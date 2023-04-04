Юран сменил Горлова на посту тренера «Пари НН»

Теги премьер-лига Россия Сергей Юран отставки Пари НН Артем Горлов Футбол

«Пари НН» объявил о назначении Сергея Юрана новым главным тренером

«Опытный тренер, великий игрок, который поработал с Лобановским, Романцевым и такими известными зарубежными тренерами, как Свен-Йоран Эрикссон, Бобби Робсон, Артур Жорже.

Сергей Юран имеет опыт успешного решения задач с командами разного уровня. «Пари НН» должен показывать футбол, достойный нашего города. Желаем Сергею и нам всем удачи!» – говорится в заявлении волжан.

Также «Пари НН» объявил об отставке прежнего главного тренера Артема Горлова.

35-летний специалист и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

После 21 тура «Пари НН» занимает в таблице Мир РПЛ 13-е место.

Последним местом работы Юрана были «Химки», откуда он был уволен в августе прошлого года.    

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98 комментариев

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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Как там дела с европейским арбитражным судом?
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Юран затащит!
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JBa
Ответ Killmeporch
Шпоры в пролёте я так понимаю
слишком жирно, даже Вася позавидовал
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JBa
Ответ Guillermo
Я думаю результаты будут. Юран до жути простой мужик, но заточен на победу. Этого у него не отнять.
заточен на победу — это безостановочно покрывать всех в раздевалке матюками?
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Усы Шлюбы
Может кто подскажет, как заблокировать всплывающую рекламу? Достали эти фрибеты и бесплатные ставки.
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Фантом
Он, что, от "Химок" спрятался, чтобы четвертый раз к себе не затащили?
+3
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Назар Игорь
Ответ Роман Князефф
Ну этого запомнят на всю жизнь ))
Это точно, фигура одиозная и специалист никакой.
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maxoc
Думаю сильно результат не изменится. Календарь не простой, по факту.
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Gustav Forsberg
Ответ Владислав Романов
Где-то плачет Мостовой 😁
как девушка в автомате..
но в кабинке ТЦ
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undermail@mail.ru
- А как же Мостовой? - А у него лицензии нет, а то бы он всем показал ))
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Роман Князефф
Ответ Назар Игорь
Едва футболисты успеют запомнить имя-отчество главного тренера, как уже надо знакомиться с новым.
Ну этого запомнят на всю жизнь ))
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undermail@mail.ru
Удачи Юрану. Заслужил результатами. Особенно после идиотской отставки с Химок.
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goshforever
Юран не вызывает как человек никакой симпатии. Но результаты во всяких клубах возле дна и в ФНЛ у него были. Сейчас, правда, момент неблагоприятный. Команда в кризисе, до конца сезона осталось 2 месяца.

Возвращаясь на исходные, НН стоило и дальше работать с Кержаковым после относительно удачного сезона.
Вместо этого уже 3 тренера за сезон (Галактионов-Горлов-Юран) и неслабые шансы на вылет через стыки.
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Айвенго
Круговорот Юрана в потешной лиге.
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Vladimir RA108
Ответ Kapitelman Abram
Работа с Романцевым - это скорее для резюме при устройстве на работу в Красное-Белое...Магазин, а не спартак...)))
так Спартак не один же, могут взять в костромской или нальчинский... ах да, это ж Вторая Лига)
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гилберт
Ответ RSI
В РПЛ скоро появится еще один сильный клуб, который потреплет нервы многим.
Спартак? Когда уже? Ждем и ждём.
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гилберт
Ответ Yeffs
Пари ЮраНН
Как ты мог???
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Артур Багдасарян
Ответ Antony Klestoff
Возможно, это отсылка на фразу Юрана. Зря человека минусуете
не разобрались ребята, ага)
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Циник Петербургский
Ответ BernardLama
а , че не Мостовой ?)
Променять блестящую карьеру в медиа-лиге на какую-то РПЛ?? ;)
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d.xoxlov
Ответ Tomas Torquemada77
через 2 тура встречайте Талалаева
В "Химках"? У него там и место на трибуне насиженное имеется.
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Денис Давыдов
Ответ Do Cent
Удачи Барсику! Жаль что этот клуб входит в газовую систему. Юрану удачи,НН нет.
Ты год бухаешь чтоли? Ни в какую газовую систему НН не входит, там буки рулят давно
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Carlos
Юран давай брат 🔥💪
Покажи что Химки лоханулись по жёсткому 🌪️🏁😎
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NoWar
Шило на мыло
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RWMen
Удачи Юрану, жаль на этом фоне Гогниева убрали, было интересно параллельно понаблюдать за ними.
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Игорь Новиков
Удачи Барсику. В РПЛ станет веселее.
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