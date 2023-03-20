Фанаты «Барсы» скандировали «Так побеждает «Мадрид», когда Начо не получил 2-ю желтую за отмашку в лицо Рафинье. Также они пели «Где Флорентино?»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи болельщики Флорентино Перес Камп Ноу Начо Фернандес Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Рафинья Диас Класико Футбол

Фанаты «Барселоны» подначивали «Реал» и Флорентино Переса во время класико.

Как пишет As, во время вчерашнего матча болельщики, собравшиеся на «Камп Ноу», скандировали: «Где Флорентино?»

Так они отреагировали на решение президента «Реала» не посещать вчерашний матч. Вместо класико Перес посетил матч баскетбольного «Реала» с «Басконией» (88:95).

Также болельщики «Барселоны» скандировали «Так побеждает «Мадрид» после того, как Начо Фернандес не получил карточку за отмашку в лицо Рафинье на 40-й минуте. К тому моменту у защитника «Реала» уже было предупреждение – на 18-й минуте он сфолил на Рональде Араухо.

Судья Рикардо Бенгоэчеа не посчитал, что Начо стоит наказывать в этом эпизоде.

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56 комментариев

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TumanBay
С Пересом все ясно. Зачем лететь так далеко,чтобы опять смотреть очередное унижение своего детища от заклятого врага?!
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Barsenoga
Ответ 6tspey7tb5
Нет ну там уже идёт поножовщина))))) мы белые и пушистые по сравнению с ними. Один раз зашёл на их ветку, больше не хочу))))
как вообще можно любить фигурное катание, разве только из за красивых девушек.
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кто-то
Я думаю, хорошо, что не дали второю жёлтую, ведь если б показали горчичник, болейщики Реала все бы комментарии слезами залили и комментариями по типу «опять судью подкупили», «Варселона» и т.п.
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Pb-SE
Ответ 6tspey7tb5
Фанаты Зенита и Спартака, фанаты Баварии на всех ветках, МЮ и Ливерпуля подержите мое пиво ))))
Только Зенит - Спартак сравнится, про крайней мере в статьях на главной. В Англии больше топов, фанаты и хейтеры сильнее размазаны по командам. Бавария вообще воспринимается как должное.
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gamechanger
Но, поправде говоря, Гави тоже должен был получить жёлтую карточку. Удивительно, как он избежал этого. Школа Каземиро
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Pb-SE
Судя по моим последним банам и предупреждениям, про Реал запрещено писать плохо. Поэтому скажу лишь то, что Реал такая же честная и непогрешимая команда, как передачи В. Соловьева.
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Нефанатик
Гави, Роберто как доиграли матч многим тоже не понятно
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belikovda.90
Ответ VictorVallecano
Сразу виден статус клуба - у Негрейлоны провинциальный комплекс, поэтому они зациклены только на победе над Реалом. У Королевского клуба цели выше, поэтому они хотят завоевать очередной трофей ЛЧ.
Если они максималисты, то пускай выиграют самый сложный турнир в Европе - АПЛ.

А так 5-6 топовых матчей за сезон - такое себе
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VictorVallecano
Ответ Gravdaar Iyaad
риаль мадрит камбек, никогда не сдаются бла бла бла Хоть пускай 30 ЛЧ будет у Реала, все равно барса останется его хозяином С тех пор, как Реал последний раз громил Барсу (4:1), Барса громила Реал раз 10 наверное
Сразу виден статус клуба - у Негрейлоны провинциальный комплекс, поэтому они зациклены только на победе над Реалом. У Королевского клуба цели выше, поэтому они хотят завоевать очередной трофей ЛЧ.
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Val Smith
Ответ Blaumerc
фанаты на стадионе ничем не отличаются от здешних фанатов на сайте. под любой новостью о Барселоне и Реале можно прочитать подобные вещи.
Ну тут ничего удивительного. Барселону продвигали как больше чем клуб, из Месси стряпали идола. Логично что вокруг этого выросло что-то навроде секты. Ну а чем выше заберешься тем больнее падать, на фоне постоянных еврокубковых неудач, отсутствия возможности удержать икону, да ещё такого репутационного удара фанаты озлобились. Теперь они будут цепляться за любой повод. Нечто схожее было с теми же фанатами Спартака. Ну и понятно что вся эта реакция поражает симметричный ответ. Лёгких на подъем маргиналов везде в избытке.
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Артем Кондаков
Ответ Растиньяк
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психология масс не изучает малые групп
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Sergey Troshin
Удивительно как Гави заканчивает матчи без жёлтых карточек
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Растиньяк
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Gravdaar Iyaad
риаль мадрит камбек, никогда не сдаются бла бла бла

Хоть пускай 30 ЛЧ будет у Реала, все равно барса останется его хозяином
С тех пор, как Реал последний раз громил Барсу (4:1), Барса громила Реал раз 10 наверное
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Экселлент
Ответ Франческо Тотти
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Спасибо,что дал ответ на мой вопрос, свободен воздухан)
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Temp LC
Интересно,а о безнаказанности Роберто, который заслужил дважды удалиться молчат, а про два фола уже песни поют
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Alexander Katschalow
Ответ Кудри Гендузи
Самое смешное, что даже при таком странном судействе в пользу Реала, все-равно не Барсе об этом рот раскрывать, от тонн грязи им не отмыться еще лет 10..
Поправляйся
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6tspey7tb5
Ответ MUthebest
Фанаты фигурного катания: подержите мои смайлики
Нет ну там уже идёт поножовщина))))) мы белые и пушистые по сравнению с ними. Один раз зашёл на их ветку, больше не хочу))))
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LokiSp
Ответ Nottingham Forecast
Когда судьи ошибаются в пользу Барсы, болелы Реала: "Фсьо купили!!! Varселона! Негрейра! Коррупция!!!" Когда судьи ошибаются в пользу Реала, болелы Реала: "Не, ну боковой совсем слабый оказался. В Испании вообще судьи часто косячат. Те, кто Ла Лигу смотрят, знают" 🤣🤣🤣
Реально думаешь я болела Реала? =) Просто конспирологию не люблю, всегда надо выходить на поле или сидеть на трибуне и быть уверенным в непредвзятости судей, точка. А в том, что в Испании такие же клоуны со свистками как и везде я не сомневаюсь.
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Франческо Тотти
Ответ Экселлент
какие новости ты читал и какие люди тебе говорили, очень интересно, приведи хотя бы пару примеров,иначе ты никто иной как "воздухан", мягко говоря!
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Burel
Ответ Tpy6kaMerlina
Испанские гранды... Барселона и Реал. Ну до чего же вы хороши на поле в последние двадцать лет, настолько же неприятно читать про все эти ваши судейские интриги и подоплёки "рычагов" и тому подобное. Поймите, вы великие клубы и показываете великий футбол. Эль классико - классико всего мира. Соответствуйте своему статусу и дальше, в раздевалке и за пределами поля. Не нужно вот всего этого. Берегите себя во имя футбола.
когда это реал показывал "великий" футбол ? мешок без стиля
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Blaumerc
Ответ Любезный Коссутий
замечу, что нигде нет столько хейта, как в ветке ЛЛ - между фанатами Реала и Барсы, в частности
ну так это одно из самых главных противостояний в мировом футболе. Охват фан базы этих двух клубов больше чем у любых других клубов. Плюс само противостояние издавна больше политическая чем спортивная, конечно сейчас уже чисто спортивная.
это и переносится на болельщиков и здесь на сайте.
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Игорь Климов
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Это была очевидная желтая и следом удаление. Но, чтобы не портить дух игры, можно было бы обойтись без второй жёлтой и просто назначить штрафной, так как Рафинья обходил Начо по лицевой и это мог быть потенциально опасный момент.
Factos!
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Catalonia is the independent republic
Ответ Экселлент
Как по мне,не стоило Анчи менять Начо на Менди,испанец сейчас в хорошей форме,несмотря на вчерашний результат и на то что в теории мог и удалится, скорее всего поэтому и поменял
мог и должен был удаляться на 40 минуте
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Экселлент
Ответ Франческо Тотти
Только вот за выкидоны Гави нужно давать несколько матчей дисквы. Не следил за ЛЛ, читал только новости и люди часто о нем говорили в нелестных тонах. Они были правы, у парня мозгов маловато и гонору куча
какие новости ты читал и какие люди тебе говорили, очень интересно, приведи хотя бы пару примеров,иначе ты никто иной как "воздухан", мягко говоря!
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