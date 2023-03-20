Фанаты «Барсы» скандировали «Так побеждает «Мадрид», когда Начо не получил 2-ю желтую за отмашку в лицо Рафинье. Также они пели «Где Флорентино?»

Фанаты «Барселоны» подначивали « » и во время класико.

Как пишет As, во время вчерашнего матча болельщики, собравшиеся на « », скандировали: «Где Флорентино?»

Так они отреагировали на решение президента «Реала» не посещать вчерашний матч. Вместо класико Перес посетил матч баскетбольного «Реала» с «Басконией» (88:95).

Также болельщики «Барселоны» скандировали «Так побеждает «Мадрид» после того, как не получил карточку за отмашку в лицо на 40-й минуте. К тому моменту у защитника «Реала» уже было предупреждение – на 18-й минуте он сфолил на Рональде Араухо.

Судья Рикардо Бенгоэчеа не посчитал, что Начо стоит наказывать в этом эпизоде.

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