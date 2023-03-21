«Реал» критикует судей после класико, СКА снова обыграл «Торпедо», активы Ротенберга на Украине арестованы, младенца без Fan ID пропустили на стадион и другие новости утра

1. «Торпедо» уступило СКА (0:4) в третьем матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина – счет в серии стал 3-0 в пользу команды Романа Ротенберга. Вратарь петербуржцев Николаев отразил 38 бросков, сыграв на ноль во 2-й раз в плей-офф.

«Адмирал» победил «Ак Барс» (1:0 ОТ) и сократил отставание в серии – 1-2. Голкипер «Адмирала» Серебряков сделал шатаут, отразив 48 бросков.

2. Класико закончилось, а скандал после него только начинается. «Реал» считает, что ВАР в Испании благосклонен к «Барсе», и чувствует, что в ЛЧ «Мадрид» судят иначе. Мадридцы недовольны поведением Гави во время матча – его считают неспортивным. В «Реале» так возмущены судейством, что выпустили видео с критикой судейства класико, где проехались и по арбитрам, по Гави. В «Барсе» тем временем удивлены словами Анчелотти о судействе в класико. В клубе его уважают, но считают, что он неправ.

Матч для «Барсы» был успешен и в спортивном плане, и в финансовом – «блауграна» побила рекорд по выручке за игру, заработав 8,2 млн евро благодаря приходу 95 745 зрителей. Часть из них вела себя некрасиво: фанаты «Барсы» пели «Где Флорентино?», а один назвал Винисиуса «обезьяной» и «сукиным сыном».

3. НХЛ. «Флорида» обыграла «Детройт» и зашла в зону плей-офф на Востоке, Бобровский отразил 20 бросков из 22. «Колорадо» разгромил «Чикаго», Георгиев 5-й раз в сезоне сыграл на ноль. Все результаты дня – здесь.

4. «ПСЖ» сомневается, что Месси стоит продлевать. Одна из причин – прохладные отношения Лео с фанатами. Впрочем, в Испании утверждают, что катарские боссы клуба хотят сохранить аргентинца.

5. Семья с младенцем без Fan ID была на матче «Урала» – сотрудник стадиона пропустил их, нарушив правила. Об этом не рассказали сразу, чтобы «не подставлять доброго человека».

6. НБА. 57 очков Рэндла не спасли «Нью-Йорк» от поражения в матче с «Миннесотой», «Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» на выезде и другие результаты.

7. Прокуратура Нидерландов требует 3,5 года тюрьмы для форварда «Урала» Влута – он попал в ДТП на скорости 203 км/ч, будучи нетрезвым. В результате погиб ребенок.

8. Трансферные новости. «ПСЖ» может купить Малкома летом, «Зенит» готов продать его за 30-35 млн евро. «Тоттенхэм» продаст Кейна только за 100 млн фунтов одним платежом и надеется, что эта сумма отпугнет «МЮ». «Ливерпуль» вряд ли купит Беллингема летом – позиции «Реала» и «Ман Сити» в переговорах сильнее. «Реал» может подписать форварда летом из-за неудачной игры Бензема в сезоне и в класико, в 2024-м клуб настроен купить Мбаппе или Холанда

9. Активы Главы ФХР Аркадия Ротенберга на Украине арестовали и национализировали. Сумма – 300 млн долларов.

10. Месси – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal, Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Осимхен – 4-й, Хвича – 6-й.

11. Кокорин забил 11-й гол за «Арис» и отдал 5-й ассист. Александр лидирует в списке бомбардиров плей-офф лиги Кипра.

12. Финляндия отказалась от проведения международного турнира по фехтованию из-за допуска россиян.

13. «Химки» могут уволить Гогниева. Инвестор Садыгов ведет переговоры с Рахимовым.

14. Малкому и Клаудиньо выдали российские паспорта. Гражданство РФ было предоставлено бразильским игрокам «Зенита» 24 февраля указом Владимира Путина.

Цитаты дня.

Карпин о Мостовом: «Обиженный маленький мальчик. Ну вот он такой. На 4-летнего ребенка мы ведь не обижаемся?»

Канчельскис о словах про договорняки России на ЧМ-2018: «Все прекрасно знают, что это правда, но боятся сказать»

Американский журналист Лиз о Загитовой в образе Монро: «Становится грустно каждый раз, когда выходит Алина. Это что-то вроде публичной порки или насмешек»

Хавбек «Оренбурга» Оганесян о Fan ID: «Пока нужно смириться. Что делать? Люди вышестоящие знают, что делают»

Миодраг Божович: «В Европе сплошная русофобия, в России все намного лучше. Они любят только себя и деньги»

Чимаев ответил Колби: «Этот петух много врет. Клянусь Богом, клянусь Кораном: я четырежды принимал бой с ним»

Третьяк о переносе МЧМ из России: «У нас ни одного украинца не тронули, все спокойно в стране, катки построили. Какая безопасность? Отговорки»

Гимнаст Нагорный о Fan ID: «Есть люди, которые замышляют нечто незаконное. Нужно урегулировать вопрос – демократия должна к чему-то привести»

Миодраг Божович: «За «Спартак» болеет вся Россия. «Зенит» в соцсетях может делать все что угодно»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас