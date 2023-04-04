«ПСЖ» готов отказаться от Месси – их трио с Мбаппе и Неймаром не хотят сохранять. В клубе думают, что Лео не выкладывается в матчах за парижан

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» готов отказаться от Лео Месси – клубу не нужно их трио с Килианом Мбаппе и Неймаром

«ПСЖ» больше не хочет видеть в команде трио Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара. По данным RMC Sport, один из них покинет Париж летом. Скорее всего, уйдет Месси.

В конце 2022 года спортивное руководство «ПСЖ» и Месси достигли принципиальной договоренности о продлении контракта. Зарплата Лео по новому соглашению должна была остаться примерно такой же, как сейчас. Однако тогда стороны не подписали документы. Когда Месси вернулся в Париж после празднования победы на ЧМ-2022, документы все еще не были подписаны, а отношения между клубом и игроком стали портиться. Возникшее напряжение было связано со спадом в игре Месси по сравнению с ЧМ-2022, а также с попытками его окружения улучшить условия контракта.

В «ПСЖ» задаются вопросом о том, выкладывается ли Месси в матчах за команду. Кроме того, в клубе понимают, что уход Лео позволит существенно снизить зарплатную ведомость.

Если катарские руководители «ПСЖ» не повлияют на ситуацию, сделав продление контракта с Месси приоритетом, он уйдет. Как отмечается, даже если катарские боссы клуба сделают это, не факт, что Лео примет предложение парижан.

Продление контракта с «ПСЖ» уже не является приоритетом для Месси. В частности, на ситуацию повлияли свист болельщиков парижан в адрес Лео, а также желание «Барселоны» воссоединиться с форвардом. Отмечается, что «Барса» уже не скрывает желание подписать Лео, несмотря на существующие финансовые сложности.

В этом сезоне у Месси 18 голов и 17 результативных передач в 33 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.

Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)

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30 комментариев

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VERBLYUD
Ответ Макс Кидалов
Любой адекватный человек это понимает, хотя найдутся щас глупые школьники, которые мне снова буду говорить про это голевые передачи и голы всяким аутсайдерам и про что Месси не обязан тащить, и вообще где мбаппе и Неймар? Но мбаппе с неймаром в финал лч выходили и до полуфиналов доходили. А с Месси 2 вылета из лч причём таких вылета где без шансов. Это просто факты, ничего личного.
Позорный комментарий. Вам должно быть стыдно за этот бред. В финал ЛЧ он вышли в коронавирусный год с сеткой Боруссия-Аталанта-Лейпциг, а в 1/8 Вылетают от Реалов и Баварии. С такой сеткой нынешний Париж тоже дошел бы до финала.
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Макс Кидалов
Ответ Денис Олегович
Это с Реалом то без шансов было?)) Ну-ну. Если бы не спорный гол Бенза после обводок Доннарумы, все бы говорили, что без шансов отлетел как раз Реал)
Без шансов, потому что после 1 гола псж задрожал и не атаковал больше, только Реал атаковал и шёл вперёд и даже после 3 гола, псж ни одного момента создать не смог, они просто сдались и уже смирились. Это как можно назвать ещё? Другое дело если бы псж после 3 гола, пошли бы вперёд на штурм и не выпускали бы Реал из своей половины поля чтобы забить гол, то это бы другое дело было
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Vinnipukh Vinni
Ответ Lionel Andres Messi 10
Окажись в ПСЖ любой сильный тренер, которого заботит результат, он первым делом избавится от этой тройки (необязательно ото всех сразу), но окажись в ПСЖ любой другой тренер уровня пониже и без принципов, он так и будет плясать вокруг MSN и вылетать в 1/8 ЛЧ.
Зачем тренеру избавляться от тройки? Неймар и так по полсезона не играет ) В прошлом сезоне он пропустил первый матч с Мадридом (вышел на замену в конце), в этом сезоне второй матч с Баварией.
Но в любом случае вылетают они не из-за тройки Месси-Неймар-Мбаппе.
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Предан Мадриду!!!
они теперь об этом догадались?
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Born is the King
Ответ Имя Фамилия
Его бы и раньше выпнули, был бы покупатель.
Учитывая, что его даже Барселонка выкинула с его пиаром, то ПСЖ нужно было его перевести в дубль, чтобы сам ушел в млс
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Lionel Andres Messi 10
Окажись в ПСЖ любой сильный тренер, которого заботит результат, он первым делом избавится от этой тройки (необязательно ото всех сразу), но окажись в ПСЖ любой другой тренер уровня пониже и без принципов, он так и будет плясать вокруг MSN и вылетать в 1/8 ЛЧ.
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Денис Олегович
Ответ Макс Кидалов
Любой адекватный человек это понимает, хотя найдутся щас глупые школьники, которые мне снова буду говорить про это голевые передачи и голы всяким аутсайдерам и про что Месси не обязан тащить, и вообще где мбаппе и Неймар? Но мбаппе с неймаром в финал лч выходили и до полуфиналов доходили. А с Месси 2 вылета из лч причём таких вылета где без шансов. Это просто факты, ничего личного.
Это с Реалом то без шансов было?))
Ну-ну. Если бы не спорный гол Бенза после обводок Доннарумы, все бы говорили, что без шансов отлетел как раз Реал)
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Имя Фамилия
Ответ Born is the King
Догадались через 2 года пешеходства. Шейху надо разгонять такой сброд
Его бы и раньше выпнули, был бы покупатель.
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yrok77
Ответ Прессинг Рангника
ПСЖ реально думает, что то кто то едет к ним играть не из за денег а выкладываться на полную. Пора спуститься на землю уже
это же не Китай и не арабы, топ 5 лига в Европе. Постоянное участие в ЛЧ
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Osodj Djhshs
Ответ Александр Мартынов
Просто ручных судей с ЧМ нет, вот и не получается у лучшего игрока в мире ничего
Все по факту
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Имя Фамилия
Ответ B_Boris
Тот же Тухель никто получается? Хмм. Из игроков с тех пор кто ещё был кроме Мбаппе и Неймара после ухода которых они уже не могут в финал, полуфинал ЛЧ выйти? Хмм. Какой у них без Месси счёт был с Баварией? Хмм.
Трёшку на альянц арене они отгружали, без меси, и без тухеля, и даже без Тиаго Силвы.
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B_Boris
Ответ Александр Мартынов
Просто ручных судей с ЧМ нет, вот и не получается у лучшего игрока в мире ничего
Кто ручной судья? Интересно, перечисли их и доказательства обязательно, а то пустой хейт Месси получается.
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Илья Белкин
Мессибои уже зовут его в "родной дом"😁
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Сергей Сергеев
А что они хотели от него в почти 36 лет, простите?
Чтобы он 92 клал за календарный год?
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Имя Фамилия
Алчный пешеход меси только мешает шикарной связке Неймара и Мбаппе.
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Donald J. Trump
Думают.. эхэхэ. Думают они.охохоххо….
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cektor
смешно , через год мбуппе променяет их на реал и псж останется с носом
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cektor
а от Гальтье не хотят отказаться?))
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Dead88 Poets
пешком ходить это не мешки ворочать
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B_Boris
Ответ Макс Кидалов
Любой адекватный человек это понимает, хотя найдутся щас глупые школьники, которые мне снова буду говорить про это голевые передачи и голы всяким аутсайдерам и про что Месси не обязан тащить, и вообще где мбаппе и Неймар? Но мбаппе с неймаром в финал лч выходили и до полуфиналов доходили. А с Месси 2 вылета из лч причём таких вылета где без шансов. Это просто факты, ничего личного.
Тот же Тухель никто получается? Хмм. Из игроков с тех пор кто ещё был кроме Мбаппе и Неймара после ухода которых они уже не могут в финал, полуфинал ЛЧ выйти? Хмм. Какой у них без Месси счёт был с Баварией? Хмм.
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Яна Рябова
Ответ Прессинг Рангника
ПСЖ реально думает, что то кто то едет к ним играть не из за денег а выкладываться на полную. Пора спуститься на землю уже
Не фанат псж, но так думать это полный бред.
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Вадим Симонов
Очередная утка,спортру не устал перепечатывать каждую жёлтую газетенку,дальше ,ждём что Месси согласовывает 2-х летний контракт,потом отец Месси вылетел в Париж,Месси обедает с Лапортой или что-то в этом духе.
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Александр Мартынов
Просто ручных судей с ЧМ нет, вот и не получается у лучшего игрока в мире ничего
+8
-9
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Tun
Сейчас набегут фанбои, но неизвестно какого из дедов, каждый раз непредсказуемо, впору ставки открывать
+3
-4
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Born is the King
Догадались через 2 года пешеходства. Шейху надо разгонять такой сброд
+21
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