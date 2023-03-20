НБА. «Филадельфия» встретится с «Чикаго», «Мемфис» примет «Даллас» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
«Филадельфия» постарается продлить победную серию до 9 матчей в поединке с «Чикаго», «Мемфис» примет «Даллас» и другие встречи игрового дня.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 марта, 02.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 21 марта, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 21 марта, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 21 марта, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 21 марта, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 21 марта, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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