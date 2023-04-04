Юран сменил Горлова на посту тренера «Пари НН»
«Пари НН» объявил о назначении Сергея Юрана новым главным тренером
«Опытный тренер, великий игрок, который поработал с Лобановским, Романцевым и такими известными зарубежными тренерами, как Свен-Йоран Эрикссон, Бобби Робсон, Артур Жорже.
Сергей Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня. «Пари НН» должен показывать футбол, достойный нашего города. Желаем Сергею и нам всем удачи!» – говорится в заявлении волжан.
Также «Пари НН» объявил об отставке прежнего главного тренера Артема Горлова.
35-летний специалист и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.
После 21 тура «Пари НН» занимает в таблице Мир РПЛ 13-е место.
Последним местом работы Юрана были «Химки», откуда он был уволен в августе прошлого года.
но в кабинке ТЦ
Возвращаясь на исходные, НН стоило и дальше работать с Кержаковым после относительно удачного сезона.
Вместо этого уже 3 тренера за сезон (Галактионов-Горлов-Юран) и неслабые шансы на вылет через стыки.
Покажи что Химки лоханулись по жёсткому 🌪️🏁😎