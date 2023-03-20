«Ливерпуль» вряд ли купит Беллингема летом. Позиции «Реала» и «Ман Сити» в переговорах сильнее
Шансы «Ливерпуля» на трансфер Джуда Беллингема все ниже – у «Реала» и «Ман Сити» их больше.
В последнее время «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал» выглядели наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры полузащитника, которого с «Боруссией» связывает контракт сроком до 2025 года. В его соглашении с клубом нет отступных, поэтому, учитывая нежелание «Дортмунда» расставаться с Джудом, стоимость потенциальной сделки будет предельно высокой.
Из-за этого осуществить сделку будет сложно всем заинтересованным клубам. Как пишет The Athletic, вероятность того, что «Ливерпуль» не сможет купить Беллингема летом, становится все выше. Это связано с возможной суммой трансфера, а также с финансовой мощью конкурентов. «Ливерпуль» не нацелен на участие в аукционе.
Это не означает, что «Ливерпуль» уже отказался от попыток подписать Беллингема. Однако источники, знакомые с ситуацией, считают, что на данный момент позиции «Реала» и «Манчестер Сити» в переговорах сильнее.
В этом сезоне у 19-летнего полузащитника 10 голов и 6 результативных передач в 34 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Статистику игрока можно найти здесь.
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Игрок топ, конечно, без вопросов.
Но ему только 19 лет и всех проблем он решит. Мне вообще Деле Алли вспоминается, который в 19 лет разрывал апл и там пресса была похлеще чем Беллингема, а сейчас в Бешикташе играет.
Ливерпулю нужно полностью перестраивать полузащиту, покупать минимум 2-3 игрока, а Генри никогда не расщедрится на 250-300 млн на трансферы.
Вообще, по-хорошему, нужно с мед штабом вопрос решать, чтобы все эти новые полузащитники в футбол играли, а не заднюю поверхность бедра лечили