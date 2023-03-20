Карпин о Мостовом: «Обиженный маленький мальчик. Ну вот он такой. На 4-летнего ребенка мы ведь не обижаемся?»
Валерий Карпин назвал Александра Мостового обиженным мальчиком.
– У вас есть хороший друг, Александр Мостовой. Как к его экспертизе относитесь?
– С улыбкой.
– Вы знаете, что с ним?
– Я знаю, что с ним. Поэтому – с улыбкой.
– И что с ним?
– Да ничего с ним. Ну вот он такой. Маленький мальчик. Обиженный маленький мальчик. Который обижается на что-то, сам себе придумывает. На ребенка четырехлетнего мы ведь не обижаемся?
У меня дочке четыре года. «Я хочу мороженое» – и бьется в истерике, условно, недовольна. «Нельзя мороженое, после обеда можно». Примерно такое же отношение.
– Тут Мостовой недавно сказал, что готов пойти учиться [на лицензию тренера], но денег нет. Если он вам позвонит и скажет: «Валер, одолжи денег на учебу». Поможете?
– Если деньгами только, то да.
– А если попросится на практику в штаб «Ростова»?
– Если будет получать лицензию и приедет [на практику] – пускай приезжает, смотрит, че. Вообще не вопрос. Частенько приезжают тренеры, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России в интервью ютуб-каналу «Фабрика Футбола».
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Оба говорили не раз
Близкими из одной страны и клуба-да. Но не более
Просто есть такая категория людей: им нужно постоянно с чем-то бороться, причем толку от этого противостояния примерно нуль. Написать жалобу местному чиновнику по благоустройству условно двора или в прокуратуру по противоправным действиям/нарушениям, проявив гражданскую позицию, такие не могут, а побухтеть и побороться с фанайди/проигнорировать выборы и обязательно отписаться об этом в сети для них святое.
ЗЫ Еще такие персонажи патологически не способны к критическому мышлению и признанию собственных ошибок. Что поделаешь, невежды.
- "Нельзя тренировать, можно только после получения лицензии".