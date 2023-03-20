Вратарь СКА Николаев отразил 38 бросков в матче с «Торпедо», сыграв на ноль во 2-й раз в плей-офф

не пропустил ни одной шайбы в матче с « ».

23-летний голкипер сыграл на ноль в третьей игре (4:0, 3-0 в серии) второго раунда Кубка Гагарина.

Николаев отразил все 38 бросков и сделал второй шатаут в нынешнем плей-офф.

В первом периоде вратарь отразил 8 бросков, во втором – 16, в третьем – 14.

Николаев провел 9 матчей и одержал 7 побед в этом розыгрыше Кубка Гагарина.