграть Кубок России

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16 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Ну уж нет, ребятки. Пусть Смолов и Бувач сами за собой подтирают и извиняются. А то интервью Медведевой на улыбках мы раздавать мастаки, а как за игру ответить - так это надо быдлячить. И плевать, какой был там вопрос или провокация. Оба отличившихся в медиа-мире не первое десятилетие.
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Max Bochkov
А сами они извиниться не хотят? Вот сами лично ответить за своё скотство? А клуб пусть их штрафует, а не извиняется за них...
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Кеша
Можно снисходительнее отнестись к игрокам из любой команды за подобное . Не у всех , конечно, такое вырывается . Можно понять обоих . По сути, такое позорное поражение сильнейший удар по самолюбию любого мастера . Эмоциональный и психологический кризис в Динамо очевиден . Состав не худший в лиге и такой результат - это позор .
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a2wai
Ответ maxoc
Клоуны это Смолов и этот Желько. Стыдобища так общаться с теми кто следит за вашими играми и результатами. Пупы земли
Стыдобища это когда хайпожор из телеграма кидает в спину Смолову фразу и получает ожидаемый ответ, а потом идет его постить в свою телегу ради хайпа.
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Николай Иванов
Понять и простить. Александр Родионович Бородач в Динамо устроился😆
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george1991
Нужно уметь проигрывать достойно. Молодцы, что извинились. Я сколько случаев помню у других клубов, но никто не признавал свои ошибки. А тут оперативно сработали.

Ждем следующий сезон. Желательно с новым тренером и усилением состава. Ну и хотелось бы, чтобы в следующем сезоне трофеи давали пропуск в международные турниры, а не как сейчас..
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maxoc
Клоуны это Смолов и этот Желько. Стыдобища так общаться с теми кто следит за вашими играми и результатами. Пупы земли
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dmsstar
Прекрасно продемонстрировали степень уважения. Нормальный руководитель медиа принёс бы извинения и только. Дальше бы просто промолчал.
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ТвояМамка
Динамо стабильно валит вторую часть сезона...
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ОЛЛС1911
Ответ Роман Нестеров
Молодцы, что извинились.
Кто извинился? Дмитрий Симонов? А за что конкретно он извинился? Дерзкие говоруны спрятались?
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Slava217
Это верное решение от Динамо
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Олег Сагайдачный
Дядя Фёдор из Простоквашено. Чего вы хотели. По большому счету Шариков.
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Иван VII
Пусть сами извиняются, какого хрена за них какой то чел из клуба извиняется?
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Shpak Vladimir
Чот как то просто
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Роман Нестеров
Молодцы, что извинились.
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Дмитрий9779
Динамо молодцы,что извинились.
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