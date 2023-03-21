У Бобровского 6 побед в последних 7 матчах. Он отразил 20 из 22 бросков в игре с «Детройтом»

Вратарь «Флориды» одержал 6 побед в последних 7 матчах.

«Пантерс» обыграли « » (5:2) в очередном матче регулярного чемпионата , российский вратарь отразил 20 бросков из 22.

В сезоне у Бобровского 24 победы при 20 поражениях (90,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,98).