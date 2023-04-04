Масса изучит обжалование титула Хэмилтона в 2008-м: «Я завоевал бы чемпионство – результаты Гран-при Сингапура должны были отменить»

Фелипе Масса считает, что должен был стать чемпионом «Формулы-1» в 2008 году

Тогда свой первый титул завоевал Льюис Хэмилтон, выступавший за « ». Британец опередил пилота «Феррари» на один балл.

В недавнем интервью бывший руководитель «Ф-1» Берни Экклстоун признался, что не стал ничего предпринимать по поводу скандального Гран-при Сингапура, когда одержал победу после намеренной аварии своего тогдашнего напарника по « » Нельсона Пике-младшего. Хэмилтон финишировал третьим и заработал шесть очков, Масса стал 13-м. Заговор вокруг аварии Нельсиньо вскрылся в 2009 году.

«Нам хватало информации, чтобы подробнее изучить проблему. Но, пожалуй, это привело бы к отмене результатов гонки в Сингапуре, она не пошла бы в зачет. И чемпионом мира стал бы Фелипе Масса, а не », – сообщил Экклстоун.

Масса прокомментировал ситуацию и возможное обжалование итогов сезона.

«Есть правило, что судьба титула решена, когда гонщик получает трофей, даже если доказано воровство. Юристы « » говорили мне о таком правиле. Мы пошли к другим юристам, и те сказали, что ничего нельзя поделать. И логично, что я в это поверил.

Но спустя 15 лет [бывший] владелец серии говорит, что он и президент ФИА знали об этом в 2008-м и ничего не сделали, чтобы не запятнать имя «Ф-1». Это очень печально – понимать, что результат гонки должны были отменить и я завоевал бы титул. В конечном счете именно я больше всех проиграл из-за этого. Так что надо все это понять.

Существуют правила, и в каких-то странах нельзя вернуться на 15 лет назад, чтобы разрешить ситуацию. Но я намерен изучить ситуацию, изучить законы, правила. Надо получить представление о том, что можно сделать», – сказал экс-пилот «Ф-1».

Бразилец подчеркнул, что рассматривает такой вариант не в надежде получить компенсацию:

«Я бы никогда не пошел на такое, думая о финансовых вопросах. Меня волнует справедливость. Если тебя наказывают за то, что не является твоей виной, если происходит ограбление, гонку крадут, справедливость должна быть восстановлена.

На самом деле правильным решением является отмена гонки. Это единственное, что в таких случаях может быть честным.

Мы уже видели, как происходят различные ситуации в спорте. К примеру, доказали, что Лэнс Армстронг принимал допинг, его лишили всех титулов. В чем разница?»

У Массы мало шансов отменить итоги Гран-при Сингапура-2008. Запрос на пересмотр гонки возможен в течение 14 дней после нее. Кроме этого, гонщики соглашаются с тем, что высшей инстанцией является Международный апелляционный суд ФИА, поэтому Фелипе не может обратиться в другие суды.

Юридическая структура ФИА стала одной из причин, почему «Мерседес» не стал обжаловать итоги сезона-2021, когда Хэмилтон проиграл титул после ошибки гоночного директора Майкла Маси на Гран-при Абу-Даби.

Берни Экклстоун: «Массу лишили заслуженного титула в 2008-м – у Хэмилтона было все везение на свете. Михаэль Шумахер – единоличный рекордсмен для меня»

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