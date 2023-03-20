Семья с младенцем без Fan ID была на матче «Урала» – сотрудник стадиона пропустил их, нарушив правила. Об этом не рассказали сразу, чтобы «не подставлять доброго человека»

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Урал стадионы Fan ID Футбол

Стюард пустил семью с семимесячным ребенком без Fan ID на матч «Урала».

Ранее появилась информация о том, что на матч «Урал» – «Динамо» в Екатеринбурге пришли Илья и Кристина с тремя детьми. Сообщалось, что им не удалось оформить Fan ID для семимесячного сына, так как «Госуслуги» не пропускали его фотографии.

Однако оказалось, что семья все-таки попала на матч.

Сначала Baza опубликовала видео с камер наблюдения – на них видно, что 16:14 по местному времени Илья с двумя дочками проходит на стадион. Спустя 10 минут заходит его жена и передает Илье коляску с младенцем. На видео видно, что коляску пропускают без досмотра.

Затем Baza со ссылкой на переписку Ильи с журналистами издания «Е1», которое первым написало об инциденте, рассказала о ситуации детальнее.

Илья рассказал эту историю журналистам «Е1» так: «Мы все замерзли, дети стоят с красными носами, нас ни в какую не пускают. Отправляют в МФЦ при стадионе, чтобы оформить на мелкого карту. Мы уже начали ругаться, благо подошел молодой человек, сотрудник стадиона, договорился с коллегами, и нас пропустили. Уже и трое сотрудников полиции подошли, говорят: «Что случилось?» Мы им рассказываем, даже они говорят: «Бред, пустите на стадион ребенка». В итоге после скандала нас пропустили на стадион. Спасибо хорошему парню, работнику стадиона, который в этой ситуации встал на нашу сторону и поспорил с начальством».

Спустя некоторое время журналисты издания «Е1» написали: «Да, скоро выпустим новость – только без информации о том, что вас все-таки пропустили, дабы не подставлять доброго человека. По этому прекрасному закону выходит, что пропускать вас он был не должен».

Илья ответил: «Да, конечно, дабы не подставлять человека».

На вопрос корреспондента Baza о том, почему они с женой чуть позже не рассказали о том, что их пропустили на стадион, Илья заявил, что, видимо, было много звонков и «он устал повторять всем одно и то же».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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82 комментария

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Мартинелли
Всех стюардов, семью, полицейских наказать по всей строгости закона. Это что за халатность. Они подвергли опасности тысячи людей на стадионе. Это хорошо, что ничего не случилось, а если бы реальный злоумышленник без fuck-id проник на стадион?
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Alex1104
Ответ SadButTrue
Опять слабовато! Ну серьезно? Как это "не нравится"? А где же "все не так однозначно", "наверху разберутся", "компетентным органам виднее"? Пишите про какие-то "методы борьбы"? Вы что только, что Майн Кампф прочитали? В этой новости ничего не сказано про борьбу, просто какой-то стюард не стал портить им день. На футбол с фан айди в принципе ходят одни терпилы, удивительно что это пикнуть посмел.
Вам бы к доктору сходить. Мания преследования тяжелое заболевание, но медицина не стоит на месте, могут и помочь.
Или вы в числе покорителей Верхнего Ларса? Тогда, конечно, не по карману.
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Вечно в бане
Ответ ДМ-1чемпион
А может спецом для провокации!? Помнится когда навальнисты собирались на Пушкинской, там особо одарённые протестуны, приводили детей!
Правильно говоришь, мужик. Провокаторы, специально ребёнка привели на стадион, чтобы Майдан устроить. Срочно родителей под следствие, а ребёнка пока в наш самый лучший детский дом.

Вроде середина дня понедельника, а у тебя уже вечер пятницы.
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SadButTrue
Ответ Alex1104
Мне не нравится идея фан айди на внутренних соревнованиях, но такие "методы борьбы" мне не нравятся больше.
Опять слабовато! Ну серьезно? Как это "не нравится"? А где же "все не так однозначно", "наверху разберутся", "компетентным органам виднее"? Пишите про какие-то "методы борьбы"? Вы что только, что Майн Кампф прочитали? В этой новости ничего не сказано про борьбу, просто какой-то стюард не стал портить им день. На футбол с фан айди в принципе ходят одни терпилы, удивительно что это пикнуть посмел.
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Самозанятый
Ответ Stas Zaitsev
они спят на морозе хорошо, укутанные по самое не балуй. Вот носить детей на стадион где 50000 человек орут ежесекундно, вот это сомнительно. Хорошо что к нашему чемпу это не относится.
Ну 50 000 - это звучит как очень черный юмор)Ну даже для укутанных детей 2 часа на морозе - многовато, а с учетом дороги, очереди и досмотра - и того больше. Плюс на стадионе нельзя комфортно расположить ребенка. Ну и во время прогулки ребенок постоянно укачивается.
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old folk
Ответ WhatZ
А если бы этот малыш устроил массовую драку или фаер запалил? Да как же так, без фануйди нельзя пропускать!!!
Ждём новость: семья пронесла файер в бутылочке грудного молока
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Александр Калачев
Ответ chernika from S-Pb
Вот по кайфу, небось, чужим людям слушать вопли младенца 90 минут, если тот заорать вздумает.
Да тем более на таком пустом стадионе, он вообще футболистов будет раздражать, поэтому сидим дома, на улицу не выходим, а то не дай бог заплачет будет раздражать прохожих
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ДМ-1чемпион
Правительство сша:-" Когда Пауэлл тряс пробиркой в ООН и врал о химическом оружии Хусейна, мы сразу не сказали правду, что бы не подставлять "хорошего человека."
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Spartakus1984
Нарушил глупые правила,если младенцу нужен фан айди то правила по факту глупые,хочется что бы глупыш придумавший их объяснил,откуда в его идее столько глупости
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Alex1104
Ответ SadButTrue
Плохо вас повар инструктирует! Слишком занят СВО. Вот как надо: Всенародный закон о фан айди создан нашим великим правителем, чтобы огородить грудных детей от плохой погоды, а попытки придти на футбол целыми семьями с украинскими фамилиями наводят на мысли, что еще не все предатели у нас выявлены.
Мне не нравится идея фан айди на внутренних соревнованиях, но такие "методы борьбы" мне не нравятся больше.
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ЦСКА1960
В общем, полная профанация этот фан ай-ди
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Stas Zaitsev
Ответ Самозанятый
Собственной говоря, только этот человек и был адекватным. Тащить грудничка на футбол в такую погоду, когда все успели замерзнуть за 10 минут у стадиона, тоже сомнительная идея.
они спят на морозе хорошо, укутанные по самое не балуй. Вот носить детей на стадион где 50000 человек орут ежесекундно, вот это сомнительно. Хорошо что к нашему чемпу это не относится.
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dimitrii36
куда можно пойти в стране семьей с семимесячным ребёнком, конечно же на футбол, ну не на базу же кройки и шитья
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Russ Ivan
Обслуживающего персонала на стадионе в три раза больше, чем болельщиков...
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SadButTrue
Ответ Alex1104
Сомнительная идея тащить в такую погоду семимесячного ребенка на стадион. Мягко говоря. Это сколько часов в сумме он будет на "очень свежем" воздухе? А раздувание скандала на ровном месте наводит на мысли.
Плохо вас повар инструктирует! Слишком занят СВО.

Вот как надо: Всенародный закон о фан айди создан нашим великим правителем, чтобы огородить грудных детей от плохой погоды, а попытки придти на футбол целыми семьями с украинскими фамилиями наводят на мысли, что еще не все предатели у нас выявлены.
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Алексей Юрьевич
Предлагаю выявить всю цепочку виновных, признать их организованной преступной группой, во главе семимесячный ребенок. Всем дать от 10 лет строгого режима.
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Kit244098
Ответ ivanzhu90
Ты переписку почитай)) это Е1 и сыграли на пользу власти, которые сказали что, то что их пропустили писать не будем, чтобы не подставлять сотрудника (для хайпа, иначе никто не обратил бы внимания). А чел просто согласился с корреспондентом.
Ага. И опошлил всю идею. В таких делах или говорят всю правду или молчат.
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Любитель шпилей
Ну как там сейчас принято:
Родителям - 15 суток за дискредитацию фанайди.
Детей- в детский дом.
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Самозанятый
Ответ keeperfcb
Как же люди тогда 2-х часовой матч вывезли, если за 10 минут у стадиона успели замерзнуть?
Ну это лучше у людей спрашивать, а не у меня, правда? Наверное, бухали то, что пронесли в коляске, которую не досматривали)
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KataDiaz
бардак
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WhatZ
Ответ Алексей Сигаев
Интересно, кто создал больше проблем семье с маленьким ребёнком: сама система Fan ID, или журналисты, которым нужны жареные факты по теме Fan ID?
Ах, ну да, это же журналисты заставили семью ехать и делать фанайди трем детям, одному из которых нет и года. А потом из-за журналистов семье пришлось нервничать на счет того, пустят ли их на стадион с одним ребенком без фанайди. Ох уж эти плохие журналюги
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Lindeman
Ответ Кирилл.С-Пб
До дурдома доводить не нужно. до 14 лет он вообще нафиг не нужен. Бред
Он вообще нафиг не нужен
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Самозанятый
Ответ jimmilee**
У тебя видимо детей нет С грудничками зимой гуляют 1-2 часа легко - им полезно и не холодно
У меня 3 детей. По 2 часа гуляют летом. Зимой меньше и очень плотно "упаковав".
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ДМ-1чемпион
Ответ Barvex
База - это кремлёвский канал.
А ХА ХА. С точностью до наоборот!
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Экспертное мнение
Ответ Кирилл.С-Пб
До дурдома доводить не нужно. до 14 лет он вообще нафиг не нужен. Бред
О, до 14 лет? Видите, вы уже торгуетесь)) В этом и план.
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