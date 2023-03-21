У Бобровского 6 побед в последних 7 матчах. Он отразил 20 из 22 бросков в игре с «Детройтом»
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский одержал 6 побед в последних 7 матчах.
«Пантерс» обыграли «Детройт» (5:2) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, российский вратарь отразил 20 бросков из 22.
В сезоне у Бобровского 24 победы при 20 поражениях (90,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,98).
1) Лундквист - 459 ( 887 матчей )
2) Гашек - 389 ( 735 матчей )
3) Ринне - 369 ( 683 матча )
4) БОБРОВСКИЙ - 360 ( 639 матчей )
Он идет на второй сезон с 100+, а ему всего 25 лет. Это выглядит необычно, особенно если вспомнить, что у Марнера, Панарина, Копитара, Тавареса, Рантанена, Маккиннона, Пастрняка пока нет ни одного сезона с 100+ очками.