Семья с младенцем без Fan ID была на матче «Урала» – сотрудник стадиона пропустил их, нарушив правила. Об этом не рассказали сразу, чтобы «не подставлять доброго человека»

Стюард пустил семью с семимесячным ребенком без Fan ID на матч « ».

Ранее появилась информация о том, что на матч «Урал» – « » в Екатеринбурге пришли Илья и Кристина с тремя детьми. Сообщалось, что им не удалось оформить Fan ID для семимесячного сына, так как «Госуслуги» не пропускали его фотографии.

Однако оказалось, что семья все-таки попала на матч.

Сначала Baza опубликовала видео с камер наблюдения – на них видно, что 16:14 по местному времени Илья с двумя дочками проходит на стадион. Спустя 10 минут заходит его жена и передает Илье коляску с младенцем. На видео видно, что коляску пропускают без досмотра.

Затем Baza со ссылкой на переписку Ильи с журналистами издания «Е1», которое первым написало об инциденте, рассказала о ситуации детальнее.

Илья рассказал эту историю журналистам «Е1» так: «Мы все замерзли, дети стоят с красными носами, нас ни в какую не пускают. Отправляют в МФЦ при стадионе, чтобы оформить на мелкого карту. Мы уже начали ругаться, благо подошел молодой человек, сотрудник стадиона, договорился с коллегами, и нас пропустили. Уже и трое сотрудников полиции подошли, говорят: «Что случилось?» Мы им рассказываем, даже они говорят: «Бред, пустите на стадион ребенка». В итоге после скандала нас пропустили на стадион. Спасибо хорошему парню, работнику стадиона, который в этой ситуации встал на нашу сторону и поспорил с начальством».

Спустя некоторое время журналисты издания «Е1» написали: «Да, скоро выпустим новость – только без информации о том, что вас все-таки пропустили, дабы не подставлять доброго человека. По этому прекрасному закону выходит, что пропускать вас он был не должен».

Илья ответил: «Да, конечно, дабы не подставлять человека».

На вопрос корреспондента Baza о том, почему они с женой чуть позже не рассказали о том, что их пропустили на стадион, Илья заявил, что, видимо, было много звонков и «он устал повторять всем одно и то же».

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