«Ливерпуль» вряд ли купит Беллингема летом. Позиции «Реала» и «Ман Сити» в переговорах сильнее

Шансы « » на трансфер все ниже – у « » и « » их больше.

В последнее время «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал» выглядели наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры полузащитника, которого с «Боруссией» связывает контракт сроком до 2025 года. В его соглашении с клубом нет отступных, поэтому, учитывая нежелание « » расставаться с Джудом, стоимость потенциальной сделки будет предельно высокой.

Из-за этого осуществить сделку будет сложно всем заинтересованным клубам. Как пишет The Athletic, вероятность того, что «Ливерпуль» не сможет купить Беллингема летом, становится все выше. Это связано с возможной суммой трансфера, а также с финансовой мощью конкурентов. «Ливерпуль» не нацелен на участие в аукционе.

Это не означает, что «Ливерпуль» уже отказался от попыток подписать Беллингема. Однако источники, знакомые с ситуацией, считают, что на данный момент позиции «Реала» и «Манчестер Сити» в переговорах сильнее.

В этом сезоне у 19-летнего полузащитника 10 голов и 6 результативных передач в 34 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Статистику игрока можно найти здесь.

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