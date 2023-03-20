Вратарь СКА Николаев отразил 38 бросков в матче с «Торпедо», сыграв на ноль во 2-й раз в плей-офф
Дмитрий Николаев не пропустил ни одной шайбы в матче с «Торпедо».
23-летний голкипер СКА сыграл на ноль в третьей игре (4:0, 3-0 в серии) второго раунда Кубка Гагарина.
Николаев отразил все 38 бросков и сделал второй шатаут в нынешнем плей-офф.
В первом периоде вратарь отразил 8 бросков, во втором – 16, в третьем – 14.
Николаев провел 9 матчей и одержал 7 побед в этом розыгрыше Кубка Гагарина.
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