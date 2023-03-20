«ПСЖ» сомневается, что Месси стоит продлевать. Одна из причин – его прохладные отношения с фанатами

«ПСЖ» сомневается, что должен продлить контракт с .

Как пишет L’Équipe, в руководстве клуба уже не так уверены в необходимости подписания нового контракта с 35-летним нападающим. Одна из причин – прохладные отношения Месси с болельщиками, которые особенно ярко проявились вчера, во время игры между «ПСЖ» и «Ренном» (0:2).

Кроме того, «ПСЖ» задумывается о необходимости развивать спортивный проект клуба иначе.

Срок действия нынешнего контракта Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне у 35-летнего нападающего 18 голов и 17 результативных передач в 32 играх за « » во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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