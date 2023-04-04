Месси и «ПСЖ» не могут договориться о контракте. Уверенность «Барсы» в возвращении Лео растет

Лионель Месси близок к уходу из «ПСЖ» – уверенность «Барселоны» в его возвращении растет

По данным L’Équipe, и « » близки к прекращению сотрудничества.

Изначально все указывало на то, что договоренность о новом контракте может быть достигнута. Во время ЧМ-2022 Хорхе Месси, отец Лео, и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи решили, что форвард останется в клубе еще как минимум на год. Однако спустя пять месяцев все указывает на то, что у Месси в «ПСЖ» нет будущего.

Стороны не смогли договориться об условиях нового контракта аргентинца. Переговоры еще идут, но все указывает на то, что шансы на подписание нового соглашения падают.

В «Барселоне» растет уверенность относительно того, что Месси вернется. Если возвращение не состоится в связи с непростым финансовым положением «Барсы», то Лионель может остаться в «ПСЖ», так как он хочет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это исключает переход в клуб из Саудовской Аравии или в «Интер Майами».

Аргентинец перешел в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента. В этом сезоне у него 18 голов и 17 результативных передач в 33 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.