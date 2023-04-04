Месси и «ПСЖ» не могут договориться о контракте. Уверенность «Барсы» в возвращении Лео растет

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Лионель Месси близок к уходу из «ПСЖ» – уверенность «Барселоны» в его возвращении растет

По данным L’Équipe, Лионель Месси и «ПСЖ» близки к прекращению сотрудничества.

Изначально все указывало на то, что договоренность о новом контракте может быть достигнута. Во время ЧМ-2022 Хорхе Месси, отец Лео, и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи решили, что форвард останется в клубе еще как минимум на год. Однако спустя пять месяцев все указывает на то, что у Месси в «ПСЖ» нет будущего.

Стороны не смогли договориться об условиях нового контракта аргентинца. Переговоры еще идут, но все указывает на то, что шансы на подписание нового соглашения падают.

В «Барселоне» растет уверенность относительно того, что Месси вернется. Если возвращение не состоится в связи с непростым финансовым положением «Барсы», то Лионель может остаться в «ПСЖ», так как он хочет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это исключает переход в клуб из Саудовской Аравии или в «Интер Майами».

Аргентинец перешел в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента. В этом сезоне у него 18 голов и 17 результативных передач в 33 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.

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168 комментариев

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Greatest Of All Time
Ответ Niko [Ars]
какие блин доказательства я тебе должен привести? я, что, был там внутри на всяких собраниях, встречах, я имею доступ к перепискам организаторов и судей и тд? если ты не понимаешь, что давление на судей и работа с ними это часть спорта, то ты ошибаешься. если для тебя такие знаменитые случаи, как : 1. арсенал засудили на Олд Траффорд в матче, который мог стать 50м в беспроигрышной серии 2. домашнее судейство в Южной Корее 3. эвребе и Челси 4. реал и ЛЧ если для тебя это не доказательства того, что на судей влияют извне и если ты не видел как на прошлом ЧМ в пользу Аргентины ставили сомнительные пенальти, то извините
Повторяю. Докажи каждый пенальти по трактовкам на пенальти.
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Рустам Атаев
Ответ NizhV
Третий раз напишешь?
один раз написал мой хороший. береги себя ок?
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Ruscello
Ответ Greatest Of All Time
Кто мне объяснит. Почему на Евро2020 рюналду стал лучшим бомбардиром???? Ведь он забил 5 голов из которых 3 с пенальти. А Шик тоже забил 5 голов но 0 голов с пенальти. УЕФА как всегда дарит награду днарю????
Насколько помню, они принимали в расчет время на гол, у КриРо было меньше матчей, так как Португалия проиграла Бельгии в1/8, а Чехия сыграла в 1/4 c Данией. Кроме того, еще ассисты и голы в отборе вроде учитывали. И мне кажется, ваша информация не совсем, верна у Шика вроде был тоже один гол с пенальти. Лень проверять.
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Last Account
Ман сити должен купить его
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Universal1000
Ответ Falsegoalkeeper
У ПСЖ пешеходы только в атаке (Месси, Неймар, Мбаппе). Все остальные бегают как угорелые за них. ПСЖ по сути семеро обороняется. Хочешь для Барсы того же?
Так у Барсы как раз сейчас все бегающие. Не хватает мастера именно, бегать кому есть, Хави почистил состав от всех стырых и медленных почти. Но нужен изюм впереди вместо Ферранов, Фати и пр.

И нет, Витиньи, Руисы, Солеры и это легковесы донные.
Один Гави мобильнее их и лучше в движе.

Месси лучший игрок в истории, поэтому для любой команды готовой его обслуживать он станет гарантом высших побед. Как для Аргентины в Катаре например. Это очевидно.
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NizhV
Ответ Syndycate
Попросят всю команду сократить зп, ну и будут платить часть с продаж футболок и с доходов, Лапорта уже представил свой "гениальный" план)
Другого варианта нет
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buba 99
Ответ Greatest Of All Time
Он Чемпион Мира. А ты чемпион бом##й??? Самый результативный футболист в истории ЧМ Месси 21 результативных действий. Пеле 2 с 20 результативными действиями. Рюналду как всегда 556 игрок ЧМ. До такого уровня даже Кокорин никогда не опускался.
В группах со шлаком
У Пеле в 58 - м один из величайших перфомансов в истори. ЧМ, а у Месси первый гол в п. о. ЧМ в 35 лет на 5 турнире в ворота Австралии ( х. з. кто это вообще, что- то из Океании). Потом куча левых пенок и гол с добивания в добавочное время в финале, который по правилам должен был быть отменен. Ну просто величайшии:)
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NizhV
Ответ Хулио Тебенадо
Однозначно. У этой истории должен быть именно такой конец. Счастливый конец.
Ваш конец?
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NizhV
Ответ Рустам Атаев
берегите себя пожалуйста
Третий раз напишешь?
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Niko [Ars]
Ответ Greatest Of All Time
Если не докажешь по фактам каждый пенальти, которые ты считаешь что судьи подарили, то ты бал####л ок???? Только не спрячься а отвечай за слова. Докажи каждый пенальти, ждём.
какие блин доказательства я тебе должен привести? я, что, был там внутри на всяких собраниях, встречах, я имею доступ к перепискам организаторов и судей и тд? если ты не понимаешь, что давление на судей и работа с ними это часть спорта, то ты ошибаешься. если для тебя такие знаменитые случаи, как : 1. арсенал засудили на Олд Траффорд в матче, который мог стать 50м в беспроигрышной серии
2. домашнее судейство в Южной Корее
3. эвребе и Челси
4. реал и ЛЧ
если для тебя это не доказательства того, что на судей влияют извне и если ты не видел как на прошлом ЧМ в пользу Аргентины ставили сомнительные пенальти, то извините
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Falsegoalkeeper
Ответ Universal1000
Да не строит Хави никакую новую молодую команду. Столп пз 35-летний Бускетс. Атаки - 35 летний Леван. Хави как рациональный умный человек просто играет на результат в моменте. Денег для постройки новой именно команды топовой нету. Да и Барса не про долгострой, а про победы сразу. Надо ситуативно работать. Но то что удалось собрать на сегодня при этом прям аккурат под Месси. Бегущая, цепкая защита. Гави в центре работоспособный. Главный недостаток - мало класса в атаке. Кроме поляка одни середняки нерезультативные. Оттуда эти бесконечные 1-0. Месси превратит их в 2-0, 3-0, да и в ЛЧ ессесн проще будет. Изи крч. Вот в ПСЖ с безвольными пешеходами во всех линиях рилли делать нех.
У ПСЖ пешеходы только в атаке (Месси, Неймар, Мбаппе). Все остальные бегают как угорелые за них. ПСЖ по сути семеро обороняется. Хочешь для Барсы того же?
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NizhV
Ответ Bigbadaboom
Нормас, пару сезонов Барса потеряет точно.
На майках поднимут бабло
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Greatest Of All Time
Ответ Raul14
месибои такие обидчивые)) как же это мило))
Ты официально бал####л.
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Real_v_dushe
Пожелаю Парижу дать пинка под зад этому продукту пиара.
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Syndycate
Ответ ЦСКА1960
Чем они ему зарплату платить собираются? Или думают, что он за них бесплатно играть будет?
Попросят всю команду сократить зп, ну и будут платить часть с продаж футболок и с доходов, Лапорта уже представил свой "гениальный" план)
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Рустам Атаев
Ответ NizhV
Пжста. Зайдите в магазин типа пятёрки и посмотрите как стоят консервы
берегите себя пожалуйста
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Universal1000
Ответ Эрнандес Эрнандес
Обратите внимание как кулесы указывают его статистику без пенальти, когда сравнивают с Мбаппе и Холандом, намекая на то, что пенальти - не гол) Но забывают, что на ЧМ у Месси 90% голов с пенальти 😆
Месси чемпион мира.

Роналду им не станет никогда, арманда. Никогда, запомни это. Никогда.
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Рустам Атаев
Ответ NizhV
Пжста. Зайдите в магазин типа пятёрки и посмотрите как стоят консервы
береги себя братишка мой
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Ruslan super
Ответ rigobersong
Топ 3 игрока клубного сезона по результативным действиям. 1. Холанд 42 + 5. 47 голевых действий, 6 пенальти 2. Мбаппе 31 + 8. 39 голевых действий 3 пенальти 3. Месси 18 + 17, 35 голевых действий, 0 пенальти Это для всех неадекватов кто говорит, что Месси плохо играет:) Я уж за скобки взял, что он Чемпионат Мира выиграл, и стал там лучшим игроком. Итого что нам показывает Месси в 35 лет, да то что это до сих пор лучший игрок мира:)) Всем хейтерам остается только😭😭😭 Месси величайший игрок в истории!:)
+++
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Bigbadaboom
Ответ San9
Пускай уходит, в этом ПСЖ делать нечего. С Барсой и то будет больше шансов в ЛЧ. Объективно, кроме денег от этого перехода он больше ничего не получил.
А ЧМ не в счёт? Такой спектакль поставили арабы.
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Raul14
Ответ Greatest Of All Time
Понятно стобой ба####л.
месибои такие обидчивые)) как же это мило))
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Universal1000
Ответ Алексей Тарасюк
Учити разницу чемпионатов. В Англии ведь намного сложнее Холланду добиться этого результата. Закинь ПСЖ в Чемпионат Англии. Ну где-то с Ливерпулем и Челси за 10-е место боролися бы. Ну или за попадание в зону ЛЧ. Ведь если условный Роналду в АльНасре накидает 50 голов и 100 передач - руководство Реала это никак не впечатлит.
Касательно конкретно Холанды увы не верно. Куда важнее фактор команды.
Холланд встал наконечником уж больно уникальной Которая 5-6 лет больше всех моментов генерит в мире и которая без него положила в прошлой АПЛ 99 голов. Без центрнапа сотку воткнула. А теперь вся эта машина Пепа играет на его статку.
Это в разы легче по умолчанию условия для набивания цифр, чем в разобранном ПСЖ, где всё надо делать самому на мастерстве, а не структуре готовой.
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Greatest Of All Time
Ответ Raul14
месибои слепые, я тебя понимаю. Все будет хорошо))
Понятно стобой ба####л.
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NizhV
Ответ Рустам Атаев
да???)))))аааааа ха. спасибо за сказку)))))))))
Пжста. Зайдите в магазин типа пятёрки и посмотрите как стоят консервы
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Flavius
Ответ Greatest Of All Time
Вот это и надо, хотим сравнить. Так же опозорится на весь мир как рюналду. Или всетаки выиграет хоть что-то.
Это будет последним гвоздём в крышку гроба распиареного величия португальца ))
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