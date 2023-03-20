«ВАР приговорил «Реал». В Испании судьи дают и забирают титулы». «Мадрид» выпустил видео с критикой судейства в матче с «Барсой»

В «Реале» остались недовольны работой арбитров в матче против «Барселоны».

Мадридский клуб потерпел поражение в 26-м туре Ла Лиги со счетом 1:2. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Бенгоэчеа, за ВАР отвечал Сесар Сото Градо.

Сегодня на клубном телевидении « » вышло видео с критикой в адрес этих судей и главы проекта ВАР в Ла Лиге Карлоса Клоса Гомеса.

Ролик начался со слов «ВАР Клоса Гомеса приговорил мадридский «Реал». В другой момент авторы ролика заявили, что «в судьи дают и забирают титулы».

Комментируя эпизод с отмененным голом , представители мадридцев назвали офсайдные линии «нелепыми и извилистыми», раскритиковав и ракурс, с которого показан повтор.

«Мы уже заранее знали, что с Бенгоэчеа нам придется играть против двенадцати игроков», – говорится в видео.

Также в ролике уделено внимание нарушениям игроков «Барселоны». Так, по мнению авторов канала, Гави дважды заслуживал получить красную – в эпизодах с фолами на Даниэле Карвахале и Дани Себальосе. Еще в видео упомянули фол на Начо на первых минутах игры, когда игрок «Барсы» не получил даже желтую карточку.

«Ошибок так много, что уже трудно во что-либо верить. В этом нет ничего нового, это закономерность, это modus operandi. «Мадрид» – команда, у которой отменили больше всего голов с момента введения ВАР в Ла Лиге. «Это мои реплики, и если они вам не нравятся, у меня есть другие», – заявил автор видео в заключении.

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