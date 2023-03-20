Малкому и Клаудиньо выдали российские паспорта

Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.

Об этом сообщил агент футболистов «Зенита» Луис Фернандо Гарсия.

«Клаудиньо и Малком получили российские паспорта», – заявил Гарсия.

Напомним, 24 февраля бразильским игрокам указом президента было предоставлено гражданство РФ.

Малком выступает за « » с августа 2019 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за петербургский клуб 26 матчей, забил 19 голов и сделал 7 результативных передач. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года. В этом сезоне на его счету 22 матча во всех турнирах, 3 гола и 8 результативных передач. Его статистика – здесь.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

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