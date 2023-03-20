Катарские боссы «ПСЖ» хотят сохранить Месси. Аль-Хелайфи и Кампушу велели сделать продление контракта с Лео главной целью

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Луиш Кампуш Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Продление контракта с Лионелем Месси – цель катарских владельцев «ПСЖ».

Как утверждает Mundo Deportivo, в ходе общения с Хорхе Месси, отцом футболиста, «ПСЖ» дал понять, что хотел бы сохранить Лео. В декабре стороны были близки к договоренности с Месси о продлении контракта, но сейчас переговоры замедлились.

У «ПСЖ» есть сомнения относительно необходимости продлевать контракт с Месси из-за финансовой стороны вопроса – клубу нужны деньги, чтобы усилить состав. В частности, у «ПСЖ» есть проблемы с пространством в ведомости зарплат.

Отмечается, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи и Луиш Кампуш, советник клуба по спортивным вопросам, получили очень четкий посыл от катарских владельцев клуба. Катарские боссы сказали, что продление контракта с Месси должно стоять на первом месте в списке целей «ПСЖ». После перехода Лео у парижан появилось 10 новых спонсоров. Как считают боссы «ПСЖ», после победы Аргентины на ЧМ-2022 коммерческие выгоды от сотрудничества станут еще выше. Семья эмира Катара хочет извлекать прибыль из этого.

В результате руководство «ПСЖ» оказалось в сложном положении. В Дохе хотят, чтобы Месси остался, но в случае, если это произойдет, у парижан не будет возможности хорошо усилиться, а это одно из главных требований Лео в ходе переговоров о продлении контракта.

В этом сезоне у 35-летнего нападающего 18 голов и 17 результативных передач в 32 играх за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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62 комментария

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Терминатор///Айлбибекович
Для ПСЖ потерять Лео это самое глупое,что можно сделать.Месси в этом сезоне лучший у парижан на поле(лучший ассистент и по забитым второй не смотря на то,что не бьет пенальти и вообще почти все забитые из за штрафной.Все время играет на стату Мбаппе)).И после ухода Лео ПСЖ сразу станет никому не интересен.Хотя как болельщик Барсы с 1991 года очень бы хотел возвращения Лео Месси в Барселону(хотя бы на один сезон).
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Экспертное мнение
Буквально вчера писал тут, что Мбаппос любой ценой попытается сохранить Месси, такие халявные ассисты на дороге не валяются. И вот вам черепашка уже обозначил главную цель для клуба.
Если эти ассисты такие халявные, то почему он не стал забивать больше, чем до прихода Месси?)
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aseke
Тогда придется Мбаппе продать. Неймар не уйдет.
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&_Bishep_&
Ответ Экспертное мнение
Почему же? Не только это. Например, после вылетов из ЛЧ можно во всем обвинить Месси, а Мбаппо всегда выйдет сухим из воды. От наличия Лео для черепахи одни плюсы. А без Лео весь удар будет идти на самого черепаху, вспомни как он вылетел от МЮ Сульшера.
Мне кажется Мбаппе и сам уже мысленно (и во снах) вне Парижа.
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Ovsyankin
Впринципе Пыжик как и Юве выхлопа не получил, ЛЧ не видать, не решает один игрок кто бы он не был.
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нелюбитель футбола
Ответ NIK7478
Все в Барселоне хотят возвращения Месси. Члены его семьи (как писали) тоже хотят вернуться в Барселону. Сам Месси - тоже наверняка хочет того же. Значит, летом вернется и закончит в итоге карьеру в Барсе.
Не вернётся... Зачем?...
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Anarchy
Ответ &_Bishep_&
Ну а теперь Бенфику не смогли опередить в группе.
А что с Бенфикой не так? Один из сильнейших клубов мира в этом сезоне по игре
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нелюбитель футбола
Весь вопрос в том, что ту финансовую выгоду, которую приносит Месси не могут конвертировать в покупку более-менее нормальных игроков.. Так было и в Барсе... Покупка гризманоа, кавтиньев, павлиньев и прочих не подходящих по стилю игры Барсе ничего, кроме выкидывания денег в мусорную корзину не принесла... Тоже и в ПСЖ - зачем расставались с Ди Марией, Эррерой, Гуйе, Паредесом, которые нормально выполняли свою работу в команде и покупали ненужных, медленных, неумеющих прессинговать и быстро передвигать мяч руисов, солеров и экитиков?... Почему не укрепляли оборону?... Потому, что в Барсе и ПСЖ нет понимающих стиль игры команд спортивных директоров и менеджеров ... И зарплата Месси тут не причём... Месси это очень хорошо понимает... Летом узнаем - где он будет играть... Но то, что останется в Европе - это без сомнения... Лучший должен играть в европейских грандах... Тем более сейчас, после ЧМ, его ничто не будет отвлекать от клубной карьеры...
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Oleg
Ответ &_Bishep_&
Я так понял, это всё исключительно про матчи чемпионата Франции((( ну ещё групповые ЛЧ против разных Маккаби🤣
Мбаппе нужен Месси ибо без Лео ПСЖ и Лигу 1 будут смотреть только инвалиды вроде фанатов бездаря из аль насры.
Неймар уже все, от него толку как от бездаря роналду с Порту.
Без Месси Мбаппе начнет смотреть в сторону Реала ибо на его продление угрохали 600 миллионов, поэтому даже Шкриньяр за 15 лямов оказался не по зубам.
В летнее ТО не будет топ приобретений в полузащиту.
Захочет ли Мбаппе играть с Руисом, Солером и Витиньей это вопрос.
Как показал матч с Баварией они бенифициары того, что Мбаппе был отрезан от мяча.
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Сергей Котов
Ответ Роман
Катарские боссы и ЧМ для Месси купили. Они то имеют влияние.
и да..подозреваю что судью финала который две пены в ворота аргов поставил просто распяли..или четвертовали..
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&_Bishep_&
Ответ NIK7478
Все в Барселоне хотят возвращения Месси. Члены его семьи (как писали) тоже хотят вернуться в Барселону. Сам Месси - тоже наверняка хочет того же. Значит, летом вернется и закончит в итоге карьеру в Барсе.
Нет давно Месси просил Барселону даже не упоминать его имя, а о возможном возвращении в клуб и в шутку не заикаться.
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Сергей Котов
Ответ Роман
Катарские боссы и ЧМ для Месси купили. Они то имеют влияние.
все может быть..но интересно сколько они заплатили коломуани за то что он на последних секундах в мартинеса метил и попал а не в ворота?вот в чем вопрос..
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Eduard Rastryopin
Ответ Экспертное мнение
Буквально вчера писал тут, что Мбаппос любой ценой попытается сохранить Месси, такие халявные ассисты на дороге не валяются. И вот вам черепашка уже обозначил главную цель для клуба.
Извини,а ты из которой параллельной вселенной пишешь?
В нашей вселенной с приходом Месси в ПСЖ результативность Мбаппе снизилась.
ПСЖ забивает меньше,и пропускает больше.
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Роман
Ответ Михаил Стентор
Месси виноват в последнюю очередь. Любой топ клуб вывозят топовые полузащитники, центральная ось. Ну и вратарь который эти 1-2 удара в створ за матч или шальную ошибку защитников может вытащить. А ПСЖ покупает тонну средних полузащитников каждый сезон, в надежде что из Гуйе и Санчеса (при всём к ним уважении) вырастут Каземиро и Иньеста. Но так бывает в очень редких случаях.
Бери больше, все виноваты, но только не наш Лео.
Ведь у него 7 ЗМ. Разве они имеют право что-то против говорить?
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Роман
Катарские боссы и ЧМ для Месси купили. Они то имеют влияние.
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Экспертное мнение
Ответ &_Bishep_&
Я так понял, это всё исключительно про матчи чемпионата Франции((( ну ещё групповые ЛЧ против разных Маккаби🤣
Почему же? Не только это. Например, после вылетов из ЛЧ можно во всем обвинить Месси, а Мбаппо всегда выйдет сухим из воды. От наличия Лео для черепахи одни плюсы. А без Лео весь удар будет идти на самого черепаху, вспомни как он вылетел от МЮ Сульшера.
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&_Bishep_&
Ответ Блуждающий странник
Лол. У ПСЖ реально сетка была Дортмунд в 1/8 затем Аталанта и в полу-финале Лейпциг. Ещё и по одному матчу
Ну а теперь Бенфику не смогли опередить в группе.
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Eduard Rastryopin
Ответ Блуждающий странник
Лол. У ПСЖ реально сетка была Дортмунд в 1/8 затем Аталанта и в полу-финале Лейпциг. Ещё и по одному матчу
2 вылета в 1/8 КФ тоже реальность.
В великой Лиге 1,команды из которой 30 лет ни одного клубного европейского кубка не выиграли.
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NIK7478
Все в Барселоне хотят возвращения Месси. Члены его семьи (как писали) тоже хотят вернуться в Барселону. Сам Месси - тоже наверняка хочет того же. Значит, летом вернется и закончит в итоге карьеру в Барсе.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Блуждающий странник
А если Месси с Неймаром уйдут ПСЖ автоматически станет главным претендентом на ЛЧ. Уже вижу как Экитике с передачи Руиса забивает победный гол в финале ЛЧ
Когда на поле у ПСЖ Месси-Мбаппе-Неймар то в обороне у команды -3 игрока, и их за это наказывают в ЛЧ, как бы нам не хотелось, но эпоха таких трио уходить, максимум сейчас 1 игрок может быть не задействован в прессинге, при уходе Месси и Неймара ПСЖ может взять топ форварда который будет и забивать и отрабатывать в обороне, и это увеличит их шансы на ЛЧ
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&_Bishep_&
Ответ Экспертное мнение
Буквально вчера писал тут, что Мбаппос любой ценой попытается сохранить Месси, такие халявные ассисты на дороге не валяются. И вот вам черепашка уже обозначил главную цель для клуба.
Я так понял, это всё исключительно про матчи чемпионата Франции((( ну ещё групповые ЛЧ против разных Маккаби🤣
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Dima H
И так каждый год...
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benjamin92
Вне зависимости продлят/не продлят Месси, ПСЖ нужно заниматься строительством системной команды на долгие годы. Идея-фикс выиграть ЛЧ здесь и сейчас мешает и давит. Это правильная цель, но победа в ЛЧ не решит все проблемы - команды-то нет.
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Muhammad Juraev
Ответ Хызыр
Что бы Месси остался в клубе, ПСЖ должен дать гарантии для Лео, что клуб начнет работать с судьями, как это делала Барса. Без лояльного судейства Месси не останется.
Неужели будет забивать голы с метровых оффсайдов как ранальду?
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Злобный Конь
Велели...
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