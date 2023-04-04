Юран сменил Горлова на посту тренера «Пари НН»

«Пари НН» объявил о назначении Сергея Юрана новым главным тренером

«Опытный тренер, великий игрок, который поработал с Лобановским, Романцевым и такими известными зарубежными тренерами, как Свен-Йоран Эрикссон, Бобби Робсон, Артур Жорже.

Сергей Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня. «Пари НН» должен показывать футбол, достойный нашего города. Желаем Сергею и нам всем удачи!» – говорится в заявлении волжан.

Также « » объявил об отставке прежнего главного тренера .

35-летний специалист и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

После 21 тура «Пари НН» занимает в таблице Мир 13-е место.

Последним местом работы Юрана были «Химки», откуда он был уволен в августе прошлого года.