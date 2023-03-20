«Ливерпуль» вряд ли купит Беллингема летом. Позиции «Реала» и «Ман Сити» в переговорах сильнее

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы деньги Джуд Беллингем Футбол

Шансы «Ливерпуля» на трансфер Джуда Беллингема все ниже – у «Реала» и «Ман Сити» их больше.

В последнее время «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал» выглядели наиболее вероятными вариантами продолжения карьеры полузащитника, которого с «Боруссией» связывает контракт сроком до 2025 года. В его соглашении с клубом нет отступных, поэтому, учитывая нежелание «Дортмунда» расставаться с Джудом, стоимость потенциальной сделки будет предельно высокой.

Из-за этого осуществить сделку будет сложно всем заинтересованным клубам. Как пишет The Athletic, вероятность того, что «Ливерпуль» не сможет купить Беллингема летом, становится все выше. Это связано с возможной суммой трансфера, а также с финансовой мощью конкурентов. «Ливерпуль» не нацелен на участие в аукционе.

Это не означает, что «Ливерпуль» уже отказался от попыток подписать Беллингема. Однако источники, знакомые с ситуацией, считают, что на данный момент позиции «Реала» и «Манчестер Сити» в переговорах сильнее.

В этом сезоне у 19-летнего полузащитника 10 голов и 6 результативных передач в 34 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Статистику игрока можно найти здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чупакабра из Мачу-Пикчу
Они там людей за откровенных идиотов что-ли держат? Сначала пишут: "Реалу будет сложно подписать Беллингема, - позиции Ливерпуля сильнее"; через день пишут обратное. И так 10 раз по кругу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ShamilK
Ответ Андрей Хенто
Мадриду Беллингем жизненно необходим, но у Сити все козыри на руках, родная страна, лучший чемпионат, тот же Холланд может подтолкнуть его к этому решению да и все финансовые аппетиты игрока легко могут исполнить.
Мадриду в первую очередь нужны нападающие нормальные, вингеры и правый латераль. Полузащита - это последнее, что нужно. Могли бы просто продлить Себальоса и все. Пустить все деньги на укрепление всего правого фланга и центра нападения - вот о чем нужно думать. Вчера Винисиус весь матч оставался один в штрафной соперника и не находил адресата передачи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zakir Hanseidov
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Где у него есть шанс развиваться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zakir Hanseidov
Ответ Диер Ташкент
ЛФК наверное сперва надо продать игроков, а потом уже покупать. Иначе полузащитников там вообще перебор же
Если только Салаха.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mars Usmanov
Ответ Олег Карпов
если Модрич Кроос так сдают,то Фабиньо и Хендерсон закончили играть в футбол в 2021
тогда уж в 2022 году
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Val Smith
Ответ Футбол_это_жизнь
Так у вас же есть Тчуамени и Камавинга которые якобы топ?!
Совсем другого плана игроки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Калачев
Ответ Belfast Boy
против сити ведется расследование с перспективой релегейшна в шип
Длиною в 5 лет, к концу которого срок давности чего-то там пройдет, проходили вроде это
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Бондарев
Реал готов максимум 120 дать, они рассчитывают договориться. Клопп может уломать за 115 по старой дружбе, не нагоняйте теней) увидите, будет в Ливерпуле.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Ответ Николай Дягель
Я тоже не понимаю этого , да и где гарантия что он заиграет в ливерпуле .
Гарантии нет, но в той же сборной Англии у них была хорошая связка в полузащите с Хендерсоном, отсюда и разговоры о Ливерпуле во многом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Федя Голицын
Ливер ....все сдохх
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kotopandych
Ответ Belfast Boy
против сити ведется расследование с перспективой релегейшна в шип
Максимум с перспективой шейха стать на пару десятков миллионов евроденег беднее. Не велика беда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Созвонились бы все три клуба и договорились сбить цену. Пора так делать давно. Есть предел цифрам риска.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Черкасов
Ответ Rassel_Crowe
Как это к Ливерпулю относится?
Ты это сам понимаешь прекрасно причём.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Белов
Нужно брать Хвичу и Мусиалу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rassel_Crowe
Ответ Алекс Черкасов
Барселона издевается над реалом 3 матча подряд . Нужно что то делать
Как это к Ливерпулю относится?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Черкасов
Ответ Rassel_Crowe
Не сильно расстроюсь, если Ливерпуль его не купит. Игрок топ, конечно, без вопросов. Но ему только 19 лет и всех проблем он решит. Мне вообще Деле Алли вспоминается, который в 19 лет разрывал апл и там пресса была похлеще чем Беллингема, а сейчас в Бешикташе играет. Ливерпулю нужно полностью перестраивать полузащиту, покупать минимум 2-3 игрока, а Генри никогда не расщедрится на 250-300 млн на трансферы. Вообще, по-хорошему, нужно с мед штабом вопрос решать, чтобы все эти новые полузащитники в футбол играли, а не заднюю поверхность бедра лечили
Барселона издевается над реалом 3 матча подряд . Нужно что то делать
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Berekella 999
Моему Реалу не нужны усиления.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диер Ташкент
Ответ az za
Травмы, травмы, полузащитников много не бывает
ну не знаю, если 11 полузащитников мало
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rassel_Crowe
Не сильно расстроюсь, если Ливерпуль его не купит.
Игрок топ, конечно, без вопросов.
Но ему только 19 лет и всех проблем он решит. Мне вообще Деле Алли вспоминается, который в 19 лет разрывал апл и там пресса была похлеще чем Беллингема, а сейчас в Бешикташе играет.
Ливерпулю нужно полностью перестраивать полузащиту, покупать минимум 2-3 игрока, а Генри никогда не расщедрится на 250-300 млн на трансферы.
Вообще, по-хорошему, нужно с мед штабом вопрос решать, чтобы все эти новые полузащитники в футбол играли, а не заднюю поверхность бедра лечили
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
az za
Ответ Belfast Boy
против сити ведется расследование с перспективой релегейшна в шип
Аминь
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Дягель
Ответ Экспертное мнение
Все возятся с этим Белингемом, а потом появится какой-то ноунейм латинос из чемпионата Эквадора и будет возить этого брита
Я тоже не понимаю этого , да и где гарантия что он заиграет в ливерпуле .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
az za
Ответ Диер Ташкент
ЛФК наверное сперва надо продать игроков, а потом уже покупать. Иначе полузащитников там вообще перебор же
Травмы, травмы, полузащитников много не бывает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
в Реал ему нужно. у Ливера, очевидно, не хватит денег, а МС - клуб с сомнительной репутацией, и следующий на очереди, на расследование, после Больше Чем Кабинета
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диер Ташкент
ЛФК наверное сперва надо продать игроков, а потом уже покупать. Иначе полузащитников там вообще перебор же
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
belikovda.90
Как раз будет заменой Гюндогану, который перейдет в Барсу
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий