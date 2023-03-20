НБА. «Филадельфия» встретится с «Чикаго», «Мемфис» примет «Даллас» и другие матчи

Теги результаты Шарлотт Чикаго Даллас Голден Стэйт Хьюстон Индиана Мемфис Миннесота Нью-Йорк Филадельфия Сакраменто НБА Юта Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

«Филадельфия» постарается продлить победную серию до 9 матчей в поединке с «Чикаго», «Мемфис» примет «Даллас» и другие встречи игрового дня.

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Индиана
Дата проведения
21 марта, 02.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Филадельфия – Чикаго
Дата проведения
21 марта, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Миннесота
Дата проведения
21 марта, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Мемфис – Даллас
Дата проведения
21 марта, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Хьюстон – Голден Стэйт
Дата проведения
21 марта, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Юта – Сакраменто
Дата проведения
21 марта, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария

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Herodotus
За банки Бэйна💪
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-1
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Nightblackwolf
Ответ Goshan700
в хьюстене намечается битва двух лидеров...но есть нюанс
сейчас уже не 2017, так что лидер только 1!
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Goshan700
в хьюстене намечается битва двух лидеров...но есть нюанс
+3
0
+3
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