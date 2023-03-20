В «Реале» недовольны поведением Гави в класико – его считают неспортивным

В «Реале» недовольны поведением полузащитника «Барселоны» Гави во время класико.

В ходе матча у Гави было несколько стычек с , но сильнее всего в «Реале» недовольны поведением 18-летнего футболиста по отношению к . Полузащитник «Реала» бежал в центре поля без мяча, когда Гави влетел в него корпусом и снес с ног.

Как пишет The Athletic, « » не понравилось поведение . В мадридском клубе считают, что жесткая игра на поле – это одно, а неспортивное поведение – это другие. В «Мадриде» полагают, что Гави свойственно именно неспортивное поведение.

Кроме того, в «Реале» недовольны отменой гола на 82-й минуте. «Мы расстроены и разочарованы. Что произошло? Парень просто посмотрел в телевизор и решил исход Ла Лиги», – сказал источник в раздевалке «Реала».

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