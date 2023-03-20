Катарские боссы «ПСЖ» хотят сохранить Месси. Аль-Хелайфи и Кампушу велели сделать продление контракта с Лео главной целью

Продление контракта с Лионелем Месси – цель катарских владельцев «ПСЖ».

Как утверждает Mundo Deportivo, в ходе общения с Хорхе Месси, отцом футболиста, «ПСЖ» дал понять, что хотел бы сохранить Лео. В декабре стороны были близки к договоренности с Месси о продлении контракта, но сейчас переговоры замедлились.

У «ПСЖ» есть сомнения относительно необходимости продлевать контракт с Месси из-за финансовой стороны вопроса – клубу нужны деньги, чтобы усилить состав. В частности, у «ПСЖ» есть проблемы с пространством в ведомости зарплат.

Отмечается, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи и Луиш Кампуш, советник клуба по спортивным вопросам, получили очень четкий посыл от катарских владельцев клуба. Катарские боссы сказали, что продление контракта с Месси должно стоять на первом месте в списке целей «ПСЖ». После перехода Лео у парижан появилось 10 новых спонсоров. Как считают боссы «ПСЖ», после победы Аргентины на ЧМ-2022 коммерческие выгоды от сотрудничества станут еще выше. Семья эмира Катара хочет извлекать прибыль из этого.

В результате руководство «ПСЖ» оказалось в сложном положении. В Дохе хотят, чтобы Месси остался, но в случае, если это произойдет, у парижан не будет возможности хорошо усилиться, а это одно из главных требований Лео в ходе переговоров о продлении контракта.

В этом сезоне у 35-летнего нападающего 18 голов и 17 результативных передач в 32 играх за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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