«ВАР приговорил «Реал». В Испании судьи дают и забирают титулы». «Мадрид» выпустил видео с критикой судейства в матче с «Барсой»
В «Реале» остались недовольны работой арбитров в матче против «Барселоны».
Мадридский клуб потерпел поражение в 26-м туре Ла Лиги со счетом 1:2. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Бенгоэчеа, за ВАР отвечал Сесар Сото Градо.
Сегодня на клубном телевидении «Реала» вышло видео с критикой в адрес этих судей и главы проекта ВАР в Ла Лиге Карлоса Клоса Гомеса.
Ролик начался со слов «ВАР Клоса Гомеса приговорил мадридский «Реал». В другой момент авторы ролика заявили, что «в Испании судьи дают и забирают титулы».
Комментируя эпизод с отмененным голом Марко Асенсио, представители мадридцев назвали офсайдные линии «нелепыми и извилистыми», раскритиковав и ракурс, с которого показан повтор.
«Мы уже заранее знали, что с Бенгоэчеа нам придется играть против двенадцати игроков», – говорится в видео.
Также в ролике уделено внимание нарушениям игроков «Барселоны». Так, по мнению авторов канала, Гави дважды заслуживал получить красную – в эпизодах с фолами на Даниэле Карвахале и Дани Себальосе. Еще в видео упомянули фол Серджии Роберто на Начо на первых минутах игры, когда игрок «Барсы» не получил даже желтую карточку.
«Ошибок так много, что уже трудно во что-либо верить. В этом нет ничего нового, это закономерность, это modus operandi. «Мадрид» – команда, у которой отменили больше всего голов с момента введения ВАР в Ла Лиге. «Это мои реплики, и если они вам не нравятся, у меня есть другие», – заявил автор видео в заключении.
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Вот что значит Королевский клуб
А, то есть они сами признают, что некоторые титулы им дали судьи. Ну наконец, признались.
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Это только ЛЧ и только явные ошибки судей в пользу Реала.
Им не стыдно?
Я тоже не очень понимаю почему так происходит, но это точно не что-то новое
и это лучшая команда прошлого сезона? 20 века?... Королевский стыд... зато по словам их глоров Мадрид судейство никогда не обсуждает, они выше этого...
Королевский клуб🤡
А в том что играли как не пойми что тоже ВАР виноват?
Сливочные.
Размазала их Барса вчера