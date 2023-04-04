«ПСЖ» готов отказаться от Месси – их трио с Мбаппе и Неймаром не хотят сохранять. В клубе думают, что Лео не выкладывается в матчах за парижан
«ПСЖ» готов отказаться от Лео Месси – клубу не нужно их трио с Килианом Мбаппе и Неймаром
«ПСЖ» больше не хочет видеть в команде трио Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара. По данным RMC Sport, один из них покинет Париж летом. Скорее всего, уйдет Месси.
В конце 2022 года спортивное руководство «ПСЖ» и Месси достигли принципиальной договоренности о продлении контракта. Зарплата Лео по новому соглашению должна была остаться примерно такой же, как сейчас. Однако тогда стороны не подписали документы. Когда Месси вернулся в Париж после празднования победы на ЧМ-2022, документы все еще не были подписаны, а отношения между клубом и игроком стали портиться. Возникшее напряжение было связано со спадом в игре Месси по сравнению с ЧМ-2022, а также с попытками его окружения улучшить условия контракта.
В «ПСЖ» задаются вопросом о том, выкладывается ли Месси в матчах за команду. Кроме того, в клубе понимают, что уход Лео позволит существенно снизить зарплатную ведомость.
Если катарские руководители «ПСЖ» не повлияют на ситуацию, сделав продление контракта с Месси приоритетом, он уйдет. Как отмечается, даже если катарские боссы клуба сделают это, не факт, что Лео примет предложение парижан.
Продление контракта с «ПСЖ» уже не является приоритетом для Месси. В частности, на ситуацию повлияли свист болельщиков парижан в адрес Лео, а также желание «Барселоны» воссоединиться с форвардом. Отмечается, что «Барса» уже не скрывает желание подписать Лео, несмотря на существующие финансовые сложности.
В этом сезоне у Месси 18 голов и 17 результативных передач в 33 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Полную статистику 35-летнего футболиста можно найти здесь.
Месси все ближе к «Барсе». Тут все инсайды (например, Лео хочет зп как у Мбаппе)
Но в любом случае вылетают они не из-за тройки Месси-Неймар-Мбаппе.
Ну-ну. Если бы не спорный гол Бенза после обводок Доннарумы, все бы говорили, что без шансов отлетел как раз Реал)
Чтобы он 92 клал за календарный год?