назвал Александра Мостового обиженным мальчиком.

– У вас есть хороший друг, . Как к его экспертизе относитесь?

– С улыбкой.

– Вы знаете, что с ним?

– Я знаю, что с ним. Поэтому – с улыбкой.

– И что с ним?

– Да ничего с ним. Ну вот он такой. Маленький мальчик. Обиженный маленький мальчик. Который обижается на что-то, сам себе придумывает. На ребенка четырехлетнего мы ведь не обижаемся?

У меня дочке четыре года. «Я хочу мороженое» – и бьется в истерике, условно, недовольна. «Нельзя мороженое, после обеда можно». Примерно такое же отношение.

– Тут Мостовой недавно сказал, что готов пойти учиться [на лицензию тренера], но денег нет. Если он вам позвонит и скажет: «Валер, одолжи денег на учебу». Поможете?

– Если деньгами только, то да.

– А если попросится на практику в штаб «Ростова»?

– Если будет получать лицензию и приедет [на практику] – пускай приезжает, смотрит, че. Вообще не вопрос. Частенько приезжают тренеры, – сказал главный тренер « » и сборной России в интервью ютуб-каналу «Фабрика Футбола».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас