«ВАР приговорил «Реал». В Испании судьи дают и забирают титулы». «Мадрид» выпустил видео с критикой судейства в матче с «Барсой»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Карлос Клос Гомес Серджи Роберто Сесар Сото Градо Марко Асенсио Гави Футбол

В «Реале» остались недовольны работой арбитров в матче против «Барселоны».

Мадридский клуб потерпел поражение в 26-м туре Ла Лиги со счетом 1:2. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рикардо Бенгоэчеа, за ВАР отвечал Сесар Сото Градо.

Сегодня на клубном телевидении «Реала» вышло видео с критикой в адрес этих судей и главы проекта ВАР в Ла Лиге Карлоса Клоса Гомеса.

Ролик начался со слов «ВАР Клоса Гомеса приговорил мадридский «Реал». В другой момент авторы ролика заявили, что «в Испании судьи дают и забирают титулы».

Комментируя эпизод с отмененным голом Марко Асенсио, представители мадридцев назвали офсайдные линии «нелепыми и извилистыми», раскритиковав и ракурс, с которого показан повтор. 

«Мы уже заранее знали, что с Бенгоэчеа нам придется играть против двенадцати игроков», – говорится в видео. 

Также в ролике уделено внимание нарушениям игроков «Барселоны». Так, по мнению авторов канала, Гави дважды заслуживал получить красную – в эпизодах с фолами на Даниэле Карвахале и Дани Себальосе. Еще в видео упомянули фол Серджии Роберто на Начо на первых минутах игры, когда игрок «Барсы» не получил даже желтую карточку. 

«Ошибок так много, что уже трудно во что-либо верить. В этом нет ничего нового, это закономерность, это modus operandi. «Мадрид» – команда, у которой отменили больше всего голов с момента введения ВАР в Ла Лиге. «Это мои реплики, и если они вам не нравятся, у меня есть другие», – заявил автор видео в заключении.

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75 комментариев

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benjamin92
Ответ Xabi Alonso78
То что вчера Порселону вытащил проплаченный бенгоечеа это и так понятно. Но нужно прибавлять в игре. А чтоб это сделать - нужно прежде всего уволить итальянского физрука
Мага, зачем коверкать название клуба? Тебя же никто не называет макакамед
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Alejandro_27
Ответ Xabi Alonso78
То что вчера Порселону вытащил проплаченный бенгоечеа это и так понятно. Но нужно прибавлять в игре. А чтоб это сделать - нужно прежде всего уволить итальянского физрука
Вот интересно кто коверкает название команд это школата или с таким интеллектом люди))
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Йозеф Блаттер
Ну офсайд не офсайд, а вот то что Бенгоэчеа легенда бчк, с этим не поспорят даже их самые ярые фаны.
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БУРЧАЛКИН
Эталонно страдают
Вот что значит Королевский клуб
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VuNePonimaete
Они там совсем йобнулись?
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Arkadios Avgitidis
режимный кружок "Неумелые ноги" жалуется на судейство ))) у меня даже почки рассмеялись..этот кружок не может без кураторства реферей ,играть против Барсы..ну не может и всё...У них наверное Барселонский синдром...
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Иван Петров
Ответ Burel
Мадрид» – команда, у которой отменили больше всего голов с момента введения ВАР в Ла Лиге! ----------- Из это разве вывод не в том, что без ВАР судьи больше помогали реалу ? но у меньше, чем клуба какой-то свой. Получается они жалуются на то, что стали более справедливо их судить и меньше левых голов замчитывают ? в этом весь проект франко
Нет. Это вывод о том что они забили голы уже после введения ВАР, но их отменили.
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Woman221b
В другой момент авторы ролика заявили, что «в Испании судьи дают и забирают титулы».
А, то есть они сами признают, что некоторые титулы им дали судьи. Ну наконец, признались.
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benjamin92
Сезон-2015/16 КЛАТТЕНБУРГ
Финал ЛЧ. «Реал» – «Атлетико»
Гол из офсайда Рамоса
Сезон-2016/17 КАШШАИ
1/4 финала ЛЧ. Ответный матч. «Реал» – «Бавария»
Удаление Видаля, голы Роналду из офсайда
Сезон 2017/18 РОККИ
«Реал» — ПСЖ, 1/8 финала ЛЧ
Пенальти на Кроссе, который был в оффсайде, непоставленный пенальти рука Рамоса
Сезон-2017/18 ОЛИВЕР
1/4 финала ЛЧ. Ответный матч. «Реал» – «Ювентус»
Пенальти в ворота «Ювентуса»
Сезон 2017/18 ЧАКЫР
«Реал» — «Бавария», 1/2 финала ЛЧ
Непосавленный пенальти за руку Марсело

Это только ЛЧ и только явные ошибки судей в пользу Реала.
Им не стыдно?
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Леван Мкртчян
Ответ soulsick
Ну мне вчера накидали минусов за слова про явно неудачный ракурс, ибо он под углом (!) и за линии и пунктиры, словно реально нарисованные ребенком:)) Впервые увидел такой странный "чертёж" и только один-два сомнительных ракурса. При этом я не говорю, что офсайда не было - речь о том, что ракурсы были неудачные - не дают нормального представления о реальном положении игроков.
Если ты что смотришь матчи Ла-лиги , то странно что тебя удивил этот ракурс, как что-то новое. Они всегда там( во всяком случае из тех что я видел) выставляют ракурс оффсайда , как будто бы точка съемки находится не на параллельной линии офсайду, а немного в глубине поля по продольной линии.
Я тоже не очень понимаю почему так происходит, но это точно не что-то новое
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v.belorussky
Ахахаха, ну это уже просто какой-то ИСПАНСКИЙ стыд.
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Рома Мариупольский
Против Реала не справляется никто своими силами это не возможно вот и придумали всякие чепуховые технологии
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Сергей Посохов
Ответ Саша Белый
«Мадрид» – команда, у которой отменили больше всего голов с момента введения ВАР в Ла Лиге. А что, надеялись, как и раньше будут леваки в каждом матче засчитывать?
Так у них в плей оф лч вар только так их тащит
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Tristan...
Позорище просто. Единственная команда в мире, которая против честного судейства, ибо добиваться побед другим путём не умеют... Теперь представили, какими правилами будут играть в Суперлиге? По правилам Переса... Надеюсь, Барса выйдет из этого цирка.
и это лучшая команда прошлого сезона? 20 века?... Королевский стыд... зато по словам их глоров Мадрид судейство никогда не обсуждает, они выше этого...
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Арсен Папикян
"Айайайайайаай, не бомбит у нас, просто мы думали что нам леваки будут засчитывать, а поганая справедливость все испортила". Какими надо быть чтобы такое выпускать, понимая как Барсу жмут из-за дела Негрейры. + походу мадрид правда хочет надавить на судейство перед кубком
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zzzeeerrrooo
Ответ Xabi Alonso78
То что вчера Порселону вытащил проплаченный бенгоечеа это и так понятно. Но нужно прибавлять в игре. А чтоб это сделать - нужно прежде всего уволить итальянского физрука
Слить три Классико подряд и ныть про судейство
Королевский клуб🤡
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Felix
BARÇA чемпион 🥰
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deadjoker
Да нормально чувак отсудил. Был же офсайд. Маленький, но был.
А в том что играли как не пойми что тоже ВАР виноват?
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Xabi Alonso78
То что вчера Порселону вытащил проплаченный бенгоечеа это и так понятно. Но нужно прибавлять в игре. А чтоб это сделать - нужно прежде всего уволить итальянского физрука
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zzzeeerrrooo
Не зашквар , а зашкварище
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Han Guly
Я сомневаюсь что они не мужчины
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Power Lifting
Условный Нефтчи даже до такого бы не опустился

Сливочные.

Размазала их Барса вчера
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Vlad
Видимо кто то хочет накалить обстановку перед ответной игрой в КИ, а также оказывать психологическое давление на судей.
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Рома Мариупольский
Вар убивает футбол отменить вар
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Blaumerc
Ответ Леван Мкртчян
Когда вчерашние болельщики Реала ( в большинстве) в комментариях на спортсе, оказались в разы адекватней представителей самого клуба
тоже обратил внимание на это. многие болелы Мадрида высказали закономерность результата. но сам клуб продолжает позориться дальше.
+3
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+3
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