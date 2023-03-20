«ПСЖ» сомневается, что Месси стоит продлевать. Одна из причин – его прохладные отношения с фанатами

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы болельщики Футбол

«ПСЖ» сомневается, что должен продлить контракт с Лионелем Месси.

Как пишет L’Équipe, в руководстве клуба уже не так уверены в необходимости подписания нового контракта с 35-летним нападающим. Одна из причин – прохладные отношения Месси с болельщиками, которые особенно ярко проявились вчера, во время игры между «ПСЖ» и «Ренном» (0:2).

Кроме того, «ПСЖ» задумывается о необходимости развивать спортивный проект клуба иначе.

Срок действия нынешнего контракта Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне у 35-летнего нападающего 18 голов и 17 результативных передач в 32 играх за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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69 комментариев

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ZamoRano
Ответ Экспертное мнение
Ну дык Месси сразу в 1/8 попадает на будущих обладателей ЛЧ. Не сомневаюсь, что Бавария доведет дело до конца. Выносил бы хомячков вроде Бругге в 1/8, что бы ты писал? Шейхи купили жребий. Взял бы ЛЧ? Шейхи купили чашку. Беспроигрышная тактика. На опережение спрошу, почему все-таки шейхи не купили ЛЧ? Или хотя бы не купили 1 очко для сборной Катара? Кубок мира дешевле? или как.
А кто виноват, что Месси вышел на Баварию? Может быть то обстоятельство, что великий Месси за два матча не смог справиться с Бенфикой?!
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VERBLYUD
Ответ Имя Фамилия
Мбаппе что с меси, что без него, будет забивать пачками. У меси без Мбаппе ассистов нет, в сборной по 10 матчей подряд без передач стабильно.
Конечно, у лучшего ассистента последних ЧМ и КА нет ассистов в сборной))))))
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yrok77
Ответ rej1sta
Только Месси?) Мбаппе против Баварии где был? А то странно получается, Килиан получает в разы больше, а кпд одинаковое.
новость про месси, причем тут мбаппе?
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AVKU
Ответ Artuom Batishev
Вы пропустили первую строчку: Месси второй год подряд проваливается в 1/8 ЛЧ. А дальше уже все правильно.
Ну он явно не один это делает. Другие звезды тоже не тащат.
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Человек1991
Ответ predMBAPPE
На его месте я бы вернулся в Барсу за 1евро и в следующем сезоне в ЛЧ молился, чтобы попасть на ПСЖ и унизить их на Парк де ТРАНС, пускай дальше полируют шоколадную дырочку своего любимчика и закупают Витюх да Экитиков, символично им засадил Калимуэндо, красавчик!
Хахаха))
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yrok77
Ответ rej1sta
Только Месси?) Мбаппе против Баварии где был? А то странно получается, Килиан получает в разы больше, а кпд одинаковое.
ты это уже как свою памятку здесь печатаешь, адвокат месси
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ZamoRano
Ответ Мохнатый55
Провал - это вылет от более слабого соперника, например, Лиона или Порту. Вылеты от Баварии и Реала - это неудачи.
А 2-8 это тоже неудача???
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Rosdcer
Конечно же ПСЖ не нужен Месси. Когда любой французский середняк уничтожает тебя в центре поля Месси не нужен. Вместо Месси нужен бегунок , который будет прессинговать весь матч и бегать в контратаки.
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Имя Фамилия
Ответ Arman Markosyan 25
А про ассисты что молчишь? Я вообще про голевые действия говорил. Ах да, а кто отдавал эти самые передачи, чтобы Мбаппе забивал?
Мбаппе что с меси, что без него, будет забивать пачками. У меси без Мбаппе ассистов нет, в сборной по 10 матчей подряд без передач стабильно.
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avcgloronalduMU
эффект Месси, даже мешок псж сливает
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Dylan Walker
Эхх ПСЖ, не на того ты ставку сделал...
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Роман
Ответ Мохнатый55
Провал - это вылет от более слабого соперника, например, Лиона или Порту. Вылеты от Баварии и Реала - это неудачи.
Неудача это в группе с Бенфикой вторыми выходить.
Отсюда и Баварии в 1/8.
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ZamoRano
Ответ VictorVallecano
Этот чемпионат уже не интересен ни болелам, ни руководству. Сколько у него результативных действий в плей-офф ЛЧ в этом году?
Предголевая против Маккаби, а что??
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KING_OF_RUSSIA
Пепси ничего не даёт ПСЖ, вот буквально. Тот, кто смотрел игры ПСЖ раньше итак в курсе, что играли они вариативнее. Да они даже прошлый сезон играли вариативнее, Почу хватало яиц строить игру не через Месси и в случае чего сажать его на скамейку.
Вчерашний матч это квитэссенция беспомощности текущего ПСЖ - вместо нормального футбола ищут пасом пешехода. Экитике может отдать пас Мбаппе в более выгодной позиции, в итоге пасует на Месси а тот уже на Мбаппе.
Я даже не виню Месси в этом, он сам стал заложником всей этой ситуации. Если строить не через него - он забивает и отдаёт меньше, его критикуют. Строить через него - в игре против норм клубов ПСЖ перекрыт наглухо, 0 импакта, критикуют.
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Temp LC
Король стадии 1/8 финала ЛЧ даже еë уже не тянет . Придётся растаться раз незачем он уже. В лиге 1 и без него справлялись
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sonny91
он 80% времени или стоит или ходит пешком по полю-это минус игрок в обороне. по моему ему надо вернуться в барсу или в ман сити-в команды которые владеют мячом по 70% минимум
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Бальзам Биттнера
Неймар, Мбаппе, Месси - явно не образцы оборонительной работы. И они есть в ПСЖ сразу втроём в угоду маркетингу и самолюбованию владельца возможно, а потом только результат. Иначе был бы результат на первом месте сразу троих не держали бы, когда они втроём сложно сбалансировать игру команды в обороне.
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Старик Стариканов
Правы болелы ПСЖ.Месси по традиции не тянет уровень ЛЧ
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Rosdcer
Ответ Artuom Batishev
Вы пропустили первую строчку: Месси второй год подряд проваливается в 1/8 ЛЧ. А дальше уже все правильно.
Ты хотел сказать команда подводит Месси второй год подряд.
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Faulheit
Ответ Экспертное мнение
Ну дык Месси сразу в 1/8 попадает на будущих обладателей ЛЧ. Не сомневаюсь, что Бавария доведет дело до конца. Выносил бы хомячков вроде Бругге в 1/8, что бы ты писал? Шейхи купили жребий. Взял бы ЛЧ? Шейхи купили чашку. Беспроигрышная тактика. На опережение спрошу, почему все-таки шейхи не купили ЛЧ? Или хотя бы не купили 1 очко для сборной Катара? Кубок мира дешевле? или как.
О, дилетантское мнение, вот ты где. 2 дня прячешься от моих комментариев. Уже столько вопросов скопилось, а ты все продолжаешь играть в прятки
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Nottingham Forecast
18+17 в 32 матчах чемпионата) Более 1 голевого действия за матч. И человека с такой статистикой пытаются освистывать и поливать грязью... 🤣🤣
В матчах Лиги фермеров у него 26 очков по Г+П, не надо тут приукрашивать стату.
Да и по факту, его брали не ради победы Лиге 2го эшелона, а ради ЛЧ, где он с треском проваливается 2 год подряд
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Blaumerc
Ответ Artem Piatkov
Роналду в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона в Юве: ⚽⚽⚽ с Атлетико в 1/8 ⚽⚽ с Аяксом в 1/4 ⚽⚽ с Лионом в 1/8 Статистика за 2 сезона - 83 очка по гол+пас в Серии А (топ-3 Чемпионат) Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ: 💨 против Реала в 1/8 💨 против Баварии в 1/8 Статистика за 2 сезона - 61 очков по гол+пас в Чемпионате Канистры
а что нибудь другое, по новее придумать слабо? всё время, каждый день, под каждой новостью о Месси крутишь одну и ту же плёнку.
Ну не даёт уже она нужного эффекта, пойми наконец.
Месси чемпион мира, всем всё доказал, ему скоро 36 будет. Захочет продлит, захочет в другую более подходящую команду уйдёт, хочет завершит карьеру.
Хвалёный Мбаппе в свои 24 меньше Месси бегает за матч. И растворяется в матчах по хлеще Месси. А говорили следющий за корону лучшего в мире.
Роналду в лиге 1001 ночи гоняет, никто кроме отбитых глоров здесь на спортсе его уже всерьёз не воспринимают.
А вы всё о голах в плей-офф ЛЧ ещё с прошлого века тут тычете.
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VictorVallecano
Ответ Nottingham Forecast
18+17 в 32 матчах чемпионата) Более 1 голевого действия за матч. И человека с такой статистикой пытаются освистывать и поливать грязью... 🤣🤣
Этот чемпионат уже не интересен ни болелам, ни руководству. Сколько у него результативных действий в плей-офф ЛЧ в этом году?
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Мохнатый55
Ответ Artuom Batishev
Вы пропустили первую строчку: Месси второй год подряд проваливается в 1/8 ЛЧ. А дальше уже все правильно.
Провал - это вылет от более слабого соперника, например, Лиона или Порту. Вылеты от Баварии и Реала - это неудачи.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Arman Markosyan 25
Фанаты:освистывают Месси Месси:прохладно относится к фанатам. По моему всё логично, не?
А они его просто так освистывают?) На его зп можно подписать 3-4 качественных игроков, которые точно усилят команду и дадут глубину, а в итоге приходится играть с пешеходом
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