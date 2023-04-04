Масса изучит обжалование титула Хэмилтона в 2008-м: «Я завоевал бы чемпионство – результаты Гран-при Сингапура должны были отменить»

Теги Берни Экклстоун ФИА Феррари Фелипе Масса Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Гран-при Сингапура Нельсон Пике-младший Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес регламент Рено Майкл Маси Авто

Фелипе Масса считает, что должен был стать чемпионом «Формулы-1» в 2008 году

Тогда свой первый титул завоевал Льюис Хэмилтон, выступавший за «Макларен». Британец опередил пилота «Феррари» на один балл.

В недавнем интервью бывший руководитель «Ф-1» Берни Экклстоун признался, что не стал ничего предпринимать по поводу скандального Гран-при Сингапура, когда Фернандо Алонсо одержал победу после намеренной аварии своего тогдашнего напарника по «Рено» Нельсона Пике-младшего. Хэмилтон финишировал третьим и заработал шесть очков, Масса стал 13-м. Заговор вокруг аварии Нельсиньо вскрылся в 2009 году.

«Нам хватало информации, чтобы подробнее изучить проблему. Но, пожалуй, это привело бы к отмене результатов гонки в Сингапуре, она не пошла бы в зачет. И чемпионом мира стал бы Фелипе Масса, а не Льюис Хэмилтон», – сообщил Экклстоун.

Масса прокомментировал ситуацию и возможное обжалование итогов сезона.

«Есть правило, что судьба титула решена, когда гонщик получает трофей, даже если доказано воровство. Юристы «Феррари» говорили мне о таком правиле. Мы пошли к другим юристам, и те сказали, что ничего нельзя поделать. И логично, что я в это поверил.

Но спустя 15 лет [бывший] владелец серии говорит, что он и президент ФИА знали об этом в 2008-м и ничего не сделали, чтобы не запятнать имя «Ф-1». Это очень печально – понимать, что результат гонки должны были отменить и я завоевал бы титул. В конечном счете именно я больше всех проиграл из-за этого. Так что надо все это понять.

Существуют правила, и в каких-то странах нельзя вернуться на 15 лет назад, чтобы разрешить ситуацию. Но я намерен изучить ситуацию, изучить законы, правила. Надо получить представление о том, что можно сделать», – сказал экс-пилот «Ф-1».

Бразилец подчеркнул, что рассматривает такой вариант не в надежде получить компенсацию:

«Я бы никогда не пошел на такое, думая о финансовых вопросах. Меня волнует справедливость. Если тебя наказывают за то, что не является твоей виной, если происходит ограбление, гонку крадут, справедливость должна быть восстановлена.

На самом деле правильным решением является отмена гонки. Это единственное, что в таких случаях может быть честным.

Мы уже видели, как происходят различные ситуации в спорте. К примеру, доказали, что Лэнс Армстронг принимал допинг, его лишили всех титулов. В чем разница?»

У Массы мало шансов отменить итоги Гран-при Сингапура-2008. Запрос на пересмотр гонки возможен в течение 14 дней после нее. Кроме этого, гонщики соглашаются с тем, что высшей инстанцией является Международный апелляционный суд ФИА, поэтому Фелипе не может обратиться в другие суды.

Юридическая структура ФИА стала одной из причин, почему «Мерседес» не стал обжаловать итоги сезона-2021, когда Хэмилтон проиграл титул после ошибки гоночного директора Майкла Маси на Гран-при Абу-Даби.

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20 комментариев

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d_kdc
Конечно бред это, нельзя спустя 15 лет переписывать историю, но учитывая нытье мерседесовых и безосновательный хейт Масси, было бы ржачно, если у Хемилтона забрали его единственный несамовозный титул.

После этого его следовало бы называть Сэр Самовоз.
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Luca di Montezemolo
Ответ hypnotoad94
Ну, не Макларен же это подстроил, а результаты надо было отменять ещё тогда, раз такое дело, сейчас это так, разговоры за барной стойкой. Иронично, что треш, который в Рено устроили для Алонсо, помог принести титул Хэму) Но кроме Бриаторе, который получил пожизненный бан, никого толком и не наказали. А молчи Пике и дальше - могли бы все отскочить
С чего отменять ? Вон в том же примере про Армстронга не отменили никакие результаты гонок, а наказали читерюгу, вот и здесь следовало отобрать победу у Алонсо и передвинуть всех на одно место, вот в баре читерили с двойным баком когда там Баттон ездил не помню год ,, может отменить результаты чемпионата тогда, они ведь влияли на результаты каждой гонки, тут не могут отменить один круг хотя читерил и Ред Булл и фиабулл.
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grag68
Ответ ivica_sprut
у наших допингистов же забирают медали 2014 года, тут аналогично. за Массу обидно
Пусть Алик ему свой подарит)))
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irs118return
я же кричу , не одного по настоящему заслуженного титула)
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irs118return
Ответ Jan Vorontsov
Получается, липовый (кабинетный)?
и липовый и кабинетый, одновременно)
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sintenced
Спустя 15 лет - нормальный такой пересмотр.
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ivica_sprut
у наших допингистов же забирают медали 2014 года, тут аналогично. за Массу обидно
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po-spravedlivosti
Берни, конечно, хорошо прогрел тему. Не думаю, что почти вековой Экклстоун врёт. Чемпиона вряд ли поменяют, но осадок останется.
Желаю Массе не потерять голову в этой истории
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grag68
Как то странно, химичили Рено а страдать должен мак и Хэм. Это точно о справедливости?
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hypnotoad94
Ну, не Макларен же это подстроил, а результаты надо было отменять ещё тогда, раз такое дело, сейчас это так, разговоры за барной стойкой. Иронично, что треш, который в Рено устроили для Алонсо, помог принести титул Хэму) Но кроме Бриаторе, который получил пожизненный бан, никого толком и не наказали. А молчи Пике и дальше - могли бы все отскочить
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ЭЮЯ
Ответ Jan Vorontsov
Получается, липовый (кабинетный)?
Если Массе вручат? Да
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ЭЮЯ
Ну тогда Льюис изучит обжалование результатов Бельгии-08
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Luca di Montezemolo
Как с головой в порядке у массы ? Чел принимал допинг, его поймали и лишили титулов, а вот некоторых поймали но ничего не лишили кстати, победы надо было лишить Алонсо но это лишь добавило бы Хэму 2 очка, а вообще может спа пересмотреть и особенно Фудзи, где кто то наездил на дисквал за вынос соперника по чемпионату, почему никто даже и слова не сказал об этом, хотя вынос покруче чем у мш в хэресе.
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edart84
Ответ Артём Околович
А пересмотр результатов Полтавской битвы Масса не желает?
Эту ситуацию надо обсуждать, чтобы впредь никому не повадно было устраивать подставы с участием дочерних и аффилированных команд.
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Scorpio
мафия че с них взять
позороще помойное
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edart84
Масса прав, данная ситуация похожа на ситуацию с подкупом арбитра, раскрытой годы спустя. Как минимум компенсация должна быть.
+1
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Groove
А удобно они придумали что все решает фиа, и в Лозанну или другой независимый суд не обратишься будь ты хоть сто раз прав. маФИА как обычно.
+6
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Артём Околович
А пересмотр результатов Полтавской битвы Масса не желает?
+4
-6
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Kenshin
))) Дайте ему титул, Сэру Льюису Хэмильтону хватит шесть)))) И все были бы довольны.) Многовато ему семь...
+12
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Jan Vorontsov
Получается, липовый (кабинетный)?
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