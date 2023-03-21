У Бобровского 6 побед в последних 7 матчах. Он отразил 20 из 22 бросков в игре с «Детройтом»

Теги Флорида Детройт Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский одержал 6 побед в последних 7 матчах.

«Пантерс» обыграли «Детройт» (5:2) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, российский вратарь отразил 20 бросков из 22. 

В сезоне у Бобровского 24 победы при 20 поражениях (90,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,98). 

12 комментариев

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b08r
Ответ Амфитрион
Весьма своевременно Боб заиграл, Пантеры уже Пингвинов подвинули.
Да тут скорее вся Флорида начала помогать ему, гораздо строже действуют
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Бррр Холодно
говорил же,флорида затащит,скорее пенсы отлетят
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каток Третьяка
Ответ Stewart - 25
Вратари-европейцы в НХЛ ( победы ) : 1) Лундквист - 459 ( 887 матчей ) 2) Гашек - 389 ( 735 матчей ) 3) Ринне - 369 ( 683 матча ) 4) БОБРОВСКИЙ - 360 ( 639 матчей )
Лунтика надо обходить ИМХО... и это вполне реально
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каток Третьяка
рано хоронили Боба тут некоторые))
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SergFed71
Ответ Алексей Иванов
Форму набрал более менее. Если вспомнить его цифры 3.5 и 85% до НГ, печально конечно все было.
Защиту подтянули пантеры, в плов хотят
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Stewart - 25
Вратари-европейцы в НХЛ ( победы ) :
1) Лундквист - 459 ( 887 матчей )
2) Гашек - 389 ( 735 матчей )
3) Ринне - 369 ( 683 матча )
4) БОБРОВСКИЙ - 360 ( 639 матчей )
+8
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+8
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Zomourning33
Кстати, хочется отдельно отметить Ткачука. Едва ли про него появиться отдельная новость.
Он идет на второй сезон с 100+, а ему всего 25 лет. Это выглядит необычно, особенно если вспомнить, что у Марнера, Панарина, Копитара, Тавареса, Рантанена, Маккиннона, Пастрняка пока нет ни одного сезона с 100+ очками.
+7
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+7
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raspisanie77
Добавил когда надо, с Ткачуком затащат в ПО.
+3
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+3
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curdboy
Нормально Флорида ход набрала) сейчас и Острова подвинут)) а там, глядишь, и до Тампы дело дойдёт, если Молнии будут продолжать в таком же))
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Zomourning33
Свои победы он набирает даже не в самых простых сезонах. 400 плбед за карьеру - не предел.
+1
0
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Амфитрион
Весьма своевременно Боб заиграл, Пантеры уже Пингвинов подвинули.
+11
0
+11
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Алексей Иванов
Форму набрал более менее. Если вспомнить его цифры 3.5 и 85% до НГ, печально конечно все было.
+3
-2
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