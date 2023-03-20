В «Реале» недовольны поведением Гави в класико – его считают неспортивным

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Даниэль Карвахаль Марко Асенсио Дани Себальос Класико Гави Футбол

В «Реале» недовольны поведением полузащитника «Барселоны» Гави во время класико.

В ходе матча у Гави было несколько стычек с Дани Карвахалем, но сильнее всего в «Реале» недовольны поведением 18-летнего футболиста по отношению к Дани Себальосу. Полузащитник «Реала» бежал в центре поля без мяча, когда Гави влетел в него корпусом и снес с ног.

Как пишет The Athletic, «Реалу» не понравилось поведение Гави. В мадридском клубе считают, что жесткая игра на поле – это одно, а неспортивное поведение – это другие. В «Мадриде» полагают, что Гави свойственно именно неспортивное поведение.

Кроме того, в «Реале» недовольны отменой гола Марко Асенсио на 82-й минуте. «Мы расстроены и разочарованы. Что произошло? Парень просто посмотрел в телевизор и решил исход Ла Лиги», – сказал источник в раздевалке «Реала».

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210 комментариев

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kutavlik
Я думал у них там только Винисиус обиженка, ан нет, это у них клубное!!!
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Power Lifting
Ответ alberto-m
Ну так плачь,кто тебе мешает??? слёзы женщину украшают!!! Нытик🤣🤣🤣🤣 Кстати, когда такие 🤡, как ты, вспоминают 8:2 ,которая даже не ваша заслуга, что-то ты не говоришь "А что это мы вспоминаем игры Столетней давности" А извини это наверное другое
Лучше бы ты молчал.
Умным бы казался.
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Марслан Акматалиев
Себальос в прошедшем матче получил то , что заслужил.
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Nogoi89
Пусть вспомнят парочку Рамос - Пепе и успокоятся.
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kramd
Ответ Tiko Tiko
Они играли чисто и если ошибки были то сразу карточку а ваши гавичок купили судье что хочет делает но всё без предупреждения!!!! Вот те кто покупают судьи!!!
Пепе вобще лапочкой был)Франсиско Каскеро всего лишь повалил, а потом три раза стукнул легонечко по спине, спортивное поведение, хотя должна была быть как минимум дисквалификация.Или как Рамос кинул Салаха через бедро и сломал его, такой ангел:)
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Zaur Rzayev
Ответ Андрей Хенто
Если без негатива, а по существу, то в этом матче что не так с Винисиусом? Нормально играл, никого не провоцировал, слишком бурно не реагировал на какие-то моменты, поддержал Араухо после автогола. Понимаю, что репутация говорит о многом, но в этом матче все было в рамках приличного.
согласен, удивил пацан.
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kramd
Ответ ZamoRano
Это когда Месси со всей дури пинал мяч в болельщиков реала на нижнем ряду, где сидели старики и дети?
Чего-то Пепе не говорили про плохое поведение, когда он Франсиско Каскеро по спине
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Илья Игнатьев
Ответ Tiko Tiko
Они играли чисто и если ошибки были то сразу карточку а ваши гавичок купили судье что хочет делает но всё без предупреждения!!!! Вот те кто покупают судьи!!!
Ага, да, особенно каземиро, смешной анекдот
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Shuller18
Когда уже этого гопника отмудохают? Видимо пока что жалеют в силу возраста, детей же нельзя обижать, потом серьезно начнут рубить.
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kramd
Так Себальос за секунд 15 до этого сам пихнул полузащитника барсы, Гави ответочку просто сделал
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Zaur Rzayev
а вообще в Реале чем-то довольны?)) Они на весь мир обижены. Винисиус - отдельный разговор, доводила всех времнен и народов
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Sarkis
А то что до этого момента Себалес толкнул Леву, и в суперкубке дергал за волосы Гави ?? Не не вы что, ЭТО ДРУГОЕ
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Besa07
Ахаха)) а поведением Арбелоа, Пепе, Рамоса они были очень довольны, да? Первый вообще выпускался зачастую на замену, исключительно чтобы лупить по ногам ведущих игроков соперника.
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Lavinka
Гави чересчур дерзский . Ещё ничего не выиграл а ведёт себя будто Зидан .
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Yury Sin
Ответ темный манкист
Вы ни панимаете эта другое!!
По теме есть что сказать, или просто плбсики собираешь?
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gPk
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
я про тот фол,когда ты судя по всему еще не родился
Ну напомни мне случай с прямой КК и удалением Пепе. Я лишь помню случай с Алвесом в 1/2
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Tiko Tiko
Ответ Илья Игнатьев
Ахахаха, Реал где играли Пепе, Рамос и Каземиро, чем-то недоволен?
Они играли чисто и если ошибки были то сразу карточку а ваши гавичок купили судье что хочет делает но всё без предупреждения!!!! Вот те кто покупают судьи!!!
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gPk
Ответ M93
🤡 Ты отлично видел мой другой комментарий, где я говорил что Рамоса награждали карточками и очень часто красными. Гави жёлтые за свое хамство редко получает. Где в него хоть одна красная, которую не единожды заслужил?
Рамоса награждали за прыжки в ноги. Гави подобные фолы не совершает.
Где его красные? Ну примерно там же, где и красные Каземиро были;)
Бумеранг как говорится;)
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*****Mr.Vaart_23*****
Ответ gPk
Это ты про тот фол, где Пепе играл прямой ногой? Или для тебя неизвестен тот факт, что игра прямой ногой = красная карточка?
я про тот фол,когда ты судя по всему еще не родился
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gPk
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
а самый грубый был "фол" Пепе,изза которого Реал получил прямую КК и вылетел из ЛЧ
Это ты про тот фол, где Пепе играл прямой ногой? Или для тебя неизвестен тот факт, что игра прямой ногой = красная карточка?
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AurelioDeLaurentis
Ответ QWertY
Это называется не "недовольны поведением", а "горит пукан из за Гави")
🤣🤣🤣
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AurelioDeLaurentis
Ответ Budabuda
Парень боковой судья просто посмотрел на 2-х метровый оффсайд и решил исход Лиги Чемпионов
исход нескольких Лиги Чемпионов
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gPk
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
ты походу не смотрел игру в театре, Альбы,Неймара,Суареса,Пике
Про театр говорит фанат Реала, где играл главный симулянт в истории футбола - Роналду. Про симуляции говорит фанат клуба, где играет НАСТОЯЩИЙ МУЖИК Рамос который при этом постоянно симулировал. Его сальто в матче с Шахтёром - искусство. Это так смешно)))
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M93
Ответ gPk
Гави из Рамоса стабильно бы клоуном на поле делал. Как делали это все сильные игроки;) Хотя о быдляке Рамоса даже говорить не хочется. Чем может похвастаться человек который к 30 годам окончил школу... Очевидно что это обычное быдло которое кроме того как играть локтями и прыгать в ноги на поле ничего не умел:/)
🤡 Ты отлично видел мой другой комментарий, где я говорил что Рамоса награждали карточками и очень часто красными. Гави жёлтые за свое хамство редко получает. Где в него хоть одна красная, которую не единожды заслужил?
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gPk
Ответ Адам Альмурзаев
А не игроки ли Мальйорки начали его провоцировать уже на 7-ой минуте, когда игрок подбежал к нему и стал строить плачущее лица и указывать на эмблему?
Про эмблему сказки не нужно рассказывать. Это было во-втором тайме . И это наверняка ответка на его на его жест когда Винилискожа уходил на перерыв и показал фанатам Мальорки эмблему. Игрок Мальорки ему точно так же решил ответить. В чем вопрос.
Не удивляйтесь почему Винисиуса провоцирует игроки Мальорки, когда тот говорит им в лицо что они никто:)
Скажи спасибо что этому клоуну ноги ещё не переломали
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