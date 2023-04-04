Месси и «ПСЖ» не могут договориться о контракте. Уверенность «Барсы» в возвращении Лео растет
Лионель Месси близок к уходу из «ПСЖ» – уверенность «Барселоны» в его возвращении растет
По данным L’Équipe, Лионель Месси и «ПСЖ» близки к прекращению сотрудничества.
Изначально все указывало на то, что договоренность о новом контракте может быть достигнута. Во время ЧМ-2022 Хорхе Месси, отец Лео, и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи решили, что форвард останется в клубе еще как минимум на год. Однако спустя пять месяцев все указывает на то, что у Месси в «ПСЖ» нет будущего.
Стороны не смогли договориться об условиях нового контракта аргентинца. Переговоры еще идут, но все указывает на то, что шансы на подписание нового соглашения падают.
В «Барселоне» растет уверенность относительно того, что Месси вернется. Если возвращение не состоится в связи с непростым финансовым положением «Барсы», то Лионель может остаться в «ПСЖ», так как он хочет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это исключает переход в клуб из Саудовской Аравии или в «Интер Майами».
Аргентинец перешел в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента. В этом сезоне у него 18 голов и 17 результативных передач в 33 матчах за клуб во всех турнирах.
Полную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.
И нет, Витиньи, Руисы, Солеры и это легковесы донные.
Один Гави мобильнее их и лучше в движе.
Месси лучший игрок в истории, поэтому для любой команды готовой его обслуживать он станет гарантом высших побед. Как для Аргентины в Катаре например. Это очевидно.
У Пеле в 58 - м один из величайших перфомансов в истори. ЧМ, а у Месси первый гол в п. о. ЧМ в 35 лет на 5 турнире в ворота Австралии ( х. з. кто это вообще, что- то из Океании). Потом куча левых пенок и гол с добивания в добавочное время в финале, который по правилам должен был быть отменен. Ну просто величайшии:)
2. домашнее судейство в Южной Корее
3. эвребе и Челси
4. реал и ЛЧ
если для тебя это не доказательства того, что на судей влияют извне и если ты не видел как на прошлом ЧМ в пользу Аргентины ставили сомнительные пенальти, то извините
Роналду им не станет никогда, арманда. Никогда, запомни это. Никогда.
Холланд встал наконечником уж больно уникальной Которая 5-6 лет больше всех моментов генерит в мире и которая без него положила в прошлой АПЛ 99 голов. Без центрнапа сотку воткнула. А теперь вся эта машина Пепа играет на его статку.
Это в разы легче по умолчанию условия для набивания цифр, чем в разобранном ПСЖ, где всё надо делать самому на мастерстве, а не структуре готовой.