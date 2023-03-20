«ПСЖ» сомневается, что Месси стоит продлевать. Одна из причин – его прохладные отношения с фанатами
«ПСЖ» сомневается, что должен продлить контракт с Лионелем Месси.
Как пишет L’Équipe, в руководстве клуба уже не так уверены в необходимости подписания нового контракта с 35-летним нападающим. Одна из причин – прохладные отношения Месси с болельщиками, которые особенно ярко проявились вчера, во время игры между «ПСЖ» и «Ренном» (0:2).
Кроме того, «ПСЖ» задумывается о необходимости развивать спортивный проект клуба иначе.
Срок действия нынешнего контракта Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.
В этом сезоне у 35-летнего нападающего 18 голов и 17 результативных передач в 32 играх за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
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Отсюда и Баварии в 1/8.
Вчерашний матч это квитэссенция беспомощности текущего ПСЖ - вместо нормального футбола ищут пасом пешехода. Экитике может отдать пас Мбаппе в более выгодной позиции, в итоге пасует на Месси а тот уже на Мбаппе.
Я даже не виню Месси в этом, он сам стал заложником всей этой ситуации. Если строить не через него - он забивает и отдаёт меньше, его критикуют. Строить через него - в игре против норм клубов ПСЖ перекрыт наглухо, 0 импакта, критикуют.
Да и по факту, его брали не ради победы Лиге 2го эшелона, а ради ЛЧ, где он с треском проваливается 2 год подряд
Ну не даёт уже она нужного эффекта, пойми наконец.
Месси чемпион мира, всем всё доказал, ему скоро 36 будет. Захочет продлит, захочет в другую более подходящую команду уйдёт, хочет завершит карьеру.
Хвалёный Мбаппе в свои 24 меньше Месси бегает за матч. И растворяется в матчах по хлеще Месси. А говорили следющий за корону лучшего в мире.
Роналду в лиге 1001 ночи гоняет, никто кроме отбитых глоров здесь на спортсе его уже всерьёз не воспринимают.
А вы всё о голах в плей-офф ЛЧ ещё с прошлого века тут тычете.