Фанаты «Барсы» скандировали «Так побеждает «Мадрид», когда Начо не получил 2-ю желтую за отмашку в лицо Рафинье. Также они пели «Где Флорентино?»
Фанаты «Барселоны» подначивали «Реал» и Флорентино Переса во время класико.
Как пишет As, во время вчерашнего матча болельщики, собравшиеся на «Камп Ноу», скандировали: «Где Флорентино?»
Так они отреагировали на решение президента «Реала» не посещать вчерашний матч. Вместо класико Перес посетил матч баскетбольного «Реала» с «Басконией» (88:95).
Также болельщики «Барселоны» скандировали «Так побеждает «Мадрид» после того, как Начо Фернандес не получил карточку за отмашку в лицо Рафинье на 40-й минуте. К тому моменту у защитника «Реала» уже было предупреждение – на 18-й минуте он сфолил на Рональде Араухо.
Судья Рикардо Бенгоэчеа не посчитал, что Начо стоит наказывать в этом эпизоде.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
А так 5-6 топовых матчей за сезон - такое себе
Хоть пускай 30 ЛЧ будет у Реала, все равно барса останется его хозяином
С тех пор, как Реал последний раз громил Барсу (4:1), Барса громила Реал раз 10 наверное
это и переносится на болельщиков и здесь на сайте.