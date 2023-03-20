Малкому и Клаудиньо выдали российские паспорта

Теги Зенит премьер-лига Россия агенты натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.

Об этом сообщил агент футболистов «Зенита» Луис Фернандо Гарсия.

«Клаудиньо и Малком получили российские паспорта», – заявил Гарсия.

Напомним, 24 февраля бразильским игрокам указом президента было предоставлено гражданство РФ.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за петербургский клуб 26 матчей, забил 19 голов и сделал 7 результативных передач. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года. В этом сезоне на его счету 22 матча во всех турнирах, 3 гола и 8 результативных передач. Его статистика – здесь.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

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48 комментариев

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Дмитрий9779
Ответ Мистер Блин
паспорт россии зашкварили так же, как и звание героя россии...
Когда выдали паспорт Тчуйсе зашкварили,но это другое
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Дмитрий9779
Ответ Criptonit
Отлично! Военкомат ждет, там сейчас народу не хватает!
Да,на окраине не хватает,женщин мобилизуют и облавы на косящих устраивают,позорище лютое конечно.
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Вадим Григорьев
Ответ Мистер Блин
паспорт россии зашкварили так же, как и звание героя россии...
И героя труда
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Вадим Григорьев
Ответ Burel
а за какие заслуги ? они же 5 лет не прожили
Так Газпром же. Мечты сбываются...
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Женя Григорьев
Ждём футболки Малкомова и Клаудинова в магазине Зенита .
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Дмитрий9779
Смотрю либерта подгорела😁😁😁
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Вадим Григорьев
Говорят весь Питер на дворцовой,такое событие...
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Рокко Сиффредди
Ответ Екн Лор
Теперь им как военнообязанным необходимо пройти медосмотр в военкомате и стать на учёт
Если захотят в ПСЖ) Федотов подтвердит.
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sled
Когда в военкомат?
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Вячеслав Нефедов
Ответ Pertinax Gandi
Поздравляю. Теперь, как резиденты, будут платить 13% НДФЛ. А потом , как граждане Бразилии, конвертировать в твёрдую валюту и переводить в иностранные банки, без опасности блокировки операций.
Чтобы быть резидентом, необязательно быть гражданином РФ.
+3
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Power Lifting
Малкомов и Клаудиньев ))
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Yndestad
теперь можно и повестки вручать для "сверки данных")
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Назар Игорь
А как продвигается процедура выдачи российского паспорта товарищу Промесу? За него Жуков с Лавровым поручились, не последние люди в правительстве.
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Criptonit
Отлично! Военкомат ждет, там сейчас народу не хватает!
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Мистер Блин
паспорт россии зашкварили так же, как и звание героя россии...
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Влад Кокорин
Ну все теперь чемпионами мира станем… в финале обыграем Эритрию…
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bengalsckyzh
Это всё для гибкой системы налогообложения и не только. Зенит, а точнее его главный спонсор очень вовремя наладили контакты с Бразилией и Колумбией. Тем более из страны дона Пабло, как и с Тайваня не выдают...
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Pertinax Gandi
Поздравляю. Теперь, как резиденты, будут платить 13% НДФЛ. А потом , как граждане Бразилии, конвертировать в твёрдую валюту и переводить в иностранные банки, без опасности блокировки операций.
+4
-2
+2
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Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
Удачи парням!
В чем,в ещё больше зарабатывании денег?)
+7
-3
+4
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Ростов-на-Дону
Ответ Спартак Уокер
Ну все теперь можно в сборную
Не нужно.
+1
-5
-4
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Ростов-на-Дону
В "ЦСКА" их на лавку призвать!
+1
-2
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BigPapa
Ответ Timurbai
Дословно Облаков конечно , но Туманов мне даже больше нравится 😀
🙂
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Barsa! bolshe chem klub
Малком- Малкин,
Клаудиньо- Клавкин
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Timurbai
Ответ BigPapa
Туманов)
Дословно Облаков конечно , но Туманов мне даже больше нравится 😀
+1
-1
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Spartakus1984
Ураааааа
+2
-3
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