Карпин о Мостовом: «Обиженный маленький мальчик. Ну вот он такой. На 4-летнего ребенка мы ведь не обижаемся?»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Футбол

Валерий Карпин назвал Александра Мостового обиженным мальчиком.

– У вас есть хороший друг, Александр Мостовой. Как к его экспертизе относитесь?

– С улыбкой.

– Вы знаете, что с ним?

– Я знаю, что с ним. Поэтому – с улыбкой.

– И что с ним?

– Да ничего с ним. Ну вот он такой. Маленький мальчик. Обиженный маленький мальчик. Который обижается на что-то, сам себе придумывает. На ребенка четырехлетнего мы ведь не обижаемся?

У меня дочке четыре года. «Я хочу мороженое» – и бьется в истерике, условно, недовольна. «Нельзя мороженое, после обеда можно». Примерно такое же отношение.

– Тут Мостовой недавно сказал, что готов пойти учиться [на лицензию тренера], но денег нет. Если он вам позвонит и скажет: «Валер, одолжи денег на учебу». Поможете?

– Если деньгами только, то да.

– А если попросится на практику в штаб «Ростова»?

– Если будет получать лицензию и приедет [на практику] – пускай приезжает, смотрит, че. Вообще не вопрос. Частенько приезжают тренеры, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России в интервью ютуб-каналу «Фабрика Футбола».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

94 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TeRex
Ответ Ruscello
Странно, что журналист Карпина про Зарему не спросил. Надеюсь Мостовой не будет участвовать в этом хайпе, как 4х летний ребенок.
Спросил. Полагаю, завтра спортс целый день будет это интервью по частям закидывать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Карин
Не зря говорят, у футболистов особо мозгов нет, с отличии от хоккеистов!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruscello
Ответ Фролов Миха
слушай Сельту часто показывали в то время распределение ролей на поле отношение партнеров все очевидно было видно условно говоря Карпин был Самедовым или Вовой Быстровым а Мостовой Титовым или Цымбларем я только про это
С этим я не соглашусь, Карпин был лучше обоих(Самедов и Быстров). Что не отменяет распределение ролей. Только сами по себе роли ничего не дают. Просто роли. Макелеле тоже имел свою роль, не менее важную.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
Да они оба дети рыбака-алкоголика.Только у того, кого Валеркой кличут, я в дочках запутался. За эту 4х летнюю он платит алименты, или как и за всех остальных дочек не платил и кидал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arsenal.ave
Ответ Макс_Вирер
Ох, бомбанет у Мостового. Вангую скажет кто в Сельте был царем.
Почему должно бомбануть? Карпин и денег готов одолжить и опытом поделиться тренерским, пусть мостик радуется что такой кент есть у него))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kin
Ответ Kassetchik
Это миф. См. статистику Карпина по гол+ пас. В плане реализации Валера его уделывал точно, причём играя глубже и занимаясь черновой работой
Да никто не уделывал Моста на поле, во всех командах он был лидером. Валера железный мотор , это да, но что тут сравнивать. И я согласен с кем-то ниже, что надо было ему сдержаться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
реймс29
Ответ Назар Игорь
Вот тебе и бывшие друзья... Спартаковские разборки пошли.
Да не были они друзьями
Оба говорили не раз
Близкими из одной страны и клуба-да. Но не более
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фролов Миха
Ответ реймс29
Только этот "бегунок" вышел на уровень как бы не выше царского
поясни
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
couture39
Ответ Пацанчик реальный
На каких каблуках,ты о чем?
о бункерном карлике, ессно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
45_percent
Ответ pizzatcarizza
FanID уже оформил?
Потерял интерес к футболу после 25. А так бы оформил без проблем.
Просто есть такая категория людей: им нужно постоянно с чем-то бороться, причем толку от этого противостояния примерно нуль. Написать жалобу местному чиновнику по благоустройству условно двора или в прокуратуру по противоправным действиям/нарушениям, проявив гражданскую позицию, такие не могут, а побухтеть и побороться с фанайди/проигнорировать выборы и обязательно отписаться об этом в сети для них святое.
ЗЫ Еще такие персонажи патологически не способны к критическому мышлению и признанию собственных ошибок. Что поделаешь, невежды.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марк Аврелий
Ответ Буратино55
Нефильтрованного
Огонь🔥🔥🔥
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фролов Миха
Ответ Ruscello
Не сказал бы, видел их живьем в Виго. Карпин сам по себе был значим. Мостовой рулил- это да. Оба были очень хороши.
слушай Сельту часто показывали в то время распределение ролей на поле отношение партнеров все очевидно было видно условно говоря Карпин был Самедовым или Вовой Быстровым а Мостовой Титовым или Цымбларем я только про это
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фролов Миха
Ответ Joss Stone
причём тут игра в Сельте и работа тренером спустя 25 лет после окончания их игры в Сельте?
детская обида на то что Мостовой Царем был а Валера рояль таскал я же ниже написал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dexter Dallas
Ответ Daren Gill
Блин я прям чувствую как Мостовой радовался после этого интервью и сев на «Трон» начал ожидать звонков от журналистов дабы всем рассказать какой он крутой и как Велерка не прав.
А ему никто не будет звонить дня 3-4. Чтобы прям выгореор в него все там
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dexter Dallas
Ответ Циник Петербургский
Вы про битву женщины и бабы забыли упомянуть - Канделаки VS Уткин ;) Забавно было наблюдать. Попкорн уходил влёт ))
С вечерним мудозвоном по интереснее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пацанчик реальный
Ответ Владимир Данилов
Парни, похоже, цензуру в стране ввели персонально против Карпина, чтоб он не дискредитировал одно ##### на каблуках. Ибо заходы у Валеры борзые, конечно.
На каких каблуках,ты о чем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dexter Dallas
Ответ Гекдениз Кардениз
Не позавидую толчку Мостового и лично шпенгалету
Там унитаз станет чашей генуа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arty K.
Ждём представителей детского сада завтра
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sekor
Тонко. Перевод: "Я хочу тренировать Спартак!!!".
- "Нельзя тренировать, можно только после получения лицензии".
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dexter Dallas
У Валера не накинул на вентилятор. А я бы сказал сверху на лопасти вертолёта махнул
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Данилов
Парни, похоже, цензуру в стране ввели персонально против Карпина, чтоб он не дискредитировал одно ##### на каблуках. Ибо заходы у Валеры борзые, конечно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Назар Игорь
Вот тебе и бывшие друзья... Спартаковские разборки пошли.
Коллеги а не друзья
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Кузнецов
Просто Обиженный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr. Voronoi
Ответ Tpy6kaMerlina
Ну, это шанс для Александра! Звони Карпину - и вперёд, в большой футбол тренером. Я бы на его месте позвонил и вписался в наш большой футбол. Годы еще позволяют, но уже на тоненького: еще пара лет и будет тяжеловато. Не упускай шанс, Мостовой!
Думаю, он денег займёт, а учиться не пойдёт)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pizzatcarizza
Ответ 45_percent
Твой смарфтон и ПК успешно с InternetID и без твоего ведома справляется, радетель ты наш за права и свободы
FanID уже оформил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий