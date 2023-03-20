Вратарь СКА Николаев отразил 38 бросков в матче с «Торпедо», сыграв на ноль во 2-й раз в плей-офф

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Николаев Хоккей

Дмитрий Николаев не пропустил ни одной шайбы в матче с «Торпедо».

23-летний голкипер СКА сыграл на ноль в третьей игре (4:0, 3-0 в серии) второго раунда Кубка Гагарина.

Николаев отразил все 38 бросков и сделал второй шатаут в нынешнем плей-офф.

В первом периоде вратарь отразил 8 бросков, во втором – 16, в третьем – 14.

Николаев провел 9 матчей и одержал 7 побед в этом розыгрыше Кубка Гагарина.

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15 комментариев

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Григорий Голубков
Ответ Дима Миронов
а в первом раунде был дыркой
А во втором раунде он не дырка, т.к. место дырки уже занято, это И.И. Кульбаков.
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AndreyEN
Дима красавец 👏
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svft
Николаев: Первая причина - это я!
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Данила
Красавчик, я ещё в прошлом сезоне говорил что Николаев тащит . И тем более наш , родной. Жаль конечно гол не забил . У Федотова надо спросить как лучше играть с цээскашниками и всё будет огонь.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Shamarin
Николаев неплох, но тот из Адмирала тоже ничего так. Летом придёт вторым вратарём в СКА.
Серебряков уже играл много на уровне КХЛ, сейчас он просто на новый уровень вышел, Николаев же до этого сезона провёл В КХЛ 5 матчей
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Shamarin
Ответ Фёдор Кузнецов
Открытие сезона среди вратарей для меня
Николаев неплох, но тот из Адмирала тоже ничего так. Летом придёт вторым вратарём в СКА.
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pizzatcarizza
Сегодня был стеной. Молоток
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Лев голубой
Я в него вообще не верил. Но он с Торпедо не плох. С Минсков вообще дичь была.
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vadim 1980
Особо не смотрел матчи СКА в регулярке, но серию с нами очень сильно проводит, пока. Чем-то напоминает игру Васи в плей-офф с СЮ, первого сезона Скудры, когда Торпедо тоже имело игровое преимущество, кучу моментов, но вратарь зарешал.
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кракадил
Затащил конечно.
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marshal .masha
Ответ Дима Миронов
а в первом раунде был дыркой
Может в первом раунде напы были помастеровитее?
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Niko [Ars]
у меня одного вылетает при просмотре профиля Николаева?
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1905vb
Актуально! Хороший вратарь- это полкоманды! Молодчик!
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Фёдор Кузнецов
Открытие сезона среди вратарей для меня
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Дима Миронов
а в первом раунде был дыркой
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